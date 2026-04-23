AI検索の「引用」を取りに行く記事制作サービス「LLMO Branding 記事制作サービス」を正式リリース
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～ 独自のファンアウト分析により、AIO 引用URL捕捉率 65.0%、AI Mode 引用URL捕捉率 54.8% まで到達。「書いて終わり」ではなく引用率を実測できる運用モデルへ ～
営業資料の受注率やLP成約率向上を支援するアンケート調査・分析、法人向けリード獲得支援、LLMO・ブランディング記事作成・オウンドメディア運営を手がける株式会社はちのす制作（本社：東京都品川区、代表取締役：小林和司、以下「はちのす制作」）は、2026年4月22日、AI検索時代に最適化された記事制作サービス「LLMO Branding 記事制作サービス」を正式リリースしました。
本サービスは、Google AI Overview や AI Mode、ChatGPT・Gemini などの生成AIによる検索結果において、記事が引用・参照される確率を定量的に高めることを目的とした記事制作サービスです。「一次情報の取り込み（ディープ・プロファイル）」「独自のファンアウト分析」「AIO/AI Mode 引用率の実測」の3つを標準仕様として提供し、当社独自調査では AIO 引用URL捕捉率 65.0%、AI Mode 引用URL捕捉率 54.8% まで到達しています。捕捉率はさらに改善中で、一部の検証ケースでは AIO 81.4%、AI Mode 74.2% まで捕捉率が伸びる事例も出てきています。
サービスページ：https://hachinosu-seisaku.co.jp/service/llmo-branding-kijiseisaku/
【リリースの背景】
2024年8月のAI Overview登場以降、検索体験はGoogle AI Overview／AI Mode、ChatGPT、Geminiといった生成AIベースのインターフェースへ急速に移行しています。当社の独自調査では、次の事象が定量的に確認されています。
・シードキーワード単独のSERP Top10では、AI Overviewが実際に引用するURLの 25.3% しかカバーできない（残り74.7%はシード外）
・SEOで1位を獲得した記事であっても、AI検索の引用対象に入らないケースが頻発
・AI検索の引用は、派生クエリ（Verified Query／派生検索意図）のSERPを複数経由して組成される可能性が高い
これらを踏まえ、従来のSEO記事制作だけでは AI検索経由の可視性を担保しにくくなっています。一方、AI検索の内部で展開される派生クエリ群を先回りで網羅し、引用候補URLの範囲を拡張する設計は、業界標準の手法としてはまだ整備されていません。
このギャップを埋めるため、当社は自社メディアおよびクライアント記事での運用実績をもとに、派生クエリ群の再現プロセスと引用率の実測プロセスを一体化した記事制作サービスを体系化し、今回正式リリースに至りました。
【サービス概要】
＜基本情報＞
サービス名称： LLMO Branding 記事制作サービス
提供開始日： 2026年4月22日
対象： AI検索（Google AI Overview／AI Mode）での引用獲得を重視する事業会社
納品形式： Googleドキュメントで記事納品、月次レポート付き
サービスページ： https://hachinosu-seisaku.co.jp/service/llmo-branding-kijiseisaku/
※「LLMO Branding」は株式会社はちのす制作の登録商標です（登録第7027594号）。
【本サービスの3つの特徴】
特徴1：一次情報の取り込み（ディープ・プロファイル）
AI検索で評価されやすいのは、公開情報の再構成ではなく、発信元ならではの一次データです。本サービスでは、サービス資料・YouTube 動画・SNS投稿・Web公開情報・過去メモ・社内ナレッジを網羅的に収集し、「御社専用のディープ・プロファイル」として構造化します。執筆AIは毎回このディープ・プロファイルを参照するため、記事ごとのトーン・専門観点・独自見解にブレが生じにくくなります。
特徴2：独自のファンアウト分析
Google特許に示される内部クエリ展開の考え方を参考に、当社が独自実装した分析手法です。ターゲットキーワード（Source Query／SQ）から派生クエリ群（Verified Query／VQ1, VQ2, VQ3…）を再現し、各派生クエリのSERP・AIO 引用URLを取得して、記事がカバーすべき範囲を可視化します。
当社独自調査（398キーワード × 19,680派生クエリ）における現時点の捕捉率は以下の通りです。
＜指標＞
・AIO 引用URL捕捉率：シードTop10 単独25.3％、ファンアウト分析適用後65.0％、改善幅+39.7pt
・AI Mode 引用URL捕捉率：シードTop10 単独14.7％、ファンアウト分析適用後54.8％、改善幅+40.1pt
※「捕捉率」とは、AIO／AI Mode が実際に引用しているURL群のうち、当該手法で取得したSERPプール内に含まれる割合を指します。
捕捉率は継続的に改善中であり、一部の検証ケースでは AIO 81.4%、AI Mode 74.2% まで捕捉率が伸びる事例も観測されています。
特徴3：AIO／AI Mode 引用率の実測
制作した記事が実際にAIに引用されているかを、狙いキーワードごとに毎週計測し、月次レポートおよび専用ダッシュボードで可視化します。計測項目は次の通りです。
・AIO／AI Modeの引用有無（URL一致ベース、Google Text Fragment を正規化して照合）
・引用されたURL一覧および引用テキスト
・SEO順位（GRC連携・毎日計測）
・競合比較（ChatGPT／Gemini 含む定点モニタリング）
「書いて終わり」ではなく、AI検索における効果を継続的に追跡できる運用モデルとなっています。
【導入実績（参考値）】
先行導入企業における記事単位の AI 引用実績は以下の通りです。
＜指標＞
・AIO 自社引用あり記事の割合：実測値36.0％、73記事中 26.3記事（月内平均）
・AI Mode 自社引用あり記事の割合：実測値53.0％、73記事中 38.7記事（月内平均）
※ 出典：LLM-O Score Dashboard（2026年4月17日時点）
【料金プラン】
ミニマムスタンダード：月額（税抜）100,000円、記事本数月3本、1記事あたり単価33,333円
スタンダード：月額（税抜）150,000円、記事本数月6本、1記事あたり単価25,000円
マックスプラン：月額（税抜）お問い合わせ、記事本数月10本、1記事あたり単価22,500円
・全プラン共通：月次AIO/AI Modeレポート、専用ダッシュボードを含む
・初期費用：100,000円（初月のみ・税抜）- ナレッジ収集・ディープ・プロファイル作成を実施
・記事制作のみ（AIO 調査・ダッシュボードなし）の単発依頼も受付可能
・キーワード選定が必要な場合は別途キーワード選定サービスで対応
【今後の展開】
はちのす制作では、本サービスのリリースを起点に、以下の取り組みを進めてまいります。
・業種別ベンチマーク（業種別の AIO／AI Mode 引用率の実測値）の蓄積・公開
・ファンアウト分析の精度改善（派生クエリ生成プロンプトの継続的な学習）
・AI Mode に特化した引用獲得の方法論の体系化
・LLMOコンサルティングとの連動（ChatGPT／Gemini などの非Google系AIへの対策強化）
【引用・転載時のクレジット表記について】
本リリースの引用・転載は、必ずクレジットを明記していただきますようお願い申し上げます。
＜例＞「株式会社はちのす制作（https://hachinosu-seisaku.co.jp/）が提供する『LLMO Branding 記事制作サービス』によると……」
【運営サービス】
・【営業資料の受注率を上げる専門】アンケート調査代行サービス：https://hachinosu-seisaku.co.jp/sales-survey/
・アンケート調査×ホワイトペーパー制作サービス：https://hachinosu-seisaku.co.jp/survey-whitepaper-services/
・【AIO/LLMO対応】アンケート調査×ホワイトペーパー制作サービス：https://hachinosu-seisaku.co.jp/surveys-white-paper/
・プレスリリース運用支援サービス：https://hachinosu-seisaku.co.jp/press-release/
・SEOブランディング記事作成サービス：https://hachinosu-seisaku.co.jp/seo-branding/
・被リンク獲得代行サービス：https://hachinosu-seisaku.co.jp/hirinku-kakutoku-daikou/
・千葉県特化型 Instagram キャンペーンPRサービス「 # Chiba Booster（チバブースター）」：https://hachinosu-seisaku.co.jp/chiba_booster/
・公式YouTubeチャンネル「はちのすマーケティングラボ」：https://www.youtube.com/@hachinosu-seisakuCH
・公式TikTokアカウント「はちのす制作｜B2B一次情報」：https://www.tiktok.com/@hachinosu_ch
・マーケの一杯｜SEO・広告・AIニュースを構造から読み解く
https://open.spotify.com/show/4wzXl788olkEkAvoWYUAhp?si=58ca6778e82544c5&nd=1&dlsi=5fd902cb1fc24447
【会社概要】
・会社名：株式会社はちのす制作
・URL：https://hachinosu-seisaku.co.jp/
・本社所在地：〒140-015 東京都品川区西大井１丁目１-２ Jタワー西大井イーストタワー ２階 品川区立 西大井創業支援センター
・電話番号：050-5050-3124
・事業内容：
- コンテンツ制作のためのアンケート調査 / マーケティングリサーチ
- ブランディングを強化するSEO・AIO・LLMO対策のコンテンツ制作
- インスタグラムPRサービス #Chiba Booster / インスタ顧問
・設立：2023年8月
【お問い合わせ先】
株式会社はちのす制作 マーケティング課 大黒
電話番号：050-5050-3124
Mail：dgmark@hachinosu-seisaku.co.jp
配信元企業：株式会社はちのす制作
～ 独自のファンアウト分析により、AIO 引用URL捕捉率 65.0%、AI Mode 引用URL捕捉率 54.8% まで到達。「書いて終わり」ではなく引用率を実測できる運用モデルへ ～
営業資料の受注率やLP成約率向上を支援するアンケート調査・分析、法人向けリード獲得支援、LLMO・ブランディング記事作成・オウンドメディア運営を手がける株式会社はちのす制作（本社：東京都品川区、代表取締役：小林和司、以下「はちのす制作」）は、2026年4月22日、AI検索時代に最適化された記事制作サービス「LLMO Branding 記事制作サービス」を正式リリースしました。
本サービスは、Google AI Overview や AI Mode、ChatGPT・Gemini などの生成AIによる検索結果において、記事が引用・参照される確率を定量的に高めることを目的とした記事制作サービスです。「一次情報の取り込み（ディープ・プロファイル）」「独自のファンアウト分析」「AIO/AI Mode 引用率の実測」の3つを標準仕様として提供し、当社独自調査では AIO 引用URL捕捉率 65.0%、AI Mode 引用URL捕捉率 54.8% まで到達しています。捕捉率はさらに改善中で、一部の検証ケースでは AIO 81.4%、AI Mode 74.2% まで捕捉率が伸びる事例も出てきています。
サービスページ：https://hachinosu-seisaku.co.jp/service/llmo-branding-kijiseisaku/
2024年8月のAI Overview登場以降、検索体験はGoogle AI Overview／AI Mode、ChatGPT、Geminiといった生成AIベースのインターフェースへ急速に移行しています。当社の独自調査では、次の事象が定量的に確認されています。
・シードキーワード単独のSERP Top10では、AI Overviewが実際に引用するURLの 25.3% しかカバーできない（残り74.7%はシード外）
・SEOで1位を獲得した記事であっても、AI検索の引用対象に入らないケースが頻発
・AI検索の引用は、派生クエリ（Verified Query／派生検索意図）のSERPを複数経由して組成される可能性が高い
これらを踏まえ、従来のSEO記事制作だけでは AI検索経由の可視性を担保しにくくなっています。一方、AI検索の内部で展開される派生クエリ群を先回りで網羅し、引用候補URLの範囲を拡張する設計は、業界標準の手法としてはまだ整備されていません。
このギャップを埋めるため、当社は自社メディアおよびクライアント記事での運用実績をもとに、派生クエリ群の再現プロセスと引用率の実測プロセスを一体化した記事制作サービスを体系化し、今回正式リリースに至りました。
【サービス概要】
＜基本情報＞
サービス名称： LLMO Branding 記事制作サービス
提供開始日： 2026年4月22日
対象： AI検索（Google AI Overview／AI Mode）での引用獲得を重視する事業会社
納品形式： Googleドキュメントで記事納品、月次レポート付き
サービスページ： https://hachinosu-seisaku.co.jp/service/llmo-branding-kijiseisaku/
※「LLMO Branding」は株式会社はちのす制作の登録商標です（登録第7027594号）。
【本サービスの3つの特徴】
特徴1：一次情報の取り込み（ディープ・プロファイル）
AI検索で評価されやすいのは、公開情報の再構成ではなく、発信元ならではの一次データです。本サービスでは、サービス資料・YouTube 動画・SNS投稿・Web公開情報・過去メモ・社内ナレッジを網羅的に収集し、「御社専用のディープ・プロファイル」として構造化します。執筆AIは毎回このディープ・プロファイルを参照するため、記事ごとのトーン・専門観点・独自見解にブレが生じにくくなります。
特徴2：独自のファンアウト分析
Google特許に示される内部クエリ展開の考え方を参考に、当社が独自実装した分析手法です。ターゲットキーワード（Source Query／SQ）から派生クエリ群（Verified Query／VQ1, VQ2, VQ3…）を再現し、各派生クエリのSERP・AIO 引用URLを取得して、記事がカバーすべき範囲を可視化します。
当社独自調査（398キーワード × 19,680派生クエリ）における現時点の捕捉率は以下の通りです。
＜指標＞
・AIO 引用URL捕捉率：シードTop10 単独25.3％、ファンアウト分析適用後65.0％、改善幅+39.7pt
・AI Mode 引用URL捕捉率：シードTop10 単独14.7％、ファンアウト分析適用後54.8％、改善幅+40.1pt
※「捕捉率」とは、AIO／AI Mode が実際に引用しているURL群のうち、当該手法で取得したSERPプール内に含まれる割合を指します。
捕捉率は継続的に改善中であり、一部の検証ケースでは AIO 81.4%、AI Mode 74.2% まで捕捉率が伸びる事例も観測されています。
特徴3：AIO／AI Mode 引用率の実測
制作した記事が実際にAIに引用されているかを、狙いキーワードごとに毎週計測し、月次レポートおよび専用ダッシュボードで可視化します。計測項目は次の通りです。
・AIO／AI Modeの引用有無（URL一致ベース、Google Text Fragment を正規化して照合）
・引用されたURL一覧および引用テキスト
・SEO順位（GRC連携・毎日計測）
・競合比較（ChatGPT／Gemini 含む定点モニタリング）
「書いて終わり」ではなく、AI検索における効果を継続的に追跡できる運用モデルとなっています。
【導入実績（参考値）】
先行導入企業における記事単位の AI 引用実績は以下の通りです。
＜指標＞
・AIO 自社引用あり記事の割合：実測値36.0％、73記事中 26.3記事（月内平均）
・AI Mode 自社引用あり記事の割合：実測値53.0％、73記事中 38.7記事（月内平均）
※ 出典：LLM-O Score Dashboard（2026年4月17日時点）
【料金プラン】
ミニマムスタンダード：月額（税抜）100,000円、記事本数月3本、1記事あたり単価33,333円
スタンダード：月額（税抜）150,000円、記事本数月6本、1記事あたり単価25,000円
マックスプラン：月額（税抜）お問い合わせ、記事本数月10本、1記事あたり単価22,500円
・全プラン共通：月次AIO/AI Modeレポート、専用ダッシュボードを含む
・初期費用：100,000円（初月のみ・税抜）- ナレッジ収集・ディープ・プロファイル作成を実施
・記事制作のみ（AIO 調査・ダッシュボードなし）の単発依頼も受付可能
・キーワード選定が必要な場合は別途キーワード選定サービスで対応
【今後の展開】
はちのす制作では、本サービスのリリースを起点に、以下の取り組みを進めてまいります。
・業種別ベンチマーク（業種別の AIO／AI Mode 引用率の実測値）の蓄積・公開
・ファンアウト分析の精度改善（派生クエリ生成プロンプトの継続的な学習）
・AI Mode に特化した引用獲得の方法論の体系化
・LLMOコンサルティングとの連動（ChatGPT／Gemini などの非Google系AIへの対策強化）
【引用・転載時のクレジット表記について】
本リリースの引用・転載は、必ずクレジットを明記していただきますようお願い申し上げます。
＜例＞「株式会社はちのす制作（https://hachinosu-seisaku.co.jp/）が提供する『LLMO Branding 記事制作サービス』によると……」
【運営サービス】
・【営業資料の受注率を上げる専門】アンケート調査代行サービス：https://hachinosu-seisaku.co.jp/sales-survey/
・アンケート調査×ホワイトペーパー制作サービス：https://hachinosu-seisaku.co.jp/survey-whitepaper-services/
・【AIO/LLMO対応】アンケート調査×ホワイトペーパー制作サービス：https://hachinosu-seisaku.co.jp/surveys-white-paper/
・プレスリリース運用支援サービス：https://hachinosu-seisaku.co.jp/press-release/
・SEOブランディング記事作成サービス：https://hachinosu-seisaku.co.jp/seo-branding/
・被リンク獲得代行サービス：https://hachinosu-seisaku.co.jp/hirinku-kakutoku-daikou/
・千葉県特化型 Instagram キャンペーンPRサービス「 # Chiba Booster（チバブースター）」：https://hachinosu-seisaku.co.jp/chiba_booster/
・公式YouTubeチャンネル「はちのすマーケティングラボ」：https://www.youtube.com/@hachinosu-seisakuCH
・公式TikTokアカウント「はちのす制作｜B2B一次情報」：https://www.tiktok.com/@hachinosu_ch
・マーケの一杯｜SEO・広告・AIニュースを構造から読み解く
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【会社概要】
・会社名：株式会社はちのす制作
・URL：https://hachinosu-seisaku.co.jp/
・本社所在地：〒140-015 東京都品川区西大井１丁目１-２ Jタワー西大井イーストタワー ２階 品川区立 西大井創業支援センター
・電話番号：050-5050-3124
・事業内容：
- コンテンツ制作のためのアンケート調査 / マーケティングリサーチ
- ブランディングを強化するSEO・AIO・LLMO対策のコンテンツ制作
- インスタグラムPRサービス #Chiba Booster / インスタ顧問
・設立：2023年8月
【お問い合わせ先】
株式会社はちのす制作 マーケティング課 大黒
電話番号：050-5050-3124
Mail：dgmark@hachinosu-seisaku.co.jp
配信元企業：株式会社はちのす制作
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