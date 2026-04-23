能勢電鉄では、2026年5月27日(水)、28日(木)の2日間、「のせでん日本酒電車」を運行します。日本盛の厳選された日本酒と、沿線の本格日本料理店「愉楽日本料理 かぐらざか 川西多田本店」オリジナル特製弁当を共にお楽しみいただきます。

ぜひこの機会に、グループ・ご家族・カップルで楽しいひと時をお過ごし下さい。皆様のご参加をお待ちしております。





（1）名称

のせでん日本酒電車「♪ニホンサカリは良いお酒～（※1）」





（2）開催日時

2026年5月27日（水）、28日（木）の2日間

各日、川西能勢口駅19時06分発 ～ 21時15分着

※天候・運行状況により中止する場合がございます。





（3）集合場所

阪急・能勢電鉄 川西能勢口駅 東改札口前

18時30分から受付開始。受付前に一旦改札を出てください。





（4）運行経路

川西能勢口駅～日生中央駅※～平野駅～山下駅～川西能勢口駅

（所要時間は駅停車時分を含め 約2時間）

※日生中央駅ではホームへは降車できません。





（5）定員

各回88名（最少催行人員63名）





（6）参加料

おひとり様 7,000円（税込）

※20歳未満の方のご参加はできません。





（7）提供内容

日本盛 純米大吟醸生酒山田錦他（お一人様4合程度）

※当日予定分無くなり次第終了

愉楽日本料理 かぐらざか 川西多田本店オリジナル特製弁当

※飲料、おつまみ等のお持ち込みは可能です。

※山下駅でミニ音楽イベントを予定しております。





（8）応募方法

2026年5月8日（金）12時00分からチケット販売サイトLivePocketにて

販売開始（先着順に受付）

詳しくは、能勢電鉄ホームページイベントページをご確認ください。

https://noseden.hankyu.co.jp/guide/spot/wtkpj3bpzs/event/6n43s5z8w4/

※決済方法はクレジットカード（VISA、MasterCard、JCB、AMEX）のみ

※一度の申し込みで8名様まで





（9）キャンセル対応

チケット購入後の人数変更などによる払い戻しはいたしません。ただし天候・運行状況により、イベント中止の場合は払い戻しいたします。





（10）

主催

能勢電鉄株式会社

協賛

日本盛株式会社

協力

愉楽日本料理 かぐらざか 川西多田本店

四季料理かめたに





この件に関するお客様からのお問い合わせ

能勢電鉄株式会社 鉄道事業部 営業担当

TEL：072-792-7716 FAX：072-792-7730（平日9:30～17:00）





（※1）♪はビームで接続された2つの8分音符記号





参考資料： https://www.atpress.ne.jp/releases/592213/att_592213_1.pdf









能勢電鉄株式会社 https://noseden.hankyu.co.jp/





リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/2026/04/8d59a8d14e18bd2fcf949406b7cec11fc4cca568.pdf





発行元：阪急阪神ホールディングス

大阪市北区芝田1-16-1