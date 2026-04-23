ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」のショップ「フルーツ王国やまなし」では、山梨県市川三郷町で生産されるとうもろこし「甘々娘（かんかんむすめ）」の予約販売を開始しています。 「甘々娘」は、糖度15度以上を誇る生食も可能な希少品種です。黄色と白の粒が美しいバイカラーのとうもろこしで、皮が薄く、粒から際立つ甘さがあふれます。時間が経っても糖度が落ちにくく、採れたての味わいを楽しめるのも特長です。 本商品は鮮度にこだわり、収穫当日に葉付きで出荷します。家庭の食卓はもちろん、大切な方への季節の贈り物にもふさわしい逸品です。 また、同ショップでは「甘々娘」のほか、同品種を若採りした「甘々娘のヤングコーン」、爽やか甘みとボリュームへの評価が高い「ゴールドラッシュ」、コクとフルーティーな香りが楽しめる「ミルフィーユ」など、さまざまな品種・規格のとうもろこしを取り揃えています。

【山梨県市川三郷町産】甘々娘 約2kg(5～6本入り)6月12日頃より発送予定【収穫当日発送】 https://www.ja-town.com/shop/g/g3701-2128/

■とうもろこし 販売商品一覧

(１)特集ページ: https://www.ja-town.com/shop/c/c100010/

(２)販売商品一覧:

| 品種 | 規格 | 税込価格 | 販売ページ | 販売期間 | 発送予定日 | |------|------|----------|------------|----------|------------| | 甘々娘 | 約2kg(5～6本入り) | 3,800円 | https://www.ja-town.com/shop/g/g3701-2128/ | ～2026/6/5 | 6/12頃より順次 | | 甘々娘 | 約4kg(10～12本入り) | 5,500円 | https://www.ja-town.com/shop/g/g3701-2127/ | ～2026/6/5 | 6/12頃より順次 | | 甘々娘(ご家庭用) | 約2kg(5～6本入り) | 3,000円 | https://www.ja-town.com/shop/g/g3701-2204/ | ～2026/6/5 | 6/12頃より順次 | | 甘々娘(ご家庭用) | 約4kg(10～12本入り) | 4,500円 | https://www.ja-town.com/shop/g/g3701-2205/ | ～2026/6/5 | 6/12頃より順次 | | 甘々娘のヤングコーン | 約2kg (約35本入り) | 3,600円 | https://www.ja-town.com/shop/g/g3701-2133/ | ～2026/5/5 | 5/15頃より順次 | | ゴールドラッシュ | 約2.5kg(6本入り) | 3,600円 | https://www.ja-town.com/shop/g/g370151/ | ～2026/6/21 | 6/15頃より順次 | | ゴールドラッシュ | 約5kg(12～14本入り) | 5,300円 | https://www.ja-town.com/shop/g/g3701501/ | ～2026/6/21 | 6/15頃より順次 | | ミルフィーユ | 約2.7kg(6本入り) | 3,200円 | https://www.ja-town.com/shop/g/g3701-2206/ | ～2026/5/30 | 6/1頃より順次 | | ミルフィーユ | 約4.5kg(10本入り ) | 4,500円 | https://www.ja-town.com/shop/g/g3701-2175/ | ～2026/5/30 | 6/1頃より順次 | | ミルフィーユ＆ヤングコーンセット | 6本＆30本入り | 5,200円 | https://www.ja-town.com/shop/g/g3701-2134/ | ～2026/5/25 | 5/30頃より順次 |

※販売期間は予定より早く終了することがあります。

【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協(ＪＡ)などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。 ＵＲＬ: https://www.ja-town.com/shop/f/f0

【公式Ｘアカウント「じぇー太【公式】」】

「じぇー太【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。 公式Ｘアカウント: https://x.com/JA_JAtown