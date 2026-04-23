ニューヨークのSIP & GUZZLEがNORTH AMERICA′S 50 BEST BARS 2026のTHE BEST BAR IN NORTH AMERICAに選出
バンクーバー, 2026年4月23日 /PRNewswire/ --
・ニューヨークのSip & Guzzle がNo.1に選ばれ、Perrierがスポンサーを務めるThe Best Bar in North Americaの栄冠に輝く
・今年のランキングには、アメリカのバー28軒、メキシコのバー11軒、カナダのバー8軒、カリブ海のバー3軒がランクインしており、そのうち15軒が初のランクイン
・Torres Brandyがスポンサーを務めるThe Best Bar in Mexicoは、メキシコ・シティのBar Mauro (No.2) が受賞
・Monkey Shoulderがスポンサーを務めるThe Best Bar in Canadaは、バンクーバーのTheKeefer Bar（No.7）が受賞
・プエルトリコのLa FactoríaがNOAMがスポンサーを務めるThe Best Bar in the Caribbean（No.26）を受賞
・ニューオーリンズのJewel of the SouthのChris HannahがRoku Industry Icon Awardを受賞
・サンフアンのIdentitad (No.73)がCampari One To Watch Awardを受賞
・ニューヨークのSchmuck (No.4) がThree Cents Best New Opening Award を受賞
・トロントのLibrary Bar（No.19）が Ketel One Sustainable Bar Awardを受賞
・ワシントンDCのAllegory (No.57) がSiete Misterios Best Cocktail Menu Awardを受賞
・ニューオリンズのCure（No.21）がNikka Highest Climber Award を受賞
・ニューヨークのBar Snack（No.3）がDisaronno Highest New Entry Awardを受賞
・アルバカーキのDaydream Rum BarがSevenRooms Best Bar Design Awardを受賞
・メキシコシティのHandshake Speakeasy (No.12) がRémy Martin Legend of the List Awardを受賞
・シカゴのBar Kumiko (No.11) がMichter's Art of Hospitality Awardを受賞
・El Gallo Altanero（No.10）のFreddy Andreasson氏が Altos Bartenders' Bartender Awardを受賞
Sip & Guzzle in New York City named The Best Bar in North America at North America’s 50 Best Bars 2026, sponsored by Perrier, at a live awards ceremony in Vancouver, Canada, on April 22.
2026年4月22日にバンクーバーで開催されたライブ授賞式で、Perrierがスポンサーを務めるNorth America's 50 Best Barsのリストが発表されました。毎年開催されるこのランキングでは、アメリカ、メキシコ、カナダ、カリブ海諸国のバーが紹介され、優れたドリンクとホスピタリティを表彰します。
ニューヨークのSip & Guzzleが、Perrierがスポンサーを務めるThe Best Bar in North Americaと The Best Bar in Northeast USAのNo.1に輝きました。メキシコ・シティのBar MauroがNo.2、ニューヨークのBar SnackがNo.3にそれぞれランクインしています。
North America's 50 Best Barsのコンテンツ責任者であるEmma Sleightは次のように述べています。「今年のリストは、カクテル文化を形成する素晴らしい創造性と才能を反映しています。認知度の高いリーダーからエキサイティングな新規オープンまで、これらのバーは世界クラスのホスピタリティ体験を再定義しています。」
