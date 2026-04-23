ANA限定仕様のロルバーン第２弾！「出発」と「到着」をテーマに、飛行機を支える現場を描いたオリジナルデザイン 空港内ギフトショップANA FESTAやANA公式ECサイトにて4/23より販売開始
観光土産品の企画・製造・卸売を行う、ANAグループの株式会社FUJISEY（本社：山梨県甲府市、代表取締役社長：小口浩子）は、ANA限定仕様のロルバーン ポケット付メモ第2弾を発売します。
4月23日（木）より、空港内ギフトショップ「ANA FESTA」とANA公式ECサイト「ANAショッピング A-style」にて販売開始します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347750/images/bodyimage1】
■ ANAの飛行機を描きおろし！実用性とデザイン性を兼ね備えたロルバーンとのコラボ第2弾
2026年に誕生25周年を迎える「ロルバーン」は、ステーショナリーメーカーの株式会社デルフォニックスが展開するプロダクトブランドで、なかでもポケット付メモは表紙のデザイン性からコレクターがいるほど、高い人気を誇ります。2024年12月に、ANAの飛行機が描かれた「駐機場」と「離陸」の2種類のANAオリジナルデザインのポケット付メモを発売し、再販を繰り返すほど大変好評をいただいています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347750/images/bodyimage2】
このたび発売する第2弾は、ANAらしい空路の「出発」と「到着」をテーマにした2種類のオリジナルデザインです。地上で見る大迫力の機体と、遠くの空をゆく飛行機の対比が、出発時の高揚感や到着時の安らぎと充実した旅の余韻を呼び起こします。飛行機を支える現場のワンシーンを切り取り、お客様にとっての旅のシーンや思い出とリンクするよう工夫を凝らしました。機体の表現にはこだわり、斜め後ろから見た機体と、前から見た機体の構図で対比させました。商品は昼と夜の対照的なデザインとなっていますが、商品名にかかわらず、どちらを「出発前」または「到着後」ととらえるかは、手にした方の思い出や想像でお楽しみいただけます。
ロルバーンの書きやすくにじみにくい上質紙や巻末のクリアポケットなどの機能はそのままに、ご自分用としてはもちろん、ANAファンの方へのプレゼントとしてもおススメです。本商品を通して、ANAをより身近に感じていただければ幸いです。
■ 販売情報
空港内ギフトショップ「ANA FESTA」 https://www.anafesta.com/
羽田61番ゲート店、羽田到着ロビーギフトショップ、羽田B1フロアギフト店 ※今後販売店舗を拡大予定
「ANAショッピング A-style」Webサイト https://www.astyle.jp/sc/press0005
■ 新商品概要
商品名：＜ANAオリジナル＞ロルバーン ポケット付メモ L（出発前）
＜ANAオリジナル＞ロルバーン ポケット付メモ L（到着後）
価 格：各1,320円(税込)
サイズ：（約）縦18.2×横13.8×厚さ1.5 cm
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347750/images/bodyimage3】
※ 第1弾商品（2024年12月より好評発売中）
2024年12月発売の第1弾は、ANAの飛行機3機が整然と並ぶ垂直尾翼のデザインと、空の旅へと飛び立つ機体が描かれたデザイン。静と動、相反する印象を同時に感じさせ、2冊揃えたくなる魅力的な仕上がりとなっています。
＜ANAオリジナル＞ロルバーン ポケット付メモ L（駐機場）
＜ANAオリジナル＞ロルバーン ポケット付メモ L（離陸）
各1,320円(税込)
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347750/images/bodyimage4】
ANA就航空港のギフトショップ「ANA FESTA」 https://www.anafesta.com
ANA が就航する国内24空港に店舗を構える「ANA FESTA」は、各地の名産品や飛行機グッズ・旅行カバンなどを販売するギフトショップや、スピーディーに食事を提供するフードショップを展開。その地域ならではの商品を中心に、現地スタッフが厳選し、お客様の様々なニーズにお応えできるよう幅広い品揃えを心掛けています。また、当店オリジナル商品の開発や提案にも力を注いでいます。
ANA公式ECサイト「ANAショッピング A-style」 https://www.astyle.jp/astyle/
「ANAショッピングA-style」は、ANAオリジナル開発商品や旅をテーマにした商品を数多く取り扱うANA公式のショッピングサイト。貯めたマイルを使って「1マイル＝1円」としてご利用いただけます。また購入金額100円（税込）につき1マイルが貯まり、ANAカードでのご購入でさらにお得にマイルが貯まるほか、対象商品が5％割引価格でご利用いただけます。
■ 会社概要
私たちは「思い出と夢」の心を提供し、お客様に喜ばれる企画開発型企業です。リゾート、テーマパークなどの観光物産の企画、製造、卸売のリーディングカンパニーとして、その地域にしかない商品、FUJISEYにしかない商品を提供しています。2014年よりANAグループの一員となっています。
[社名] 株式会社FUJISEY [代表者] 小口浩子 [設立] 1970年3月12日
[本社所在地] 山梨県甲府市国玉町879
[事業内容] 観光土産品（雑貨/食品）及びオリジナル販促品・ノベルティ類の企画・製造・卸売、印鑑の製造・卸売
[資本金] 3億1,000万円 [株主] 全日空商事株式会社 [URL] https://www.fujisey.com/
＜リリースに関するお問い合わせ＞
グループ広報窓口
全日空商事株式会社 マーケティング＆プロモーション室 森川・込山 TEL：03-6735-5090
配信元企業：株式会社FUJISEY
4月23日（木）より、空港内ギフトショップ「ANA FESTA」とANA公式ECサイト「ANAショッピング A-style」にて販売開始します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347750/images/bodyimage1】
2026年に誕生25周年を迎える「ロルバーン」は、ステーショナリーメーカーの株式会社デルフォニックスが展開するプロダクトブランドで、なかでもポケット付メモは表紙のデザイン性からコレクターがいるほど、高い人気を誇ります。2024年12月に、ANAの飛行機が描かれた「駐機場」と「離陸」の2種類のANAオリジナルデザインのポケット付メモを発売し、再販を繰り返すほど大変好評をいただいています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347750/images/bodyimage2】
このたび発売する第2弾は、ANAらしい空路の「出発」と「到着」をテーマにした2種類のオリジナルデザインです。地上で見る大迫力の機体と、遠くの空をゆく飛行機の対比が、出発時の高揚感や到着時の安らぎと充実した旅の余韻を呼び起こします。飛行機を支える現場のワンシーンを切り取り、お客様にとっての旅のシーンや思い出とリンクするよう工夫を凝らしました。機体の表現にはこだわり、斜め後ろから見た機体と、前から見た機体の構図で対比させました。商品は昼と夜の対照的なデザインとなっていますが、商品名にかかわらず、どちらを「出発前」または「到着後」ととらえるかは、手にした方の思い出や想像でお楽しみいただけます。
ロルバーンの書きやすくにじみにくい上質紙や巻末のクリアポケットなどの機能はそのままに、ご自分用としてはもちろん、ANAファンの方へのプレゼントとしてもおススメです。本商品を通して、ANAをより身近に感じていただければ幸いです。
■ 販売情報
空港内ギフトショップ「ANA FESTA」 https://www.anafesta.com/
羽田61番ゲート店、羽田到着ロビーギフトショップ、羽田B1フロアギフト店 ※今後販売店舗を拡大予定
「ANAショッピング A-style」Webサイト https://www.astyle.jp/sc/press0005
■ 新商品概要
商品名：＜ANAオリジナル＞ロルバーン ポケット付メモ L（出発前）
＜ANAオリジナル＞ロルバーン ポケット付メモ L（到着後）
価 格：各1,320円(税込)
サイズ：（約）縦18.2×横13.8×厚さ1.5 cm
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347750/images/bodyimage3】
※ 第1弾商品（2024年12月より好評発売中）
2024年12月発売の第1弾は、ANAの飛行機3機が整然と並ぶ垂直尾翼のデザインと、空の旅へと飛び立つ機体が描かれたデザイン。静と動、相反する印象を同時に感じさせ、2冊揃えたくなる魅力的な仕上がりとなっています。
＜ANAオリジナル＞ロルバーン ポケット付メモ L（駐機場）
＜ANAオリジナル＞ロルバーン ポケット付メモ L（離陸）
各1,320円(税込)
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347750/images/bodyimage4】
ANA就航空港のギフトショップ「ANA FESTA」 https://www.anafesta.com
ANA が就航する国内24空港に店舗を構える「ANA FESTA」は、各地の名産品や飛行機グッズ・旅行カバンなどを販売するギフトショップや、スピーディーに食事を提供するフードショップを展開。その地域ならではの商品を中心に、現地スタッフが厳選し、お客様の様々なニーズにお応えできるよう幅広い品揃えを心掛けています。また、当店オリジナル商品の開発や提案にも力を注いでいます。
ANA公式ECサイト「ANAショッピング A-style」 https://www.astyle.jp/astyle/
「ANAショッピングA-style」は、ANAオリジナル開発商品や旅をテーマにした商品を数多く取り扱うANA公式のショッピングサイト。貯めたマイルを使って「1マイル＝1円」としてご利用いただけます。また購入金額100円（税込）につき1マイルが貯まり、ANAカードでのご購入でさらにお得にマイルが貯まるほか、対象商品が5％割引価格でご利用いただけます。
■ 会社概要
私たちは「思い出と夢」の心を提供し、お客様に喜ばれる企画開発型企業です。リゾート、テーマパークなどの観光物産の企画、製造、卸売のリーディングカンパニーとして、その地域にしかない商品、FUJISEYにしかない商品を提供しています。2014年よりANAグループの一員となっています。
[社名] 株式会社FUJISEY [代表者] 小口浩子 [設立] 1970年3月12日
[本社所在地] 山梨県甲府市国玉町879
[事業内容] 観光土産品（雑貨/食品）及びオリジナル販促品・ノベルティ類の企画・製造・卸売、印鑑の製造・卸売
[資本金] 3億1,000万円 [株主] 全日空商事株式会社 [URL] https://www.fujisey.com/
＜リリースに関するお問い合わせ＞
グループ広報窓口
全日空商事株式会社 マーケティング＆プロモーション室 森川・込山 TEL：03-6735-5090
配信元企業：株式会社FUJISEY
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