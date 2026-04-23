コーヒー市場：製品タイプ別、コーヒーの種類別、風味プロファイル別、包装形態別、抽出方法別、流通チャネル別、エンドユーザー別―2026年から2032年までの世界市場予測
コーヒー市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均5.66%成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、コーヒー市場調査レポートを発行・販売します。
「コーヒーレポート」ではコーヒー・バリューチェーンを再構築する変革的な変化の検証：テクノロジーの導入、持続可能な調達、小売の革新、そして消費者の嗜好の細分化を言及するほか、2025年に実施された米国の関税が、コーヒー貿易、価格動向、調達戦略に及ぼす全体的およびサプライチェーンへの影響の評価を分析します。
世界のコーヒー市場規模は、2025年に1,135億3,000万米ドルと評価され、2026年の1,196億9,000万米ドルから2032年には1,670億1,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/report/ires2009892-coffee-market-by-product-type-coffee-types-flavor.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 コーヒー市場：製品タイプ別
第9章 コーヒー市場コーヒーの種類別
第10章 コーヒー市場風味プロファイル別
第11章 コーヒー市場：パッケージングタイプ別
第12章 コーヒー市場抽出方法別
第13章 コーヒー市場：流通チャネル別
第14章 コーヒー市場：エンドユーザー別
第15章 コーヒー市場：地域別
第16章 コーヒー市場：グループ別
第17章 コーヒー市場：国別
第18章 米国コーヒー市場
第19章 中国コーヒー市場
第20章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・コーヒー業界の消費者の嗜好はどのように変化していますか？
利便性の高い形態、洗練された味わい体験、そして倫理的な調達への関心へと急速にシフトしています。
・コーヒー業界におけるテクノロジーの導入はどのような影響を与えていますか？
精密農業とデジタルトレーサビリティの進歩により、調達地域全体でのリスク管理が向上しています。
・2025年に導入された米国の関税はコーヒー貿易にどのような影響を与えていますか？
新たな制約と適応を課し、調達先の選択、価格設定の動向、およびサプライヤーとの関係に影響を及ぼしています。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
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世界のコーヒー市場規模は、2025年に1,135億3,000万米ドルと評価され、2026年の1,196億9,000万米ドルから2032年には1,670億1,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/report/ires2009892-coffee-market-by-product-type-coffee-types-flavor.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 コーヒー市場：製品タイプ別
第9章 コーヒー市場コーヒーの種類別
第10章 コーヒー市場風味プロファイル別
第11章 コーヒー市場：パッケージングタイプ別
第12章 コーヒー市場抽出方法別
第13章 コーヒー市場：流通チャネル別
第14章 コーヒー市場：エンドユーザー別
第15章 コーヒー市場：地域別
第16章 コーヒー市場：グループ別
第17章 コーヒー市場：国別
第18章 米国コーヒー市場
第19章 中国コーヒー市場
第20章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・コーヒー業界の消費者の嗜好はどのように変化していますか？
利便性の高い形態、洗練された味わい体験、そして倫理的な調達への関心へと急速にシフトしています。
・コーヒー業界におけるテクノロジーの導入はどのような影響を与えていますか？
精密農業とデジタルトレーサビリティの進歩により、調達地域全体でのリスク管理が向上しています。
・2025年に導入された米国の関税はコーヒー貿易にどのような影響を与えていますか？
新たな制約と適応を課し、調達先の選択、価格設定の動向、およびサプライヤーとの関係に影響を及ぼしています。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
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マーケティング部
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