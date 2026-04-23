新しい環境と共に、心も装いも一新したくなる季節。 日差しに初夏の気配を感じるようになり、次に楽しみなのは本格的なレジャーシーズン。 出かける機会が増える時期だからこそ、足元もアップデートしたいところ。 そんな今の気分にぴったりな、パートナーとして選びたいとっておきのスニーカーが到着しました。 豊富なカラー展開で、自分らしいスタイルにフィットするお気に入りがきっと見つかるはず。

どこかレトロな表情が新鮮なトレンドのロープロファイルスニーカーと、遠出にも頼れるスポーティなスニーカー。個性の異なる2足が、何気ない日々からアクティブなシーンまで、足元をより豊かに彩ります。「日常の足元をデザインする」ブランドとして形にした、上質な素材感と快適な履き心地。毎日にさりげなく寄り添う、個性豊かな2つのモデルをお届けします。

DRAWCORD SNEAKERS

ゴム紐でフィット感を調節できる、ドローコード仕様のスニーカー。スポーティなルックスの中に、ヌバックやスエード、メッシュなどの異素材を絶妙にミックスし、単調にならない奥行きを持たせました。長時間のレジャーにも心強い厚底ソールに加え、足に優しくフィットするニットのトップラインが、スムーズな足入れを叶えます。靴紐を結び直す手間がいらないストレスフリーな一足は、休日のお出かけをより快適にサポートしてくれます。

LOW PROFILE SNEAKERS

洗練されたミニマルなデザインが魅力のロープロファイルスニーカー。パーツひとつひとつのボリュームを最小限に抑え、足元をすっきりと見せる華奢なフォルムに仕上げました。素材にゴートスキン（山羊革）を使用し、滑らかな肌触りと締め付けのない優しい履き心地を叶えます。丸みを帯びたトウが、履いたときの足元を品よくフェミニンな印象に演出。ソールの薄さとは裏腹にしっかりとクッション性を備え、繊細なルックスと歩きやすさを両立した一足です。

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