スポーツ自転車市場の規模、シェア、トレンド、成長要因および予測（2025年～2035年）
KDマーケットインサイトは、市場調査レポート『スポーツ自転車市場の将来動向と機会分析 - 2025年から2035年』の発行を発表いたします。本レポートの対象範囲は、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報を網羅しており、読者が十分な情報に基づいたビジネス判断を行えるよう支援します。本調査レポートでは、KDマーケットインサイトの研究者が一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合他社のベンチマーク、そして各社の市場参入戦略（GTM）の理解を行っています。
スポーツ自転車市場：パフォーマンスとアクティブライフスタイルを加速
世界のスポーツ自転車市場は、健康意識の高まり、技術革新、環境意識の向上が相まって、著しい成長を遂げています。一般的な通勤用自転車とは異なり、スポーツ自転車は競技、レクリエーションスポーツ、フィットネス用途のために設計された高性能マシンです。軽量構造、カーボンファイバーやアルミ合金といった先進素材、電子変速システムなどの専用コンポーネント、さらにロードレース、マウンテンバイク、トライアスロンといった特定分野に最適化された設計が特徴です。2026年初頭時点で、このダイナミックな市場は、競技スポーツおよびライフスタイルの両面でサイクリングへの関心の高まりを背景に、大きな拡大が見込まれています。
サンプルレポートはこちらから@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/336
市場規模と成長動向
スポーツ自転車の世界市場規模は、2024年に208億米ドルでした。市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）6.1%で拡大し、2035年末までに356億米ドルを超えると予測されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347785/images/bodyimage1】
市場セグメンテーション
スポーツ自転車市場は、いくつかの重要な観点で分類することができます。
製品タイプ別：市場には、マウンテンバイク（頑丈なフレームとサスペンションを備えたオフロード向け）、ロードバイク（舗装路でのスピードと効率を重視）、ハイブリッド／クロスバイク（多用途向けの特性を組み合わせたもの）、シクロクロスバイク（混合路面レース用）、トラックバイク（ベロドローム競技用）、BMXバイク（スタントやレース用）が含まれます。2024年にはロードバイクが約41%のシェアを占めました。
フレーム素材別：アルミニウム（価格と性能のバランスに優れ、大衆市場を主導）、カーボンファイバー（軽量性と剛性に優れた高級モデル向け）、スチール（耐久性と乗り心地に優れ、ツーリングやニッチ市場向け）、チタン（長寿命と洗練された乗り味により高価格帯のニッチ市場を形成）に分類されます。
技術別：従来型（非電動）と電動スポーツ自転車に分かれます。従来型は約72.2%の市場シェアを占める一方、電動マウンテンバイクの普及率は2023年に15%上昇しました。ヨーロッパでは電動自転車が約30%の市場シェアに達し、2016年から2021年にかけて販売台数は150%以上増加しました。
エンドユーザー別：プロ選手や競技レーサー（最高の性能とコンポーネントの最適化を重視）、アマチュア愛好家（コストパフォーマンスやアップグレード性を重視）、レクリエーションライダー（快適性、信頼性、使いやすさを重視）に分類されます。
スポーツ自転車市場：パフォーマンスとアクティブライフスタイルを加速
世界のスポーツ自転車市場は、健康意識の高まり、技術革新、環境意識の向上が相まって、著しい成長を遂げています。一般的な通勤用自転車とは異なり、スポーツ自転車は競技、レクリエーションスポーツ、フィットネス用途のために設計された高性能マシンです。軽量構造、カーボンファイバーやアルミ合金といった先進素材、電子変速システムなどの専用コンポーネント、さらにロードレース、マウンテンバイク、トライアスロンといった特定分野に最適化された設計が特徴です。2026年初頭時点で、このダイナミックな市場は、競技スポーツおよびライフスタイルの両面でサイクリングへの関心の高まりを背景に、大きな拡大が見込まれています。
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市場規模と成長動向
スポーツ自転車の世界市場規模は、2024年に208億米ドルでした。市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）6.1%で拡大し、2035年末までに356億米ドルを超えると予測されています。
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市場セグメンテーション
スポーツ自転車市場は、いくつかの重要な観点で分類することができます。
製品タイプ別：市場には、マウンテンバイク（頑丈なフレームとサスペンションを備えたオフロード向け）、ロードバイク（舗装路でのスピードと効率を重視）、ハイブリッド／クロスバイク（多用途向けの特性を組み合わせたもの）、シクロクロスバイク（混合路面レース用）、トラックバイク（ベロドローム競技用）、BMXバイク（スタントやレース用）が含まれます。2024年にはロードバイクが約41%のシェアを占めました。
フレーム素材別：アルミニウム（価格と性能のバランスに優れ、大衆市場を主導）、カーボンファイバー（軽量性と剛性に優れた高級モデル向け）、スチール（耐久性と乗り心地に優れ、ツーリングやニッチ市場向け）、チタン（長寿命と洗練された乗り味により高価格帯のニッチ市場を形成）に分類されます。
技術別：従来型（非電動）と電動スポーツ自転車に分かれます。従来型は約72.2%の市場シェアを占める一方、電動マウンテンバイクの普及率は2023年に15%上昇しました。ヨーロッパでは電動自転車が約30%の市場シェアに達し、2016年から2021年にかけて販売台数は150%以上増加しました。
エンドユーザー別：プロ選手や競技レーサー（最高の性能とコンポーネントの最適化を重視）、アマチュア愛好家（コストパフォーマンスやアップグレード性を重視）、レクリエーションライダー（快適性、信頼性、使いやすさを重視）に分類されます。