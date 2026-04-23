株式会社ジーニー（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：工藤 智昭、以下ジーニー）は、同社が提供する「GENIEE DSP」において、ユーソナー株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役会長：福富 七海、代表取締役社長CEO：長竹 克仁、以下ユーソナー）が提供する日本最大級の企業データベース「LBC」の企業IPアドレスデータの連携を開始しました。 本連携により、企業のIPアドレスを活用した高精度なBtoB広告配信（企業IPターゲティング）が可能となります。

■データ連携の背景

近年、BtoBマーケティングにおけるデジタル活用の重要性が高まる一方で、「自社のターゲットとなる企業に情報が届いていない」「リードは獲得できるものの、現場担当者止まりで実際の商談や受注に繋がりにくい」という課題を抱える企業が増加しています。 BtoBの購買プロセスを前に進めるためには、以下の2点が不可欠です。 ・「自社が狙うべきターゲット企業」に確実に接触すること ・その企業内の「決裁者（経営層や部長職以上）」の認知と理解を得ること しかし、一般的なWeb広告では、特定の企業や特定の役職者に絞り込んだ精緻なアプローチが難しく、BtoBマーケティングの障壁となっていました。 こうした課題を解決し、BtoB企業の成約に直結する質の高いマーケティングを支援するため、広告配信プラットフォーム「GENIEE DSP」は、ユーソナーが提供する日本最大級の企業情報データベース「LBC」とのデータ連携に至りました。

■今回の取り組みについて

本連携により、「GENIEE DSP」において、企業データベース「LBC」を活用した、精度の高いBtoB広告配信（企業IPターゲティング）が可能になります。 1. ターゲット企業群への高精度な配信 「LBC」が保有する「業種」「売上規模」「従業員規模」「上場区分」といった精緻な企業属性データを活用し、自社の商材にマッチするターゲット企業群を柔軟にセグメントすることが可能です。豊富な属性データを掛け合わせることで、届けたい企業群への正確なアプローチを実現します。 2. 企業内ネットワークへの配信による「決裁層」へのアプローチ 「LBC」のデータを活用した企業IPターゲティングにより、ターゲット企業のオフィス内ネットワーク（固定IPアドレス）に接続しているデバイスへ広告を配信します。これにより、能動的に情報収集をしている現場の担当者だけでなく、同じネットワークを利用する経営層やマネージャー陣など、普段は直接接点を持つことが難しい「決裁者」の目にも広告を届けることが可能になります。

■企業データベース「LBC」

ユーソナーが独自に構築した企業データベースです。日本全国約1250万拠点の事業所に11桁の管理コードを付与。法人番号・業種・売上規模・資本系列・本社／事業所関係等の属性情報を保持し、全国規模・系列構造まで把握可能です。商業登記簿などのオフラインデータからWeb上の企業情報まで幅広くカバーし、120項目以上の情報を統合・蓄積しています。 URL：https://usonar.co.jp/service/usonar/#serviceLbc

■ ユーソナーについて

社 名：ユーソナー株式会社 代 表 者：代表取締役会長 福富 七海、代表取締役社長 長竹 克仁 本 社：東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティ15F 事業内容：データベース・マーケティングの支援事業 U R L：https://usonar.co.jp/

■ 広告効果の最大化を実現するアドプラットフォーム「GENIEE DSP」

「GENIEE DSP」は広告主の利益を最大化するための広告買い付けプラットフォームです。国内最大規模の広告在庫を保有する「GENIEE SSP」と連携することで、多様な買付手法やフォーマットで広告のパフォーマンスを最大化できることが特徴です。 URL：https://geniee.co.jp/products/dsp/

■プロダクトに関するお問い合わせ先

株式会社ジーニー デマンドサイド事業統括本部 デマンドサイド事業部 担当：河原林 TEL：03-5909-8175 MAIL：ads.platform_mkt@geniee.co.jp

■ジーニーについて

ジーニーは、「誰もがマーケティングで成功できる世界を創る」、「日本発の世界的なテクノロジー企業となり、日本とアジアに貢献する」という2つのPurpose（企業の存在意義）のもと、企業の収益拡大・生産性向上など様々な課題解決につながるソリューションを開発・提供するマーケティングテクノロジーカンパニーです。 ■会社概要 社 名：株式会社ジーニー 代 表 者：代表取締役社長 工藤 智昭 本 社：東京都新宿区西新宿6-8-1 住友不動産新宿オークタワー6階 設 立：2010年4月 資 本 金：100百万円（連結、2025年9月末現在） 従業員数：931名（連結、2026年3月末現在） 海外拠点：米国、インド、シンガポール、ベトナム、インドネシア、UAE 事業内容：広告プラットフォーム事業、マーケティングSaaS事業、デジタルPR事業 U R L：https://geniee.co.jp/