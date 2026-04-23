「売れない」のは技術のせいではない--エステ・リラク施術者の成約課題に向き合う実践講座を5月8日オンライン開催
「技術と売上のミスマッチ」--業界が抱える構造的課題
国内のエステ・リラクゼーション市場は拡大を続ける一方、技術力の高い施術者が売上や集客に課題を抱えるという構造的なミスマッチが続いています。その要因の多くは技術ではなく、顧客との接点における「カウンセリング」にあるとされています。
業界では長年、成約率向上の手段としてクロージング技術やセールストークの習得が重視されてきました。しかし、「売り込みたくない」「断られるのが怖い」「技術には自信があるのに提案できない」という施術者の声は後を絶たず、こうした心理的ブロックが接客の質を下げ、リピート率の低下や売上の頭打ちにつながっているという実態があります。
さらに、一般的なカウンセリングシートの設計にも課題があります。裏表ぎっしりと情報を求めるシートは顧客に心理的負担を与え、信頼関係が構築される前に壁を作ってしまいます。一方、リラクゼーション業界に多い禁忌確認中心のシートは、顧客の来店目的が不明確なままに終わりやすく、継続提案につながりにくい傾向があります。
こうした業界課題に対し、株式会社ウェルフィット代表取締役・林ゆうこ（https://www.basaltschool-wellfit.jp）は、長年の現場経験と独自の顧客心理の研究をもとに、「売り込まなくても選ばれる」カウンセリングの仕組みを構築してきました。セラピスト3名・客単価50万円の体制で年商1億円を達成した実績を背景に、その手法は全国のサロンオーナーからも注目を集めています。
この知見を広く施術者に届けることを目的に、株式会社ウェルフィットは2026年5月8日（金）、エステ・リラク施術者向け実践講座をオンラインにて開催いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347831/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347831/images/bodyimage2】
「聞かないから選ばれる」--現場データが示す信頼構築の新常識
本講座が着目するのは、施術者が抱える「売ることへの抵抗感」と「カウンセリングの設計ミス」という2つの本質的な課題です。
林ゆうこが提唱するのは、クロージングに依存しない顧客との関係構築です。信頼関係が十分でない段階で情報を引き出そうとすることは逆効果であり、むしろ「聞かない」「粘らない」という姿勢こそが顧客の心を開くきっかけになるという考え方です。実際に、カウンセリングシートへの記入が少ない顧客ほど、信頼構築後のコース契約率が高い傾向にあるという現場データが、その有効性を裏付けています。
本講座はZoomによるライブ配信形式で実施いたします。
開催日時は2026年5月8日（金）11時30分～12時30分（60分）。
技術には自信があるが接客・提案に課題を感じているエステ・リラク施術者、およびサロンオーナーを主な対象としており、受講経験の有無を問わず参加いただけます。
株式会社ウェルフィットは、バザルト(R)ストーントリートメント（商標登録第5972921号）の考案・普及を通じ、全国2,700店舗以上のサロンへの導入、延べ8,000名以上のサロンオーナーへの指導実績を持ちます。医学論文掲載（医学と薬学 第78巻8号）および婦人科医推奨という業界内でも希少なエビデンスを背景に、施術技術と経営力の両輪を備えたサロンオーナーの育成を一貫して推進してきました。
今後は本講座をシリーズ展開し、カウンセリング・集客・メニュー設計を統合した実践プログラムの提供を予定しています。サロン経営における「再現性のある仕組みづくり」を支援することで、施術者一人ひとりが自信を持って経営に臨める環境の整備を目指してまいります。
【講座概要】
タイトル：クロージングに頼らないカウンセリング講座
開催日時：2026年5月8日（金）11:30～12:30
形式：Zoomオンラインライブ配信
申込・詳細：https://7beauty-academy.com/item/11867/
主催：セブンビューティアカデミー
配信元企業：株式会社ウェルフィット
国内のエステ・リラクゼーション市場は拡大を続ける一方、技術力の高い施術者が売上や集客に課題を抱えるという構造的なミスマッチが続いています。その要因の多くは技術ではなく、顧客との接点における「カウンセリング」にあるとされています。
業界では長年、成約率向上の手段としてクロージング技術やセールストークの習得が重視されてきました。しかし、「売り込みたくない」「断られるのが怖い」「技術には自信があるのに提案できない」という施術者の声は後を絶たず、こうした心理的ブロックが接客の質を下げ、リピート率の低下や売上の頭打ちにつながっているという実態があります。
さらに、一般的なカウンセリングシートの設計にも課題があります。裏表ぎっしりと情報を求めるシートは顧客に心理的負担を与え、信頼関係が構築される前に壁を作ってしまいます。一方、リラクゼーション業界に多い禁忌確認中心のシートは、顧客の来店目的が不明確なままに終わりやすく、継続提案につながりにくい傾向があります。
こうした業界課題に対し、株式会社ウェルフィット代表取締役・林ゆうこ（https://www.basaltschool-wellfit.jp）は、長年の現場経験と独自の顧客心理の研究をもとに、「売り込まなくても選ばれる」カウンセリングの仕組みを構築してきました。セラピスト3名・客単価50万円の体制で年商1億円を達成した実績を背景に、その手法は全国のサロンオーナーからも注目を集めています。
この知見を広く施術者に届けることを目的に、株式会社ウェルフィットは2026年5月8日（金）、エステ・リラク施術者向け実践講座をオンラインにて開催いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347831/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347831/images/bodyimage2】
「聞かないから選ばれる」--現場データが示す信頼構築の新常識
本講座が着目するのは、施術者が抱える「売ることへの抵抗感」と「カウンセリングの設計ミス」という2つの本質的な課題です。
林ゆうこが提唱するのは、クロージングに依存しない顧客との関係構築です。信頼関係が十分でない段階で情報を引き出そうとすることは逆効果であり、むしろ「聞かない」「粘らない」という姿勢こそが顧客の心を開くきっかけになるという考え方です。実際に、カウンセリングシートへの記入が少ない顧客ほど、信頼構築後のコース契約率が高い傾向にあるという現場データが、その有効性を裏付けています。
本講座はZoomによるライブ配信形式で実施いたします。
開催日時は2026年5月8日（金）11時30分～12時30分（60分）。
技術には自信があるが接客・提案に課題を感じているエステ・リラク施術者、およびサロンオーナーを主な対象としており、受講経験の有無を問わず参加いただけます。
株式会社ウェルフィットは、バザルト(R)ストーントリートメント（商標登録第5972921号）の考案・普及を通じ、全国2,700店舗以上のサロンへの導入、延べ8,000名以上のサロンオーナーへの指導実績を持ちます。医学論文掲載（医学と薬学 第78巻8号）および婦人科医推奨という業界内でも希少なエビデンスを背景に、施術技術と経営力の両輪を備えたサロンオーナーの育成を一貫して推進してきました。
今後は本講座をシリーズ展開し、カウンセリング・集客・メニュー設計を統合した実践プログラムの提供を予定しています。サロン経営における「再現性のある仕組みづくり」を支援することで、施術者一人ひとりが自信を持って経営に臨める環境の整備を目指してまいります。
【講座概要】
タイトル：クロージングに頼らないカウンセリング講座
開催日時：2026年5月8日（金）11:30～12:30
形式：Zoomオンラインライブ配信
申込・詳細：https://7beauty-academy.com/item/11867/
主催：セブンビューティアカデミー
配信元企業：株式会社ウェルフィット
プレスリリース詳細へ