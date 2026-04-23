物流市場：タイプ、機能、輸送タイプ、輸送手段、産業別―2026年～2032年の世界市場予測
物流市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均8.71%成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、物流市場調査レポートを発行・販売します。
「物流レポート」では物流産業全体の業務モデルと競合動態を再定義する、前例のない技術革新と持続可能性、消費者主導の変化を言及するほか、最近の米国関税が、複数の物流セグメントにおけるサプライチェーンと競合動態をどのように再構築したかについての評価を分析します。
世界の物流市場規模は、2025年に3兆3,200億米ドルと評価され、2026年の3兆6,000億米ドルから2032年には5兆9,700億米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1990376-logistics-market-by-type-function-transportation.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響、2025年
第7章 AIの累積的影響、2025年
第8章 物流市場：タイプ別
第9章 物流市場：機能別
第10章 物流市場：輸送タイプ別
第11章 物流市場：輸送手段別
第12章 物流市場：産業別
第13章 物流市場：地域別
第14章 物流市場：グループ別
第15章 物流市場：国別
第16章 米国の物流市場
第17章 中国の物流市場
第18章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・物流セクタにおける主要な要因は何ですか？
地政学的動向、規制圧力、市場イノベーションの相互作用が主要な要因です。
・急速な技術の進歩が物流産業に与える影響は何ですか？
エンドツーエンドの可視性を高め、安全な書類の流れ、リアルタイム追跡、シームレスな通関を可能にします。
・米国の新たな関税は物流セグメントにどのような影響を与えましたか？
多くの企業が調達戦略や運送業者との契約を見直すきっかけとなりました。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
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「物流レポート」では物流産業全体の業務モデルと競合動態を再定義する、前例のない技術革新と持続可能性、消費者主導の変化を言及するほか、最近の米国関税が、複数の物流セグメントにおけるサプライチェーンと競合動態をどのように再構築したかについての評価を分析します。
世界の物流市場規模は、2025年に3兆3,200億米ドルと評価され、2026年の3兆6,000億米ドルから2032年には5兆9,700億米ドル成長する見込みです。
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■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響、2025年
第7章 AIの累積的影響、2025年
第8章 物流市場：タイプ別
第9章 物流市場：機能別
第10章 物流市場：輸送タイプ別
第11章 物流市場：輸送手段別
第12章 物流市場：産業別
第13章 物流市場：地域別
第14章 物流市場：グループ別
第15章 物流市場：国別
第16章 米国の物流市場
第17章 中国の物流市場
第18章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・物流セクタにおける主要な要因は何ですか？
地政学的動向、規制圧力、市場イノベーションの相互作用が主要な要因です。
・急速な技術の進歩が物流産業に与える影響は何ですか？
エンドツーエンドの可視性を高め、安全な書類の流れ、リアルタイム追跡、シームレスな通関を可能にします。
・米国の新たな関税は物流セグメントにどのような影響を与えましたか？
多くの企業が調達戦略や運送業者との契約を見直すきっかけとなりました。
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市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
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国際会議：https://www.giievent.jp/
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