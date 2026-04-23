実践女子大学の九里徳泰教授が令和8年度JST 地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム（SATREPS）の新規研究課題に参画へ。タイ観光地の水害リスクに挑み、防災と観光を融合した国際モデル構築を目指します。

実践女子大学の九里徳泰教授が令和8年度JST 地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム（SATREPS）の新規研究課題に参画へ。タイ観光地の水害リスクに挑み、防災と観光を融合した国際モデル構築を目指します。