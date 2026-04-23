ピーバンドットコム、2026年3月期決算説明会オンライン開催のお知らせ 〜5月20日（水）18:30よりIRTVにてライブ配信〜

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2026年4月23日

株式会社ピーバンドットコム



ピーバンドットコム、2026年3月期決算説明会オンライン開催のお知らせ

〜5月20日（水）18:30よりIRTVにてライブ配信〜


　プリント基板のネット通販「P板.com」を運営する株式会社ピーバンドットコム（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：後藤 康進、東証スタンダード・名証メイン：3559、以下「当社」）は、2026年3月期 決算説明会を以下の通りオンラインにて開催いたします。本説明会では、2026年3月期通期の業績概要、事業の進捗状況、および今後の取り組みについて、代表取締役社長の後藤 康進と取締役会長ファウンダーの田坂 正樹よりご説明いたします。



　　　




■ 開催概要

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※5月14日（木）開示の決算関係資料はIR情報ページ（https://www.p-ban.com/corporate/ir/）よりご確認いただけます。

※トップページ「IRニュース」よりご参照ください。

■ 関連リンク

株式会社ピーバンドットコム IRページ：https://www.p-ban.com/corporate/ir/

IRTVページ：https://irtv.jp/

【会社概要】

■株式会社ピーバンドットコム

　「アイデアと探究心で、"あたりまえ"を革新する。」をパーパスに、プリント基板ネット通販「P板.com」を展開。基板の設計・製造・部品実装をワンストップで提供し、試作から量産まで30,000社超の取引実績を有しています。

　　所 在 地 ： 〒102-0076 東京都千代田区五番町14 五番町光ビル4F

　　代表取締役社長 ： 後藤 康進

■本件に関するお問い合わせ先

　株式会社ピーバンドットコム

　　公式サイト： https://www.p-ban.com/corporate/

　　電話番号：03-3261-3431　E-mail：ir@p-ban.com

本件に関するお問合わせ先

https://www.p-ban.com/corporate/ir/contact_form.html

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