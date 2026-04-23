【立教学院】5月10日（日）開催「ALLとしま×立教WAKUWAKU防災フェス2026」〜池袋キャンパスで楽しみながら防災を学ぶ、地域連携・体験型イベント〜

【立教学院】5月10日（日）開催「ALLとしま×立教WAKUWAKU防災フェス2026」〜池袋キャンパスで楽しみながら防災を学ぶ、地域連携・体験型イベント〜