À¤³¦½é¡¢È¾Æ³ÂÎ¥á¥â¥êÁÇ»ÒDRAM¥»¥ë¤ÎÇ®¤È¥¨¥ó¥È¥í¥Ô¡¼¤òÃ±ÅÅ»Ò¥¹¥±¡¼¥ë¤ÇÆ±»þÂ¬Äê ¡ÁºÇ¾®¾ÃÈñ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÎÍýÏÀ¸Â³¦¤ËÇ÷¤ë¾ðÊó½èÍý¥Ç¥Ð¥¤¥¹¼Â¸½¤Ø¡Á

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Ãø¼Ô¡§Takase Shimizu, Kensaku Chida, Gento Yamahata, Katsuhiko Nishiguchi
DOI¡§https://doi.org/10.1103/1sgm-dhys
URL¡§https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/1sgm-dhys
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