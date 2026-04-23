様々なメーカーの腕時計のOEM製造や、自社オリジナル腕時計の製造・販売・修理を行う株式会社南安精工（所在地：長野県安曇野市、代表取締役：小林 知之）から、自社製機械式腕時計ブランド「Azusa」の最新モデル「Azusa RETROSPEC」が誕生。2026年3月17日(火)より応援購入サイトMakuakeにて先行予約販売を開始し、4月23日(木)現在で目標達成率402％を突破いたしました。プロジェクトは引き続き5月1日(金)まで実施中です。 Makuakeプロジェクトページ https://www.makuake.com/project/retrospec/

RETROSPECとは

日本製のいいものを末永く使ってほしいという思いから、時計修理の経験を活かした時計構造や機械式ムーブメントにこだわり、長野県安曇野市の自社工場にて時計の企画・製造をしているウォッチブランド「Azusa（アズサ）」 2009年の第一弾モデル発売以来、長年にわたって様々な時計を作り続ける中で培われたノウハウを詰め込んで作り上げたのが、今回新たに誕生した「RETROSPEC（レトロスペック）」です。 「RETROSPECTIVE」: 古き良きもの 「RETROACTIVE」: 過去にさかのぼる 「SPECIFICATION」: 性能・仕様 を合わせてシリーズ名にしたこの腕時計は、かつて信州の地で発展を遂げた時計作りの職人技の伝統を現代に引き継ぎ、新たな魅力を生み出していくシリーズとして誕生しました。 シンプルで普遍的なデザインのこの腕時計は、ケースにザラツ研磨を施し、ガラスを厚くすることで防水10気圧を確保するなど、見た目にも機能にもこだわって作り上げております。 ケースサイズの異なるRETROSPEC31とRETROSPEC41の2モデルを展開し、文字盤デザイン・カラー等の異なる全10種類のバリエーションをご用意しております。

シンプルで普遍的なウォッチデザイン

時計のデザインは、RETROSPEC35が昭和40年代（1960～70年代頃）の国産時計、RETROSPEC41は1990年代頃の海外のドレスウォッチをイメージ。 どちらも流行を追わない普遍的なデザインで、着用シーンやファッションを選ばず、どなたにも使いやすいシンプルな腕時計になっています。 こうしたデザインを採用した一番の理由は、流行に左右されず、時計を永く愛用いただきたいという願いからです。 機械式時計の魅力は、しっかりとメンテナンスをして大切にお使いいただけば、何十年でも末永く使い続けていただけるところにあると私たちは考えております。 RETROSPECはお使いいただく方の日々に寄り添い、永く使い続けられる時計であってほしいという願いを込め、どんなファッションにも合わせやすいシンプルで普遍的なデザインで、見やすさや使い勝手にもこだわった腕時計です。

設計から組立まで自社で行うメイドインジャパンの腕時計

Azusa RETROSPECは長野県安曇野市にある株式会社南安精工の自社工場にて、企画・設計から外装部品製造、組立まで、基本的に全ての作業を一貫して行っております。 自社製の時計のケースには、日本製高級時計の代名詞とも言われるザラツ研磨を施し、歪みの無い美しい鏡面の煌めきを生み出しています。 現在、国内でケースを自社内で製造し、磨き、組立まで行うメーカーは数少なくなってきておりますが、南安精工では専任の技術者を育て、可能な限り自社製造にこだわって時計を作り続けております。 時計の心臓部であるムーブメントについても、メーカーから出されたものをそのまま使うのではなく、弊社独自の厳しい出荷基準に基づいて組立前に1台ずつ精密な調整を行い、量産ラインでは見落とされがちな細かな個体差までケアしています。 また、時計を永くお使いいただくために、ご購入後のメンテナンスにも力を入れております。 壊れたり傷が付いてしまった部品の修理・交換対応はもちろん、文字盤を別の色のものに変えるなど、ご購入後の時計のカスタマイズのご希望にも柔軟に対応いたします。

プロジェクト詳細

商品名 ： Azusa RETROSPEC プロジェクト名 ： 日本の時計作りを受け継ぐ伝統工法による光と影が織り成す日本生まれの機械式腕時計 期間 ： 2026年3月17日(火)11:00～2026年5月1日(金)22:00まで URL ： https://www.makuake.com/project/retrospec/

リターンについて

・【限定10セット】RETROSPEC35＋41ペア 超早割約30%OFF 168,200円（税込） ・【限定10本】RETROSPEC35 超早割約25%OFF 74,600円（税込） ・【限定10本】RETROSPEC35（ソリッドバック） 超早割約25%OFF 76,700円（税込） ・【限定10本】RETROSPEC41 超早割約25%OFF 105,600円（税込） 他、早割・Makuake割・オプションのご用意もございます。

製品仕様

【RETROSPEC35】 文字盤デザイン ：全６種類 駆動方式 ：メカニカル 自動巻（手巻付き）MIYOTA Cal.9015 ケースサイズ ：40×35×10.43mm（縦×横×厚さ） ケース材質 ：ステンレス ガラス材質 ：サファイアガラス 駆動時間 ：42時間（最大巻上時） 精度 ：日差+30秒～-10秒（常温5℃～35℃において） 防水 ：日常生活用強化防水（10気圧） ベルト ：ステンレス、18mm幅 腕周り長さ（最長）： 約20cm 保証期間 ：ご購入後1年間（製造工程での初期不良及び自然故障に限る） 予定価格（定価） ：【裏蓋スケルトン】99,550円（税込）、【ソリッドバック】102,300円（税込） 【RETROSPEC41】 文字盤デザイン ：全４種類 駆動方式 ：メカニカル 自動巻（手巻付き）MIYOTA Cal.9132 ケースサイズ ：47.8×41×11.94mm（縦×横×厚さ） ケース材質 ：ステンレス ガラス材質 ：サファイアガラス 駆動時間 ：40時間（最大巻上時） 精度 ：日差+30秒～-10秒（常温5℃～35℃において） 防水 ：日常生活用強化防水（10気圧） ベルト ：ステンレス、20mm幅 腕周り長さ（最長）：約20cm 保証期間 ：ご購入後1年間（製造工程での初期不良及び自然故障に限る） 予定価格（定価） ：140,800円（税込）

会社概要

商号 ： 株式会社南安精工 代表者 ： 代表取締役 小林 知之 所在地 ： 〒399-8205 長野県安曇野市豊科2300-1 設立 ： 1980年10月 事業内容 ： 時計製造・販売・組立、合理化自動機械・省力化機械の開発設計・製造、精密機械部品加工・製造・組立 資本金 ： 1,000万円 URL ： https://www.nanan.co.jp/ ECサイト ： https://www.fukokudo.com/

本件に関するお客様からのお問い合わせ先

株式会社南安精工 時計屋復刻堂 TEL：0263-73-5581 MAIL：info@fukokudo.com