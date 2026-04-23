ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」のショップ「ＪＡみやざき Tege Mahalo」は、宮崎県産完熟マンゴー「太陽のタマゴ」を、４月２７日（月）まで期間・数量限定の特別価格にて販売しています。

「太陽のタマゴ」は、糖度１５度以上のトロピカルで濃厚な甘みが特長で、厳しい検査基準をクリアしたマンゴーのみに与えられる称号です。樹上で完熟するまで育てるこだわりの栽培方法により、甘みも強くとろけるような食感と芳醇な香りを堪能できます。

また、「春のＪＡタウン祭り」を実施しているため、対象商品が先着100個限定でお客様送料負担なし、さらに期間限定の特別価格でお得にお買い求めいただけます。贈り物にもぴったりな化粧箱に入れてお届けします。

宮崎県産完熟マンゴー「太陽のタマゴ」

みやざき完熟マンゴー「太陽のタマゴ」２Ｌ×２玉【100個限定】

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g8501-taiyo-2L-CP/

■「春のＪＡタウン祭り」概要

１．期 間：令和８年４月２１日（火）～４月２７日（月）

２．内 容：キャンペーン期間中、対象商品を「お客様の送料負担なし」で購入できます

※送料はＪＡタウンが負担します

※各商品は100個限定の販売です

３．Ｕ Ｒ Ｌ：https://www.ja-town.com/shop/e/esfes/

春のJAタウン祭り

【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

【公式Ｘアカウント「じぇー太【公式】」】

「じぇー太【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。

公式Ｘアカウント：https://x.com/JA_JAtown