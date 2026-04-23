スカウト型就活イベント『デアイバ』を運営する株式会社DEiBA Company（本社：東京都千代田区／代表取締役：志村友樹）は、27卒・28卒学生向け就活イベント『デアイバ』について、企業様からの申し込み増加により、企業出展枠が残りわずかとなったことをお知らせします。

URL：https://deiba.jp/corporate/

■27卒・28卒イベント開催枠の状況

**28卒 地方イベント（残枠）** ・札幌開催（9月5日）：残り1枠 ・仙台開催（8月2日）：残り1枠 ・仙台開催（10月10日）：残り2枠 企業の早期採用ニーズの高まりにより、地方開催イベントについても企業からの申し込みが増加しています。 本イベントは、27卒学生の母集団形成や、選考前の学生接点の創出を目的としてご活用いただけます。

■グルディス型就活イベント『デアイバ』とは？

＜特徴＞ ・学生の「協働性」「主体性」「思考力」など非認知能力を可視化 ・その場でインターン・選考オファーが可能 ・採用媒体では出会いづらい“行動力ある層”と出会える

■28卒向け『デアイバ』開催日程

5月16日(土)東京 70名想定 6月7日(日)東京 70名想定 6月13日(土)東京 70名想定 6月14日(日)大阪 60名想定 6月20日(土)名古屋 50名想定 6月27日(土)福岡 50名想定 6月28日(日)大阪 60名想定 詳細のスケジュールについては個別でご案内させていただきますので、 お気軽にご相談くださいませ。 ■資料請求・お問い合わせフォーム https://deiba.jp/corporate/inquiry/ ■直接メールでのお問い合わせ（担当：福田） miyu_fukuda@deiba.jp

■会社概要

会社名：株式会社DEiBA Company 所在地：東京都千代田区神田錦町2-2-1 KANDA SQUARE 11階 代表者：代表取締役 志村友樹 TEL：03-3221-5235 Mail：deiba-client@deiba.jp 公式HP：https://deiba.jp/corporate/ 担当：DEiBA Company 広報 福田