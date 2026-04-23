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【5月21日開催】人間国宝・井上八千代氏を迎え「第28回ビューティ＆ウェルネス研究会」を開催― 京舞の講演と実演を通して、京の美意識と精神文化に触れる ―
ビューティ＆ウェルネス専門職大学（神奈川県横浜市、学長：室伏きみ子）は、2026年5月21日（木）、「第28回ビューティ＆ウェルネス研究会」を開催いたします。今回は、京舞井上流五世家元であり、重要無形文化財保持者（人間国宝）の井上八千代氏をお迎えし、「京に生きる舞」をテーマにご講演と舞の実演を行っていただきます。
京舞は、京都の花街文化の中で育まれ、長い歴史の中で受け継がれてきた伝統芸能です。優美で洗練された所作の中に、日本独自の美意識や精神文化が息づいています。
本研究会では、井上氏による講演に加え、貴重な舞の実演も予定しており、語りと舞の両面から、京文化の奥深さに触れていただける機会となります。
本学では、「美」と「健康」を多角的に学ぶ教育を推進しており、科学・文化・教養の各側面から学びを深める機会として本研究会を継続開催しています。今回は、日本の伝統文化に息づく美の本質に触れる学びの場として、学生・教職員に加え、地域の皆さまにも広く公開いたします。
参加は無料、事前申込制です。皆さまのご来場を心よりお待ちしております。
開催概要
名称
第28回ビューティ＆ウェルネス研究会
テーマ
京に生きる舞
講師
井上 八千代 氏
（京舞井上流五世家元／重要無形文化財保持者〈人間国宝〉）
日時
2026年5月21日（木）15:15〜16:45
会場
ビューティ＆ウェルネス専門職大学 B1F「ミスパリ・グランホール」
（神奈川県横浜市都筑区牛久保3-9-3）
定員
100名（先着順）
参加費
無料
申込方法
下記のフォームからお申し込みください。
お申込みフォーム
ビューティ＆ウェルネス研究会について
ビューティ＆ウェルネス研究会は、美と健康に関する多角的な知見を学内外へ発信することを目的に、本学附属研究所が主催する公開講座です。学術・文化・産業など幅広い分野から講師を招き、実践的かつ教養豊かな学びの機会を提供しています。
ビューティ＆ウェルネス専門職大学公式ホームページ
ビューティ＆ウェルネス研究所
▼本件に関する問い合わせ先
ビューティ＆ウェルネス専門職大学 広報課
住所：神奈川県横浜市都筑区牛久保3-9-3
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
京舞は、京都の花街文化の中で育まれ、長い歴史の中で受け継がれてきた伝統芸能です。優美で洗練された所作の中に、日本独自の美意識や精神文化が息づいています。
本学では、「美」と「健康」を多角的に学ぶ教育を推進しており、科学・文化・教養の各側面から学びを深める機会として本研究会を継続開催しています。今回は、日本の伝統文化に息づく美の本質に触れる学びの場として、学生・教職員に加え、地域の皆さまにも広く公開いたします。
参加は無料、事前申込制です。皆さまのご来場を心よりお待ちしております。
開催概要
名称
第28回ビューティ＆ウェルネス研究会
テーマ
京に生きる舞
講師
井上 八千代 氏
（京舞井上流五世家元／重要無形文化財保持者〈人間国宝〉）
日時
2026年5月21日（木）15:15〜16:45
会場
ビューティ＆ウェルネス専門職大学 B1F「ミスパリ・グランホール」
（神奈川県横浜市都筑区牛久保3-9-3）
定員
100名（先着順）
参加費
無料
申込方法
下記のフォームからお申し込みください。
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ビューティ＆ウェルネス研究会について
ビューティ＆ウェルネス研究会は、美と健康に関する多角的な知見を学内外へ発信することを目的に、本学附属研究所が主催する公開講座です。学術・文化・産業など幅広い分野から講師を招き、実践的かつ教養豊かな学びの機会を提供しています。
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ビューティ＆ウェルネス研究所
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ビューティ＆ウェルネス専門職大学 広報課
住所：神奈川県横浜市都筑区牛久保3-9-3
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/