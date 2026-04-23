ゲーム市場：プラットフォーム別、ビジネスモデル別、ジャンル別、デバイス種別、流通チャネル別―2026年～2032年の世界市場予測
ゲーム市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均10.07%成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、ゲーム市場調査レポートを発行・販売します。
「ゲームレポート」ではプラットフォームの融合、収益化の動向、規制の変化、および経営陣の意思決定における重要課題を枠組みとする、進化するゲームエコシステムへの戦略的視点を言及するほか、プラットフォームの進化、収益化の革新、サプライチェーンの変容、規制の変更が、ゲーム業界全体の競合力をどのように再定義しているかを分析します。
世界のゲーム市場規模は、2025年に2,770億5,000万米ドルと評価され、2026年の3,047億3,000万米ドルから2032年には5,424億米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1993120-gaming-market-by-platform-business-model-genre.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 ゲーム市場：プラットフォーム別
第9章 ゲーム市場：ビジネスモデル別
第10章 ゲーム市場ジャンル別
第11章 ゲーム市場：デバイスタイプ別
第12章 ゲーム市場：流通チャネル別
第13章 ゲーム市場：地域別
第14章 ゲーム市場：グループ別
第15章 ゲーム市場：国別
第16章 米国ゲーム市場
第17章 中国ゲーム市場
第18章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・ゲーム業界におけるプラットフォームの進化はどのように影響していますか？
プラットフォーム間の相互運用性が高まり、プレイヤーの期待は即時のアクセスやソーシャルなつながり、持続的なコンテンツ経済にまで及んでいます。
・最近の関税調整はゲーム業界にどのような影響を与えていますか？
関税はハードウェアコストや流通戦略、サプライヤーとの関係に影響を及ぼし、企業はサプライヤーネットワークの多様化や地域ごとの製造オプションの評価を行っています。
・ゲーム市場におけるセグメンテーションの視点はどのようなものですか？
クラウド、コンソール、モバイル、PCの各プラットフォームがエンゲージメントの柱を形成し、それぞれ独自の技術的最適化やパートナー関係が求められます。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
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「ゲームレポート」ではプラットフォームの融合、収益化の動向、規制の変化、および経営陣の意思決定における重要課題を枠組みとする、進化するゲームエコシステムへの戦略的視点を言及するほか、プラットフォームの進化、収益化の革新、サプライチェーンの変容、規制の変更が、ゲーム業界全体の競合力をどのように再定義しているかを分析します。
世界のゲーム市場規模は、2025年に2,770億5,000万米ドルと評価され、2026年の3,047億3,000万米ドルから2032年には5,424億米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1993120-gaming-market-by-platform-business-model-genre.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 ゲーム市場：プラットフォーム別
第9章 ゲーム市場：ビジネスモデル別
第10章 ゲーム市場ジャンル別
第11章 ゲーム市場：デバイスタイプ別
第12章 ゲーム市場：流通チャネル別
第13章 ゲーム市場：地域別
第14章 ゲーム市場：グループ別
第15章 ゲーム市場：国別
第16章 米国ゲーム市場
第17章 中国ゲーム市場
第18章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・ゲーム業界におけるプラットフォームの進化はどのように影響していますか？
プラットフォーム間の相互運用性が高まり、プレイヤーの期待は即時のアクセスやソーシャルなつながり、持続的なコンテンツ経済にまで及んでいます。
・最近の関税調整はゲーム業界にどのような影響を与えていますか？
関税はハードウェアコストや流通戦略、サプライヤーとの関係に影響を及ぼし、企業はサプライヤーネットワークの多様化や地域ごとの製造オプションの評価を行っています。
・ゲーム市場におけるセグメンテーションの視点はどのようなものですか？
クラウド、コンソール、モバイル、PCの各プラットフォームがエンゲージメントの柱を形成し、それぞれ独自の技術的最適化やパートナー関係が求められます。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
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マーケティング部
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配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
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