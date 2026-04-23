のせでん日本酒電車「♪ニホンサカリは良いお酒～（※1）」を運行します！
能勢電鉄では、2026年5月27日(水)、28日(木)の2日間、「のせでん日本酒電車」を運行します。日本盛の厳選された日本酒と、沿線の本格日本料理店「愉楽日本料理 かぐらざか 川西多田本店」オリジナル特製弁当を共にお楽しみいただきます。
ぜひこの機会に、グループ・ご家族・カップルで楽しいひと時をお過ごし下さい。皆様のご参加をお待ちしております。
（1）名称
のせでん日本酒電車「♪ニホンサカリは良いお酒～（※1）」
（2）開催日時
2026年5月27日（水）、28日（木）の2日間
各日、川西能勢口駅19時06分発 ～ 21時15分着
※天候・運行状況により中止する場合がございます。
（3）集合場所
阪急・能勢電鉄 川西能勢口駅 東改札口前
18時30分から受付開始。受付前に一旦改札を出てください。
（4）運行経路
川西能勢口駅～日生中央駅※～平野駅～山下駅～川西能勢口駅
（所要時間は駅停車時分を含め 約2時間）
※日生中央駅ではホームへは降車できません。
（5）定員
各回88名（最少催行人員63名）
（6）参加料
おひとり様 7,000円（税込）
※20歳未満の方のご参加はできません。
（7）提供内容
日本盛 純米大吟醸生酒山田錦他（お一人様4合程度）
※当日予定分無くなり次第終了
愉楽日本料理 かぐらざか 川西多田本店オリジナル特製弁当
※飲料、おつまみ等のお持ち込みは可能です。
※山下駅でミニ音楽イベントを予定しております。
（8）応募方法
2026年5月8日（金）12時00分からチケット販売サイトLivePocketにて
販売開始（先着順に受付）
詳しくは、能勢電鉄ホームページイベントページをご確認ください。
https://noseden.hankyu.co.jp/guide/spot/wtkpj3bpzs/event/6n43s5z8w4/
※決済方法はクレジットカード（VISA、MasterCard、JCB、AMEX）のみ
※一度の申し込みで8名様まで
（9）キャンセル対応
チケット購入後の人数変更などによる払い戻しはいたしません。ただし天候・運行状況により、イベント中止の場合は払い戻しいたします。
（10）
主催
能勢電鉄株式会社
協賛
日本盛株式会社
協力
愉楽日本料理 かぐらざか 川西多田本店
四季料理かめたに
この件に関するお客様からのお問い合わせ
能勢電鉄株式会社 鉄道事業部 営業担当
TEL：072-792-7716 FAX：072-792-7730（平日9:30～17:00）
（※1）♪はビームで接続された2つの8分音符記号
参考資料： https://www.atpress.ne.jp/releases/592213/att_592213_1.pdf
能勢電鉄株式会社 https://noseden.hankyu.co.jp/
リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/2026/04/8d59a8d14e18bd2fcf949406b7cec11fc4cca568.pdf
発行元：阪急阪神ホールディングス
大阪市北区芝田1-16-1