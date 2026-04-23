アコーディアサポートプロと一緒にゴルフを楽しもう！ 「withGolf（ウィズゴルフ）」開催ゴルフ場を関東〜静岡全域に拡大















「withGolf」は、アコーディアサポートプロと一緒にプレーしながら、ワンポイントアドバイスが受けられるサービスです。サポートプロは、主に男女プロゴルフツアー本格参戦を目指す選手ならびにプロテスト合格を目指す選手であり、現在151名がアコーディアサポートプロとして登録しています。「withGolf」でのプレーは本格的なレッスンとは違い「ゴルフを楽しむ」ことを目的としており、昨年のサービス開始以降、多くのお客様より高い評価をいただいております。このたび、開催ゴルフ場を計49カ所に拡大し、より幅広いゴルファーの方々に「withGolf」をご利用いただける運びとなりました。今後も順次、全国へ展開していく予定です。



プレーのご予約は公式予約サイト「アコーディアWeb」内の専用サイトから可能です。「プロのプレーを間近で見たい」、「実戦のなかでワンポイントアドバイスがほしい」という方にはピッタリのプランです。ぜひ「withGolf」をご利用いただき、新しいゴルフ仲間との出会いや、楽しみながらスキルアップができる機会をご体験ください。



アコーディア・ゴルフはこれからもゴルファーの皆さまにもっとゴルフを気軽に楽しんでいただけるようなサービスを開発、提供してまいります。



