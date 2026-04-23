株式会社EUPHONY（本社：東京都港区、代表取締役：木村昌裕）が展開するスキンケアブランド「1004 SEN[C]（センシ）」は、化粧水「SKIN LOTION Light & Moist」のリニューアルと、乳液「SKIN MILK Smooth Moisture」・UVクリーム「UV MILK Daily Protect」の発売から、2026年4月23日で1周年を迎えました。





これを記念し同日より、メルマガ会員さまに向けた1周年の感謝を込めたシークレットキャンペーンをスタートさせました。





■光老化の主原因UVAは、室内でも届く

しわ・たるみ・くすみといった肌の変化の原因の約80%は、光老化*。その主な原因が「UVA（紫外線A波）」*によるものとされています。





一般的な建物に使用されるフロートガラスはUVBの多くを遮断する一方で、UVAは最大で約75%程度が透過するとの報告もあり、窓ガラスを透過して時間をかけてしみ・しわ・たるみとして現れてきます。そのため、「外に出ない日は日焼け止めを塗らない」という習慣のまま過ごすと、室内でも毎日少しずつ光ダメージが蓄積してしまうと言えます。





1004 SEN[C]が1年間提唱してきたのは、「サニフィケーション（Sunification）」というスキンケアの最初のステップから紫外線対策を仕込むという考え方です。UVクリームで守るだけでなく、化粧水の段階から備えることで、毎日のスキンケアそのものを光老化対策にするという発想です。

■サニフィケーションを実現した原料フラーティクル

スキンケアの最初のステップから光老化の原因に備えておく。その考え方を実現させたのが、フラーレン※1を活用した化粧品原料「フラーティクル」※2（製造：株式会社ビオシス）です。





フラーティクルは、東北大学・仙台高専との共同研究のもと開発された原料。UVA領域での紫外線防御特性があり、特定の活性酸素（ヒドロキシラジカル*）に対して、トマトの約7倍のラジカル除去能が確認されています。





このフラーティクルによって、スキンケアのすべてのステップを通じて、UVAに備え続ける設計を実現しています。





※本内容は使用している原料（フラーティクル）についてであり、化粧品そのものの機能を示すものではありません。

■製品ラインナップ

1004 SEN[C]ではフラーティクルを配合した製品による、補水→保湿→保護の3ステップケアによる光老化への備えを提案しています。





SKIN LOTION Light & Moist：化粧水 （写真左）

肌なじみのよさと高い浸透力で※3で人気の化粧水が、よりシンプルでやさしい処方に。フラーティクル配合で、肌を整えながら日中の光ストレスにも備える。

\3,980（税別）





SKIN MILK Smooth Moisture：乳液（写真中央）

18種のアミノ酸＋フラーティクル＋アラントイン※4を配合した、肌のコンディションを整えるリカバリー発想の乳液。

\3,480（税別）





UV MILK Daily Protect：日焼け止めクリーム（写真右）

SPF50+ PA++++相当※5のノンケミカルUV。ブルーライトや乾燥など、日中の光刺激から肌を守る日焼け止め。フラーティクル配合で、「塗るたびに肌を整える」新感覚UVです。

\2,980（税別）

■専門家コメント

トーンが整い、毛穴が引き締まり、艶が生まれる。フラーティクルを日々のケアに取り入れたお客様に、共通して見られる変化です。使い続けるほど肌の浸透力が上がり、サロンの施術後のコンディションが長く続くようにもなっています。





化粧水から光老化対策を仕込むという考え方は、プロの視点からも理にかなっています。そして、毎日続けられる理由のひとつに、あの香りがあると思います。お客様からも『使うたびに癒される』という声をよくいただています。（石原陽子／美肌研究家・アンダーレ代表）

■1年間で寄せられた声

発売から1年間、ご利用いただいたお客さまからは「UVクリームと化粧水・乳液をセットで使うようになってから、肌の調子が安定した」「年中続けられる点が気に入っている」といった声をいただいています。





光老化対策を特別なケアではなく毎日のルーティンとして習慣化する。その考え方への共感が、この1年間で着実に広がっています。

■1周年記念シークレットキャンペーン

新ラインナップ発売1周年を記念し、メルマガ会員さまに向けたシークレットキャンペーンを開催します。詳細はメルマガ登録後にお届けします。





期間 | 2026年4月23日（木）～ 5月10日（日）

対象 | メルマガ会員・新規登録者

登録 | 1周年記念特設ページより（ https://ec.1004.jp/pages/line-1st-lp ）

■ブランドについて

1004 SEN[C]（読み：センシ）

「千紫万紅」（せんしばんこう）…色とりどりの花が咲き誇る様。

「仙姿玉質」（せんしぎょくしつ）…非常に美しい容姿を持つ人。玉室は宝玉のようになめらかで美しい肌のこと。





2つの四字熟語から拝借したこの名は、千紫万紅に私たちが目指す“笑顔であふれる社会”を、仙姿玉質には製品を通じて“提供したい理想の姿”を重ねています。





ブランドメッセージ「SMALL DELIGHTS, BRIGHT TOMORROW.（小さなよろこびが、明日を照らす）」には、朝のスキンケアの時間、肌に触れるやさしい感触や、香りにふと満たされる瞬間。そうした日々の小さなよろこびが、なんでもない今日をちょっと愛おしくするという思いを込めています。

光老化対策を毎日のルーティンとして習慣化する「サニフィケーション」を提唱し、成分・使用感・パッケージにわたるミニマルな設計を軸に、肌・メンタル・環境への配慮を込めた製品をお届けしています。

【用語】

* 光老化：加齢による「内因性老化」と区別される概念で、紫外線などの光エネルギーを継続的に受けることで蓄積される皮膚の老化変化を指す。しわ・たるみ・色素沈着の原因の約80%を占めるとされ、主原因はUVA。

* UVA：波長315～400nmの紫外線。肌を即座に赤くするUVB（280～315nm）と異なり、真皮層に到達してコラーゲン・エラスチン線維を変性させる。季節・天候を問わず一年中降り注ぎ、一般的なフロートガラスも透過する。

* ヒドロキシラジカル：活性酸素の中でも特に反応性が高い種とされ、タンパク質・脂質・DNAを酸化して細胞や組織に損傷を与えるとされる。皮膚老化との関連が指摘されている。





※1 整肌成分

※2 フラーレン、シクロデキストリン（整肌成分）

※3 角質層まで

※4 整肌成分

※5 アナライザーによる検査