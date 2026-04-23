株式会社セイワ(本社：東京都江戸川区一之江町3000番地)は、放射冷却素材「Radi-Cool(ラディクール)」を表面生地に採用した保冷バッグ「RCP19 保冷トップロールバッグ」、「RCP20 保冷ランチバッグ」を発売しました。





外気温の影響を受けにくい高機能素材と6層構造により、暑い季節でも食べ物や飲み物の温度上昇を抑えます。





コンパクトで持ち運びやすく、毎日のランチからピクニック、アウトドア、レジャーまで幅広いシーンで活躍する保冷バッグです。





保冷トップロールバッグ / 保冷ランチバッグ





■ 放射冷却素材「Radi-Cool」採用

本シリーズの表面生地には、放射冷却素材「Radi-Cool(ラディクール)」生地を採用しました。

太陽光を反射しながら受けた熱を外部へ放出する“放射冷却”の原理を応用した先端素材で、断熱・遮熱に加えて蓄熱も抑制。

外気温の影響を受けにくく、暑い季節でもバッグ内部の温度上昇を抑えます。





Radi-Cool生地使用





■ 6層構造で熱をブロック

さらに内部には、アルミシート・ポリウレタン・発泡ポリエチレンを組み合わせた多層構造を採用し、高い保冷性能を実現しました。

ランチや飲み物、軽食などを安心して持ち運ぶことができ、夏のお出かけをより快適にサポートします。





高い保冷性を実現する6層構造





■ 遮熱率63％、表面温度-33℃以上の差を実測

放射冷却素材により遮熱率63％を実現。自社テストにおいても、一般的な保冷バッグと比較して表面温度に-33℃以上の差を確認しました。

バッグ自体が熱くなりにくいため、直射日光下でも安心して持ち運べます。





サーモ画像(自社試験)





■ 撥水加工でお手入れも簡単

内側には水を弾き、菌の増殖を抑えるPEVA素材を、外側には日傘にも使われる撥水生地を使用。

外からの雨をしっかり弾き、飲み物のこぼれや汚れから内側を清潔に保ちます。

汚れがついた場合も濡れた布でさっと拭くだけでケアでき、毎日気軽に使えます。





【商品ラインナップ】





ラインナップ





●保冷トップロールバッグ RCP19





保冷トップロールバッグ





開口部にトップロール仕様を採用した、アウトドアテイストの保冷バッグです。

開口部をくるっと巻いてバックルで固定することで内部をしっかり密閉し、保冷効果を高めます。

バックル付きデザインのため、リュックやトートバッグに取り付けて持ち運ぶことも可能です。

容量は約4.5Lで、500mlペットボトルが立ったまま4本入るサイズ感。軽食やドリンクの持ち運びに便利です。

ピクニックやキャンプなどのアウトドアシーンにもおすすめです。





●保冷ランチバッグ RCP20





保冷ランチバッグ





毎日のランチタイムに使いやすい、シンプルなランチバッグタイプの保冷バッグです。

開口部には防水ファスナーを採用し、隙間を極力なくすことで外気の影響を軽減。

さらに外側と内側の両方にポケットを備えており、保冷剤やカトラリー、小物類も整理して収納できます。

容量は約5.5Lで、500mlペットボトルが立ったまま5本入るサイズ感。お弁当箱やドリンクを入れても、余裕を持ってしっかり収納できます。

通勤・通学のランチバッグとして活躍します。









〈商品概要〉

品番／販売価格(税込)：

・RCP19 保冷トップロールバッグ…3,480円

・RCP20 保冷ランチバッグ…4,980円

発売日 ： 2026年4月





販売先 ：

▼Amazon

https://www.amazon.co.jp/stores/page/FFFCAA41-14E6-47F0-9628-01801015C6C8?channel=rcp19_20_press26





▼楽天市場

https://www.rakuten.co.jp/happycarlife/contents/rcp19_20_press26/





▼Yahoo!ショッピング

https://store.shopping.yahoo.co.jp/carlife/caddcee4a5.html?clink=carlife%20as0ydz





【製品詳細】

RCP19 https://www.seiwa-c.co.jp/products/rcp19/

RCP20 https://www.seiwa-c.co.jp/products/rcp20/





https://www.seiwa-c.co.jp/products_category/rcp/





※掲載写真はすべてイメージです。掲載写真の色調は実際の商品と多少異なる場合があります。

※ニュースリリース記載の情報(参考価格、仕様、サービスの内容、お問い合わせ先、URL等)は、2026年4月現在の情報です。

※仕様は予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。









■株式会社セイワ会社概要

会社名 ： 株式会社セイワ

本社 ： 〒134-0092 東京都江戸川区一之江町3000番地

創業 ： 1964年2月

事業内容： 自動車用品の企画・製造・販売

URL ： https://www.seiwa-c.co.jp