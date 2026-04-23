キャニオンが石畳に象徴されるクラシックレースに向けて開発した、新型エンデュレースCFRの開発背景やブランドの歩みをまとめた『ZINE』を制作。CANYONロゴ入りの石畳ステッカーとともに、4月25、26日に東京ビッグサイトおよび海の森公園で開催されるサイクルモード東京2026にて会場限定配布いたします。配布はキャニオンブースにて、キャニオンジャパン公式LINEおよび Instagramフォロワーを対象に、各日先着1,000名様となります。

新型エンデュレースCFR『ZINE』

ZINE（ジン）とはマガジンの略語で、自由な発想で制作する小冊子のこと。このZINEでは、No Stone Unturned（全ての石をひっくり返して探し出す、このことから「徹底的に」を意味する。石畳の含意も。）をテーマに、パリ～ルーベに代表される「勝つのが最も難しいレースで勝つためのバイクを、いかに作り出すか」が綴られます。

プロトン最速の空力性能を犠牲にせず、暴力的な石畳に耐えうる耐久性、信頼性、快適性、軽量性、安定性を備えるバイクなど、実現できるのであろうか？その開発過程は、まるで空想上のユニコーンを探し当てるような試練の連続だったのです。あの負荷を受け、あの路面を走るのだからーー、エンデュレースCFRは、どんな道でも最速のバイク、そしてライダーに自信をもたらしてくれる一台となったのだ。

このように、キャニオンらしさを体現する選手やチーム、開発陣の個性やメッセージが強く反映されるのが特徴のZINEです。

CANYONロゴ入り石畳ステッカー

https://www.canyon.com/ja-jp/road-bikes/endurance-bikes/endurace/cfr/

ZINEには日本語訳シートに加え、CANYONロゴ入りの石畳ステッカーも1枚セットでプレゼント。この機会にぜひ、キャニオンジャパン公式LINEと Instagramをフォローして、サイクルモード東京2026キャニオンブースへお越しください。

サイクルモード東京で、日本限定「アルティメット CFR ENVEエディション」を初公開

サイクルモード東京では、日本限定モデル「アルティメット CFR」に、新たにENVE SESホイール（3.4または4.5から選択可能）を搭載した最上位完成車「アルティメット CFR ENVEエディション」（4月21日より発売中）の実車をキャニオンブースにて初公開。リムハイトに加えてステム長、クランク長のカスタマイズも可能な日本限定企画をぜひじっくりとご覧ください。

会場限定 キャニオングッズや『シングルオリジンコーヒー豆 / エディション AEROAD CFR』を限定販売

https://www.atpress.ne.jp/news/8754215

人気のバーエンドベルや毎年好評のうちに完売する大人気のキャニオンコーヒー、『シングルオリジンコーヒー豆 / エディション AEROAD CFR』を数量限定で販売します。 本製品は、淡路島のロースタリー「大谷山荘ロースタリー」とのコラボレーションにより開発。 レースバイクに精通する焙煎士によって、エアロードの持つスピード感やシャープさを、香りと味わいで表現した特別なコーヒーです。 ライド前やレース前、日々のコンディショニングにも取り入れやすい一品として、キャニオンの世界観を“味覚”からも体感いただけます。

キャニオン東京テストセンターでたっぷり試乗できます

あいにくサイクルモード東京2026でのキャニオンバイク試乗は事前予約制ですでに満枠となっています。ですが5月ゴールデンウィーク中もオープンするキャニオン東京テストセンターなら、事前予約制で40分間で最長10kmのアップダウンに富むおすすめ試乗ルートでじっくり性能を試していただけます。この機会にぜひ試乗をお試しください。 ■ 営業日 金・土・日・月（火・水 定休） ※木曜は篠崎選手のフィッティング専用日 ■ 営業時間 通常期 試乗・物販：9:00～13:00（最終受付12:00） 修理・納車：14:00～17:00（最終受付16:00） ■ 住所 東京都八王子市松木51-7 https://maps.app.goo.gl/pcxmxWkf72Q8Q79J9

https://miniapp.line.me/2005791014-54LyjlVd