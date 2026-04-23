鳴神温泉 ななのゆ GW（4/25～5/6）は特別料金で営業します
株式会社鳴神温泉（佐賀県唐津市 代表取締役 鬼塚 晃）が佐賀県唐津市七山地区で運営する日帰り温泉施設「ななのゆ」は、GW（4/25～5/6）は休まず繁忙期特別料金で営業いたします。
今年のGWは暦通りでも5月2日（土）～6日（振休）の5連休、4月30日・5月1日を休んで8連休や更には4月25日(土)から12連休という人もいるようです。慌ただしかった新年度のスタートも落ち着き、ゆっくりと九州に帰省あるいは旅行に来られる人も多いことでしょう。
ななのゆは4月25日から5月6日の間は休館日を設けず休まず営業いたしますが、一部繁忙期特別料金となりますのでお知らせいたします。
温泉は、佐賀県内No.1の高アルカリ性単純温泉です。ご湯っくりおくつろぎください。
【GW特別営業】
対 象 日：2026年4月25日（土）～5月6日（振休）
特別料金：大人（中学生以上） 780円 17時以降 640円
子ども（4歳以上） 390円 17時以降 320円
4歳未満 無料
※お手持ちの回数券は追加料金なくご利用いただけます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347775/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347775/images/bodyimage2】
鳴神温泉 ななのゆ https://www.7noyu.jp/
温泉は、佐賀県内No.1の高アルカリ性単純温泉です。思わず深呼吸したくなる、そんな開放感たっぷりの「ななのゆ」。かぐわしい檜の薫り、こんこんと湧き出るお湯、そして澄んだ空気と雄大な眺望がお出迎え。ゆったりと湯に浸かって心身を解き放ち、ときを忘れておくつろぎください。
【通常入浴料】
大人（中学生以上） 740円 17時以降 640円
子ども（4歳以上） 370円 17時以降 320円
4歳未満 無料
・大浴場・露天風呂・家族風呂・寝湯・サウナルーム
泉質：アルカリ性単純温泉［pH10.0］
※県内No.1の高アルカリ性単純温泉です。
効能：神経痛、関節痛、慢性消化器病、疲労回復等
※家族風呂は別途使用料がかかります
（当日先着順1,560円/1h、予約2,100円/1h 予約のお客様には
レンタルタオル＆バスタオルそれぞれ２枚が標準装備です）
※サウナは男湯がロウリュサウナ、女湯はミストサウナです。
【その他施設】
・休けい処（はっちょうの間）
・貸室（和室・有料）
・ウッドデッキ／ゆあがり
・マッサージルーム（電動マッサージチェア）
・食事処
・七山特産販売コーナー
・ＲＶパークｓｍａｒｔ（車泊専用スペース 2区画）
24時間ネットで専用サイトから予約が可能 電気(1500w)が利用可能
詳細・予約は https://rvparksmart.jp/rv-smart/7noyu.html
〒847-1106 佐賀県唐津市 七山 滝川1150番地
TEL：0955-70-7070
配信元企業：株式会社 鳴神温泉
今年のGWは暦通りでも5月2日（土）～6日（振休）の5連休、4月30日・5月1日を休んで8連休や更には4月25日(土)から12連休という人もいるようです。慌ただしかった新年度のスタートも落ち着き、ゆっくりと九州に帰省あるいは旅行に来られる人も多いことでしょう。
ななのゆは4月25日から5月6日の間は休館日を設けず休まず営業いたしますが、一部繁忙期特別料金となりますのでお知らせいたします。
温泉は、佐賀県内No.1の高アルカリ性単純温泉です。ご湯っくりおくつろぎください。
【GW特別営業】
対 象 日：2026年4月25日（土）～5月6日（振休）
特別料金：大人（中学生以上） 780円 17時以降 640円
子ども（4歳以上） 390円 17時以降 320円
4歳未満 無料
※お手持ちの回数券は追加料金なくご利用いただけます。
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鳴神温泉 ななのゆ https://www.7noyu.jp/
温泉は、佐賀県内No.1の高アルカリ性単純温泉です。思わず深呼吸したくなる、そんな開放感たっぷりの「ななのゆ」。かぐわしい檜の薫り、こんこんと湧き出るお湯、そして澄んだ空気と雄大な眺望がお出迎え。ゆったりと湯に浸かって心身を解き放ち、ときを忘れておくつろぎください。
【通常入浴料】
大人（中学生以上） 740円 17時以降 640円
子ども（4歳以上） 370円 17時以降 320円
4歳未満 無料
・大浴場・露天風呂・家族風呂・寝湯・サウナルーム
泉質：アルカリ性単純温泉［pH10.0］
※県内No.1の高アルカリ性単純温泉です。
効能：神経痛、関節痛、慢性消化器病、疲労回復等
※家族風呂は別途使用料がかかります
（当日先着順1,560円/1h、予約2,100円/1h 予約のお客様には
レンタルタオル＆バスタオルそれぞれ２枚が標準装備です）
※サウナは男湯がロウリュサウナ、女湯はミストサウナです。
【その他施設】
・休けい処（はっちょうの間）
・貸室（和室・有料）
・ウッドデッキ／ゆあがり
・マッサージルーム（電動マッサージチェア）
・食事処
・七山特産販売コーナー
・ＲＶパークｓｍａｒｔ（車泊専用スペース 2区画）
24時間ネットで専用サイトから予約が可能 電気(1500w)が利用可能
詳細・予約は https://rvparksmart.jp/rv-smart/7noyu.html
〒847-1106 佐賀県唐津市 七山 滝川1150番地
TEL：0955-70-7070
配信元企業：株式会社 鳴神温泉
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