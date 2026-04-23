細菌ろ過効率（BFE）測定器の世界市場2026年、グローバル市場規模（単一気路採取方式、二重気路同時比較採取方式）・分析レポートを発表
2026年4月23日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「細菌ろ過効率（BFE）測定器の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、細菌ろ過効率（BFE）測定器のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、細菌ろ過効率（BFE）測定器市場の世界動向について詳細に分析したものです。2024年の市場規模は1012百万ドルと評価され、2031年には1275百万ドルに達すると予測されています。
予測期間における年平均成長率は3.4%であり、安定した拡大が見込まれています。また、関税制度や各国の政策対応が市場競争、地域経済、供給網の強靭性に与える影響についても検討されています。
________________________________________
細菌ろ過効率（BFE）測定器は、医療用マスクや日常用防護マスク材料などを対象として、規定流量下で細菌を含む浮遊粒子をどの程度除去できるかを評価する装置です。
試験では、細菌対照数と試験試料通過後の菌数を比較することで、ろ過効率を算出します。この方法は長年にわたり標準的な比較指標として用いられており、再現性が高く、短時間で多数の材料評価が可能である点が大きな特長です。また、粒子径を厳密に管理できるため、段階ごとの分析も実施できます。
________________________________________
装置構成としては、生物学的エアロゾル発生装置、エアロゾルチャンバー、エアロゾル送達装置、負圧キャビネット、毎分28.3LのAndersenサンプラーなどから構成されます。
全体は制御システムによって統合管理されており、操作卓ではPLCとLabviewを用いて各システムを連携制御し、稼働状況をリアルタイムで表示します。これにより、測定工程の自動化が進み、人為的誤差の低減と検査効率の向上が実現されています。
________________________________________
さらに本市場では、人工知能と自動化技術の導入が大きな変化をもたらしています。人工知能の解析機能により、試験結果の即時分析や予測的な判断支援が可能となり、ろ過性能評価の精度向上に寄与しています。
また、自動化によって作業工程の省力化と試験サイクルの短縮が進み、研究所や試験機関における処理能力が向上しています。これらの技術革新は運用コスト削減にもつながり、市場成長の重要な要因となっています。
________________________________________
本レポートでは、定量分析と定性分析の両面から市場を評価しています。需要と供給の動向、競争環境、価格変動などを多角的に分析し、市場変化の要因を明らかにしています。
また、主要企業の製品事例や市場シェアの推計も示されており、2025年時点の競争状況を把握することができます。
________________________________________
市場は種類別と用途別に分類されています。種類別では単一気路採取方式と二重気路同時比較採取方式に分かれており、用途や精度要求に応じて使い分けられています。
用途別ではマスク製造業者、研究機関、試験部門などが中心であり、品質保証や規格適合性評価の重要性が高まる中で、これらの需要先での導入が進んでいます。
________________________________________
主要企業としては、Labtech、Palas、Gester Instruments、Haida International Equipment、Testex、QINSUN、Standard Group、Shanghai Jifa Instrument Equipment、LISUN GROUP、Redmark Industry Sdn Bhdなどが挙げられます。さらにGellowen、IDM Instruments Pty Ltd、Junray intelligent Instrument、Biaoji Packaging Equipmentなども市場で重要な存在となっています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「細菌ろ過効率（BFE）測定器の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、細菌ろ過効率（BFE）測定器のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、細菌ろ過効率（BFE）測定器市場の世界動向について詳細に分析したものです。2024年の市場規模は1012百万ドルと評価され、2031年には1275百万ドルに達すると予測されています。
予測期間における年平均成長率は3.4%であり、安定した拡大が見込まれています。また、関税制度や各国の政策対応が市場競争、地域経済、供給網の強靭性に与える影響についても検討されています。
________________________________________
細菌ろ過効率（BFE）測定器は、医療用マスクや日常用防護マスク材料などを対象として、規定流量下で細菌を含む浮遊粒子をどの程度除去できるかを評価する装置です。
試験では、細菌対照数と試験試料通過後の菌数を比較することで、ろ過効率を算出します。この方法は長年にわたり標準的な比較指標として用いられており、再現性が高く、短時間で多数の材料評価が可能である点が大きな特長です。また、粒子径を厳密に管理できるため、段階ごとの分析も実施できます。
________________________________________
装置構成としては、生物学的エアロゾル発生装置、エアロゾルチャンバー、エアロゾル送達装置、負圧キャビネット、毎分28.3LのAndersenサンプラーなどから構成されます。
全体は制御システムによって統合管理されており、操作卓ではPLCとLabviewを用いて各システムを連携制御し、稼働状況をリアルタイムで表示します。これにより、測定工程の自動化が進み、人為的誤差の低減と検査効率の向上が実現されています。
________________________________________
さらに本市場では、人工知能と自動化技術の導入が大きな変化をもたらしています。人工知能の解析機能により、試験結果の即時分析や予測的な判断支援が可能となり、ろ過性能評価の精度向上に寄与しています。
また、自動化によって作業工程の省力化と試験サイクルの短縮が進み、研究所や試験機関における処理能力が向上しています。これらの技術革新は運用コスト削減にもつながり、市場成長の重要な要因となっています。
________________________________________
本レポートでは、定量分析と定性分析の両面から市場を評価しています。需要と供給の動向、競争環境、価格変動などを多角的に分析し、市場変化の要因を明らかにしています。
また、主要企業の製品事例や市場シェアの推計も示されており、2025年時点の競争状況を把握することができます。
________________________________________
市場は種類別と用途別に分類されています。種類別では単一気路採取方式と二重気路同時比較採取方式に分かれており、用途や精度要求に応じて使い分けられています。
用途別ではマスク製造業者、研究機関、試験部門などが中心であり、品質保証や規格適合性評価の重要性が高まる中で、これらの需要先での導入が進んでいます。
________________________________________
主要企業としては、Labtech、Palas、Gester Instruments、Haida International Equipment、Testex、QINSUN、Standard Group、Shanghai Jifa Instrument Equipment、LISUN GROUP、Redmark Industry Sdn Bhdなどが挙げられます。さらにGellowen、IDM Instruments Pty Ltd、Junray intelligent Instrument、Biaoji Packaging Equipmentなども市場で重要な存在となっています。