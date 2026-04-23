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アコーディアサポートプロと一緒にゴルフを楽しもう！ 「withGolf（ウィズゴルフ）」開催ゴルフ場を関東〜静岡全域に拡大
〜サポートプロとラウンドができる“ワンランク上のゴルフ体験”〜
株式会社アコーディア・ゴルフ（本社：東京都台東区、代表取締役社長：三好 康之、以下「当社」）は、ゴルファーへの“ワンランク上のゴルフ体験”の機会の提供を目的として、2025年10月に当社が運営する17カ所のゴルフ場で開始したアコーディアサポートプロと一緒にラウンドを楽しめる「withGolf（ウィズゴルフ）」サービスについて、このたび開催ゴルフ場を関東と静岡県全域（計49カ所）に拡大したことをお知らせいたします。
「withGolf」は、アコーディアサポートプロと一緒にプレーしながら、ワンポイントアドバイスが受けられるサービスです。サポートプロは、主に男女プロゴルフツアー本格参戦を目指す選手ならびにプロテスト合格を目指す選手であり、現在151名がアコーディアサポートプロとして登録しています。「withGolf」でのプレーは本格的なレッスンとは違い「ゴルフを楽しむ」ことを目的としており、昨年のサービス開始以降、多くのお客様より高い評価をいただいております。このたび、開催ゴルフ場を計49カ所に拡大し、より幅広いゴルファーの方々に「withGolf」をご利用いただける運びとなりました。今後も順次、全国へ展開していく予定です。
プレーのご予約は公式予約サイト「アコーディアWeb」内の専用サイトから可能です。「プロのプレーを間近で見たい」、「実戦のなかでワンポイントアドバイスがほしい」という方にはピッタリのプランです。ぜひ「withGolf」をご利用いただき、新しいゴルフ仲間との出会いや、楽しみながらスキルアップができる機会をご体験ください。
アコーディア・ゴルフはこれからもゴルファーの皆さまにもっとゴルフを気軽に楽しんでいただけるようなサービスを開発、提供してまいります。
■「withGolf」の概要
https://digitalpr.jp/table_img/2726/133496/133496_web_1.png
本件に関するお問合わせ先
■本件に関する報道関係の方のお問い合わせ先■
株式会社アコーディア・ゴルフ 広報部
Email: pr@accordiagolf.com
関連リンク
公式予約サイト
https://www.accordiagolf.com
withGolf専用サイト
https://www.accordiagolf.com/withgolf/
株式会社アコーディア・ゴルフ（本社：東京都台東区、代表取締役社長：三好 康之、以下「当社」）は、ゴルファーへの“ワンランク上のゴルフ体験”の機会の提供を目的として、2025年10月に当社が運営する17カ所のゴルフ場で開始したアコーディアサポートプロと一緒にラウンドを楽しめる「withGolf（ウィズゴルフ）」サービスについて、このたび開催ゴルフ場を関東と静岡県全域（計49カ所）に拡大したことをお知らせいたします。
「withGolf」は、アコーディアサポートプロと一緒にプレーしながら、ワンポイントアドバイスが受けられるサービスです。サポートプロは、主に男女プロゴルフツアー本格参戦を目指す選手ならびにプロテスト合格を目指す選手であり、現在151名がアコーディアサポートプロとして登録しています。「withGolf」でのプレーは本格的なレッスンとは違い「ゴルフを楽しむ」ことを目的としており、昨年のサービス開始以降、多くのお客様より高い評価をいただいております。このたび、開催ゴルフ場を計49カ所に拡大し、より幅広いゴルファーの方々に「withGolf」をご利用いただける運びとなりました。今後も順次、全国へ展開していく予定です。
プレーのご予約は公式予約サイト「アコーディアWeb」内の専用サイトから可能です。「プロのプレーを間近で見たい」、「実戦のなかでワンポイントアドバイスがほしい」という方にはピッタリのプランです。ぜひ「withGolf」をご利用いただき、新しいゴルフ仲間との出会いや、楽しみながらスキルアップができる機会をご体験ください。
アコーディア・ゴルフはこれからもゴルファーの皆さまにもっとゴルフを気軽に楽しんでいただけるようなサービスを開発、提供してまいります。
■「withGolf」の概要
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アコーディア・ゴルフ
株式会社アコーディア・ゴルフは2003年のブランド創設以来、年齢や性別に関係なく誰もがカジュアルに楽しめるスポーツ・レジャーとしてのゴルフ環境の提供を目指し、ゴルフ場およびゴルフ練習場を運営してまいりました。2025年に「総合レジャー企業」を目指す平和グループの一員となり、同グループのパシフィックゴルフマネージメント株式会社（ＰＧＭ）保有の149のゴルフ場を合わせ、世界最大のゴルフ場保有会社となりました。当社は現在、1都1道2府32県に172のゴルフ場と26の練習場を運営しており、うち6カ所はハイグレードブランド「ＧＲＡＮＤ」として運営しています。2017年、2019年には成田ゴルフ倶楽部にて米国PGA TOURチャンピオンズが開催され、2019年から2024年（うち2020年を除く）には習志野カントリークラブにて米国PGA TOURトーナメントが開催されました。当社は、豊かで上質なハイグレードなゴルフ機会の提供はもちろん、ゴルファーの満足度の向上のため、誰もが身近で、気軽にゴルフを楽しんでいただけるよう、今後も皆さまに選ばれるゴルフ運営会社を目指してまいります。
公式予約サイト https://www.accordiagolf.com
コーポレートサイト https://www.accordiagolf.com/corp/
株式会社アコーディア・ゴルフは2003年のブランド創設以来、年齢や性別に関係なく誰もがカジュアルに楽しめるスポーツ・レジャーとしてのゴルフ環境の提供を目指し、ゴルフ場およびゴルフ練習場を運営してまいりました。2025年に「総合レジャー企業」を目指す平和グループの一員となり、同グループのパシフィックゴルフマネージメント株式会社（ＰＧＭ）保有の149のゴルフ場を合わせ、世界最大のゴルフ場保有会社となりました。当社は現在、1都1道2府32県に172のゴルフ場と26の練習場を運営しており、うち6カ所はハイグレードブランド「ＧＲＡＮＤ」として運営しています。2017年、2019年には成田ゴルフ倶楽部にて米国PGA TOURチャンピオンズが開催され、2019年から2024年（うち2020年を除く）には習志野カントリークラブにて米国PGA TOURトーナメントが開催されました。当社は、豊かで上質なハイグレードなゴルフ機会の提供はもちろん、ゴルファーの満足度の向上のため、誰もが身近で、気軽にゴルフを楽しんでいただけるよう、今後も皆さまに選ばれるゴルフ運営会社を目指してまいります。
公式予約サイト https://www.accordiagolf.com
コーポレートサイト https://www.accordiagolf.com/corp/
本件に関するお問合わせ先
■本件に関する報道関係の方のお問い合わせ先■
株式会社アコーディア・ゴルフ 広報部
Email: pr@accordiagolf.com
関連リンク
公式予約サイト
https://www.accordiagolf.com
withGolf専用サイト
https://www.accordiagolf.com/withgolf/