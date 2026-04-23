Dreame Nebula NEXT Auto、AI主導の自動車イノベーション加速へ学術連携を拡大

UC Berkeleyとの連携、自律システムと知能化車両開発への長期投資を示す

カリフォルニア州バークレー、2026年4月23日 /PRNewswire/ -- Dreame Nebula NEXT Autoは、AI定義車両と次世代自律システムの開発を加速させる中、UC Berkeleyを含む主要学術機関との連携を深めています。この連携は、インテリジェントモビリティの未来を形作る中核技術の進展に向けた長期的な取り組みを示すものです。



Image Credit: Dreame Nebula Next Auto



今回の交流では、Nebula NEXTのエンジニア陣と経営陣が、自律制御システム、AI、高度交通システムを専門とするUC Berkeleyの研究者らと意見を交わしました。 セッションでは、高度な研究成果を実用的な車両システムへ落とし込むことに焦点が当てられ、特に安全性、制御、フルスタックAI統合が重視されました。

Dreame Nebula NEXT Autoの幹部であるJake Ma氏は、次のように述べています。「私たちは車を作っているのではありません。私たちは、現実世界のための新たな頭脳を構築しているのです。私たちにとって車は、今日の大規模AIモデルに必要な膨大な計算能力を搭載できる唯一の物理的なプラットフォームなのです。」

今回の訪問は、Nebula NEXTの開発を高度な技術連携に基づくものとする、より広範な戦略の一環です。学術分野の専門家と緊密に連携することで、同社は自律走行、車両知能、システムレベルのエンジニアリングに対する取り組みを強化しています。



Image Credit: Dreame Nebula Next Auto



Nebula NEXTは、Dreame Technologyが培ってきた精密工学とAI主導のイノベーションを基盤としています。この基盤が、認識や意思決定からシャシーやパワートレインの制御に至るまで、システム全体に知能を組み込む、ソフトウェア定義車両からAI定義車両への移行を支えています。

同社の技術方針は、車両の動作を支える中核領域にAIを統合することにあります。これには、複雑な走行環境でのリアルタイム意思決定を支えるために設計された継続学習システム、マルチエージェントアーキテクチャ、高性能コンピューティングプラットフォームが含まれます。

Nebula NEXTは、4ドア電動ハイパーセダンのコンセプトモデルNebula NEXT 01をCES 2026で初披露し、世界的な注目を集めました。同車は、0～100km/h加速1.8秒、2,000馬力超の出力、独自のBlue Carbon Fiberを用いた軽量構造を実現しています。

その勢いは、スーパーボウルLVIII（Super Bowl LVIII）の放送で大きな注目を集めたことでも続き、北米全域でブランドの認知を広げるとともに、自動車技術分野における新興勢力としての地位を強化しました。

性能面に加え、同社は引き続き基盤技術のイノベーションを重視しています。そのアーキテクチャは、AIネイティブなオペレーティングシステム、ゾーン型電気アーキテクチャ、高密度コンピューティングプラットフォームを組み合わせることで、拡張可能でインテリジェントな車両システムを実現します。

Nebula NEXTは現在、システム実装、エンジニアリングの深化、スケーラブルな技術開発に重点を置く段階へと入っています。同社は2026年4月27日にシリコンバレーで開催予定のイベントで、さらなる進展を示すとともに、新製品と中核技術を公開する予定です。



Image Credit: Dreame Nebula Next Auto



世界市場での勢い、学術連携、そしてエンジニアリングの基盤重視を組み合わせることで、Dreame Nebula NEXTはAI定義モビリティへの移行の中心に自らを位置づけています。

メディア問い合わせ先：

Li Tong、Dreame Nebula NEXT Auto広報責任者、litong2@dreame.tech

ウェブサイト：https://www.dreametech.com

（日本語リリース：クライアント提供）

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