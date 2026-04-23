TVアニメ「君のことが大大大大大好きな100人の彼女」第2期EDver.がLINEクリエイターズ着せかえランキングで1位を獲得！
株式会社インクルーズ（東京都渋谷区、代表取締役社長 山粼 健司）は、2026年4月21日（火）に配信を開始したLINE着せかえTVアニメ「君のことが大大大大大好きな100人の彼女」第2期EDver.が、2026年4月21日（火）に、LINE Creators MarketのLINEクリエイターズ着せかえランキングで1位を獲得した事をご報告させていただきます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347778/images/bodyimage1】
株式会社インクルーズは300社1,000作品を超える多種多様な有名IPライセンサーと【直接】契約し、LINEコンテンツ（LINEスタンプ・LINE着せかえ・LINE絵文字）の配信で日本国内TOPクラスの有料販売実績を誇るデザインコンテンツのパブリッシャーです。全世界のLINE利用者の半分を占める台湾・タイ・インドネシアでの有名アニメIPの海外配信も強化しており、今後は日本国内だけでなく、台湾・タイ・インドネシアを中心とする全世界のLINEコンテンツのマーケットでの更なる売上シェアの拡大にも注力しています。
■商品概要
【タイトル】TVアニメ「100カノ」第2期ED
【販売URL】https://line.me/S/shop/theme/detail?id=0e053c68-3f7d-47e8-beb6-63fe0e2a7e7b
【利用料金】370円(税込)または、150LINEコイン
■TVアニメ「君のことが大大大大大好きな100人の彼女」
【OFFICIAL HP】https://hyakkano.com/
【OFFICIAL X】https://x.com/hyakkano_anime
【OFFICIAL TikTok】https://www.tiktok.com/@hyakkano_anime
(C)中村力斗・野澤ゆき子／集英社・君のことが大大大大大好きな製作委員会
■株式会社インクルーズ実績
LINE着せかえコンテンツ一覧
https://store.line.me/themeshop/author/93873
LINEスタンプコンテンツ一覧（日本語版のみ掲載）
http://line.me/S/shop/sticker/author/14474
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社インクルーズ
広報担当 佐藤 華鈴
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail：press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
配信元企業：株式会社インクルーズ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347778/images/bodyimage1】
株式会社インクルーズは300社1,000作品を超える多種多様な有名IPライセンサーと【直接】契約し、LINEコンテンツ（LINEスタンプ・LINE着せかえ・LINE絵文字）の配信で日本国内TOPクラスの有料販売実績を誇るデザインコンテンツのパブリッシャーです。全世界のLINE利用者の半分を占める台湾・タイ・インドネシアでの有名アニメIPの海外配信も強化しており、今後は日本国内だけでなく、台湾・タイ・インドネシアを中心とする全世界のLINEコンテンツのマーケットでの更なる売上シェアの拡大にも注力しています。
■商品概要
【タイトル】TVアニメ「100カノ」第2期ED
【販売URL】https://line.me/S/shop/theme/detail?id=0e053c68-3f7d-47e8-beb6-63fe0e2a7e7b
【利用料金】370円(税込)または、150LINEコイン
■TVアニメ「君のことが大大大大大好きな100人の彼女」
【OFFICIAL HP】https://hyakkano.com/
【OFFICIAL X】https://x.com/hyakkano_anime
【OFFICIAL TikTok】https://www.tiktok.com/@hyakkano_anime
(C)中村力斗・野澤ゆき子／集英社・君のことが大大大大大好きな製作委員会
■株式会社インクルーズ実績
LINE着せかえコンテンツ一覧
https://store.line.me/themeshop/author/93873
LINEスタンプコンテンツ一覧（日本語版のみ掲載）
http://line.me/S/shop/sticker/author/14474
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社インクルーズ
広報担当 佐藤 華鈴
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail：press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
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