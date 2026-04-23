阪急バス株式会社（本社：大阪府豊中市、社長：三田 和司）は、本日、国土交通省近畿運輸局宛に、70歳以上の方を対象とした高齢者専用定期券「はんきゅうグランドパス70」（以下、「グランドパス70」）の運賃変更届出を行い、9月1日（火）付で下記のとおり改定いたします。

ご利用のお客様にはご負担をお掛けいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。





1．改定理由

近年、燃料価格をはじめとする各種物価の上昇や、人材確保・処遇改善に要する費用の増加など、路線バス事業を取り巻く経営環境は引き続き厳しい状況にあります。こうした中にあっても、公共交通機関として安全・安定した輸送サービスを将来にわたり継続して提供していくため、今後も安定した制度運営を図る観点からグランドパス70の運賃を見直すことといたしました。





お客様にはご負担をお掛けいたしますが、皆様にとって利用しやすい公共交通サービスの提供に努めてまいりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。





2．実施予定日

2026年9月1日（火）





3．改定内容

＜現行・改定 運賃比較表＞





4．その他

本改定にあわせて、当定期券の運用方法を見直します。





▼ 2026年9月1日発売分より、顔写真の提出・呈示は不要となります。

※顔写真の添付は廃止しますが、引き続き発売時に年齢確認できる公的証明書の呈示は必要です。

▼ 2026年9月1日ご利用分より、乗務員への顔写真の呈示は不要となります。





















・顔写真の提出・呈示が不要となります。

・あわせて、専用ケースの配布を廃止します。













阪急バス株式会社 https://www.hankyubus.co.jp/





リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/2026/04/206eb9255095a00709570fdb42541ccfb42bb063.pdf





発行元：阪急阪神ホールディングス

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