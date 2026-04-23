Zendure、欧州で「SolarFlow Mix Series」を発表 -- 3つの家庭用蓄電システム、1つのプラットフォームで電気代を最大91％削減





ドイツ、デュッセルドルフ、2026年4月23日 /PRNewswire/ -- プラグイン型家庭用エネルギー管理システム（HEMS）の世界的パイオニアであるZendureは本日、3つのモジュール式家庭用蓄電システムを1つのプラットフォームに統合した「SolarFlow Mix Series」を発表しました。このシリーズは、欧州の家庭の生活様式とエネルギー消費の実態に合わせて設計されています。「Mix is the Real Max」というタグラインの下、このシリーズは3つの製品としてデビューし、それぞれが異なる家庭のプロファイルに対応しています。





SolarFlow 4000 Mix Pro - 大型住宅向けフルパワーシステム

バルコニーと屋上スペースを備え、年間7,000kWhを消費する4人世帯向けの、4kW双方向AC、AI駆動システムです。8kWのDC入力（2×4,000W MPPT）に加え、5kWのACカップリング、合計13kWのPV入力をサポートします。プラグインタイプとしては業界最高水準の一つです。オングリッド出力は連続4,000W（800Wからアップグレード可能）、オフグリッド出力は3,680W（ピーク7.2kW）、容量は8～50kWhです。ドイツでは、電気代が最大91％削減され、年間2,560ユーロの節約となります。

SolarFlow 4000 Mix AC+ - 既存の屋根向けスマート改修システム

既存の太陽光発電システムを持つ3人世帯（年間5,000kWh）に適したAC結合システムです。欧州の主要インバーターブランドと互換性のある5kWのAC入力を備えています。連続オングリッド出力は4,000W（800Wからアップグレード可能）、充放電は4,000W、容量は8～50kWhです。 約88％の電気代削減を実現し、年間1,760ユーロの節約となります。

SolarFlow 3000 Mix AC+ - コンパクト＆オールテレイン

2人世帯のアパート（年間3,000kWh）向けのコンパクトな屋上システムと、RV車、アウトドア、緊急バックアップ、オフグリッド用途向けの頑丈な移動式電源の、2つの用途に対応するシステムです。3kW双方向AC入力、連続オングリッド出力3,000W（800Wからアップグレード可能）、オフグリッド出力3,680W（ピーク7.2kW）、充放電4,000W、固定容量8kWhを備えています。IP65準拠、-20°C～55°C、25dBを実現しています。屋上での使用により、約88％の電気代削減を実現し、年間1,056ユーロの節約となります。

ファイブ・エンジニアリング・ピラーズ

・ベースユニットあたり8kWh、最大50kWhまで拡張可能としています。

・10msのUPSオフグリッド切り替えを実現しています。

・4kWの直接双方向AC電力をサポートしています。

・4000 Mix Proでは、8kWのMPPTを搭載し、合計13kWまでのPV入力に対応しています。

・10,000サイクルの使用に耐え、寿命は15年、往復効率は90％を実現しています。IP65等級を備え、-20℃～55℃の動作温度範囲に対応し、25dBの静音設計、オールメタル筐体を採用しています。また、PV-IN AC経由で100％のインバーター互換性も実現しています。

*SolarFlow 4000 Mix ProおよびSolarFlow 4000 Mix AC+のみを対象としています。

共有技術プラットフォーム

・HEMS 2.0： 太陽光、蓄電池、ヒートポンプ、EV充電器を1つのインテリジェントプラットフォームに統合しています。

・ZENKI™ 2.0 AI： 卸売価格、天候、消費量、PV発電量に基づくリアルタイムの充放電最適化により、動的料金におけるCTベースの制御と比較して、最大73％の収益増加を実現しています。欧州の840以上のエネルギー小売業者に対応しています。

・ZEN+OS： すべてのZendureデバイスでOSを統一し、家庭のニーズの成長に合わせて拡張することを可能にしています。

・ZenGuard™： デュアルBMS、インテリジェントなセル自己メンテナンス、およびヒートエアロゾル消火システムを統合した、多層的な安全性を提供しています。

販売開始時期と価格

zendure.de、zendure.fr、zendure.nl、および認定パートナーを通じて、ドイツ、フランス、オランダ、ベルギー、スイスで2026年4月22日（CET）より入手可能です。3-in-1のランディングページがzendure.comで公開されています。

推奨小売価格（付加価値税0％およびリサイクル料金を含む）：

・SolarFlow 4000 Mix Pro： DE €2,399 / FR €2,879 / NL €2,899 / BE €3,185 / CHF 2,559

・SolarFlow 4000 Mix AC+： DE €1,999 / FR €2,399 / NL €2,419 / BE €2,704 / CHF 2,129

・SolarFlow 3000 Mix AC+： DE €1,699 / FR €2,039 / NL €2,059 / BE €2,343 / CHF 1,799

ベルギーの価格にはRecupelとBEBATが含まれています。スイスの価格には現地の付加価値税と輸入関税が反映されています。

Zendureについて

Zendureは、プラグイン型家庭用エネルギー管理システム（HEMS）の世界的パイオニアであり、シリコンバレー、グレーターベイエリア、日本、ドイツに研究開発および運営センターを置いています。Zendureの使命は、最新のエネルギー技術を普及させることにより、世界中の家庭に信頼性が高く手頃なクリーンエネルギーを届けることです。 同社の革新的なバルコニー用蓄電システム「SolarFlow」は、太陽光を日常生活のための安全で信頼性が高く、回復力のあるエネルギー源へと変えます。

（日本語リリース：クライアント提供）

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