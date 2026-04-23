https://camp-fire.jp/projects/929669/view

樋口メリヤス工業株式会社（所在地：大阪府｜代表：中江優子）は、着圧が苦手な方でも快適に着用できる「サイズレス設計×締めつけない新発想」のリカバリー着圧ソックス『リカバリーつつした』を開発し、クラウドファンディングを開始しました。創業93年の技術力を活かし、日本製靴下の価値を次世代へつなぐ挑戦として、日常生活の中で足元からコンディションを整える新たな選択肢を提案します。 新発売を記念し、最大30％OFFで購入できる先行販売をクラウドファンディングサイト「CAMPFIRE」にて、2026年4月22日（水）～6月30日（火）23時59分まで実施します。 クラウドファンディングページ：https://camp-fire.jp/projects/929669/view

開発の背景|創業93年企業の挑戦

近年、長時間のデスクワークや立ち仕事、移動の増加により、足のむくみや疲れに悩む方が増えています。一方で、一般的な着圧ソックスは「締めつけが強くて続かない」「サイズが合わない」といった課題も多く、多くの方が使用を断念しているのが現状です。 また、日本の靴下産業は海外製品との価格競争により厳しい状況が続いており、国内生産の技術や価値をどのように次世代へ継承していくかが課題となっています。 こうした背景を受け、樋口メリヤス工業株式会社は、長年培ってきた技術を活かし、「誰でも無理なく続けられる新しい靴下」の開発に挑戦しました。

クラウドファンディングに挑戦する理由｜創業100年に向けて

本プロジェクトは、新商品の販売にとどまらず、「締めつけない新しい着圧体験」という価値を広く社会に届けることを目的としています。クラウドファンディングを通じて、実際に商品を体験いただいた方々の声を今後の改良や商品開発に活かし、より多くの方に支持される製品へと進化させていきたいと考えています。 また、日本製靴下の価値や技術力を改めて知っていただく機会として、共感いただける方々とともにブランドを育てていくことも大きな目的の一つです。 単なる販売ではなく、「共創型の商品開発」として挑戦いたします。

商品の特徴

■サイズレス設計で誰でもフィット かかとをなくした独自構造により、足のサイズに左右されずフィット。従来のサイズ選びの悩みを解消します。 ■締めつけない快適な履き心地 ゴムを使用しない設計で、長時間履いてもストレスを感じにくい快適性を実現しました。 ■日常で使えるリカバリー設計 足元からコンディションを整える発想で、日常生活の中で無理なくケアが可能です。 ■IFMC.を採用 温泉の研究から生まれたナノレベルの非常に微小な結晶体「IFMC.（イフミック）」を使用し、快適な着用体験をサポートします。 ■創業93年の技術力 長年にわたり日本製靴下を支えてきた技術を活かし、品質と信頼性を両立しています。

商品詳細

商品名：リカバリー着圧ソックス『リカバリーつつした』 種類：ショート・ロング カラー：黒・白・灰・黒白・紺 サイズ：フリー（サイズレス設計） 素材：コットン、ナイロン、ポリウレタン 製造国：日本 本商品は、かかとをあえて設けない独自構造を採用することで、足のサイズに関係なくフィットする“サイズレス設計”を実現しています。 さらに、ゴムを使用しない設計により、締めつけによるストレスを軽減しながらも、程よいフィット感を両立しました。 また、温泉の研究から生まれたナノレベルの非常に微小な結晶体「IFMC.（イフミック）」を採用。日常生活の中で無理なく取り入れられる“リカバリー習慣”を提案します。 仕事中や移動時、自宅でのリラックスタイムなど、さまざまなシーンで活用できる汎用性の高さも特長です。

樋口メリヤス工業株式会社 代表取締役 中江 優子コメント

「これまでの着圧ソックスは、“締めつけること”が前提でした。しかし実際には、その締めつけが負担となり、継続できないという声を多くいただいてきました。そこで私たちは、“締めつけないのに整う”という新しい発想に挑戦しました。 また、長年日本で靴下づくりを続けてきた企業として、国内産業の価値を次世代につなげていく使命も感じています。今回の『リカバリーつつした』は、その技術と想いを形にした商品です。 日常の中で無理なく取り入れられる、新しい足元ケアとして、多くの方に体感していただければ嬉しいです。」

今後の展望｜日本製靴下の価値を再認識

本プロジェクトを通じて、より多くの方に「締めつけない新しい着圧体験」を届けるとともに、日本製靴下の価値を再認識していただくことを目指します。 今後は商品のラインナップ拡充や販路拡大を進め、国内外への展開も視野に入れてまいります。

クラウドファンディング概要

プロジェクト名：リカバリー着圧ソックス『リカバリーつつした』 実施期間：2026年4月22日（水）～6月30日（火）23時59分 実施プラットフォーム：CAMPFIRE URL：https://camp-fire.jp/projects/929669/view

会社概要

会社名：​樋口メリヤス工業株式会社 創業：1933年3月1日 ​設立：1946年12月12日 本社 / 店舗（製造販売直営)所在地：560-0035 大阪府豊中市箕輪2-11-28 業種：製造業 事業内容：靴下の製造＆販売 HP：https://www.tutushita.com/ X：https://x.com/tutushita Instagram：https://www.instagram.com/tutushita/ Facebook：https://www.facebook.com/higuchiorder