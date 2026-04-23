株式会社セイワ(本社：東京都江戸川区一之江町3000番地)は、放射冷却素材「Radi-Cool(ラディクール)」生地を採用した車用サンシェードの2026年改良モデルを発売しました。





ワンタッチで開く傘型タイプ3サイズ(S・M・L)と、サッと広がるポップアップタイプ4サイズ(S・M・L・LL)の2タイプ・全7モデルをラインナップ。骨組みのリニューアルにより適合車種が大幅に拡大し、さまざまな車種に対応できるようになりました。





完全遮光・UVカット率100％・遮熱率60％の高機能生地で、車内の急激な温度上昇を抑制。エアコン効率アップも期待できる、酷暑時代に対応した1枚です。





ワンタッチ傘型タイプ





ポップアップタイプ





■ 共通特長

・ 放射冷却素材「Radi-Cool(ラディクール)」生地使用

・ ダッシュボード表面温度 最大-33.4℃(自社試験)

・ 遮熱率60％(S55ランク)

・ 遮光率100％(完全遮光)

・ UVカット率100％(UPF50+)





高い遮熱効果により、車内の急な温度上昇の防止やエアコン効率を上げることも期待できます。

※第三者機関にてJIS L 1951の規定に準じて遮熱率、JIS L 1925の規定に準じて紫外線遮蔽率、JIS L 1055 A法の規定に準じて遮光率を測定しています。また記載の結果は生地状態の測定値であり、製品本体の性能を示す数値ではございません。





サーモ画像(自社試験)





■ 放射冷却素材「Radi-Cool」とは

「Radi-Cool(ラディクール)」とは、太陽光を反射すると同時に、受けた熱を外部へ放出する“放射冷却”の原理を応用した先端素材です。





“放射冷却”とは、物体が熱を放出し、受ける熱よりも多くの熱を外へ逃がす現象を指します。本技術は断熱・遮熱の機能に加え、蓄熱を抑制しながら熱を効率的に放出する点が特長です。

これにより「遮る」と「逃がす」を両立し、車内の温度上昇を効果的に抑制します。









■ ラインナップ｜2タイプ・全7モデル展開

ワンタッチで開く傘型タイプ3サイズと、サッと広がるポップアップタイプ4サイズの2タイプを展開。骨組みのリニューアルにより、従来よりも幅広い車種に対応できるようになりました。





◆ ワンタッチ傘型タイプ(S・M・L／全3サイズ)

傘のようにパッと開くワンタッチ式。乗車直後や降車前もスムーズに装着できます。





傘のように広がるワンタッチ式





[2026年の改良点]

・適合車種が大幅に拡大(骨組みをリニューアル)

・開けやすく、誤作動も起こりにくい(持ち手を2cm延長)





[従来からの特長]

・ルームミラーやドラレコを避けて取り付けられる(スリット構造)

・ダッシュボードに傷がつきにくい(支柱のないシャフトレス仕様)

・さまざまな形状のピラーにしっかりフィット(柔軟に可動する骨の先端)

・折りたたみ傘並みにコンパクト。収納カバー付きでドアポケットへすっきり





ワンタッチ特徴





◆ ポップアップタイプ(S・M・L・LL／全4サイズ)

サッと広がるポップアップ式。取り出してすぐ装着できる手軽さが魅力です。





ハンドルカバーにもなるポップアップタイプ





[2026年の改良点]

・適合車種が大幅に拡大(骨組みをリニューアル)

・LLサイズを加えた4サイズ展開で、大型車まで幅広く対応





[従来からの特長]

・ルームミラーやドラレコを避けて取り付けられる(スリット構造)

・炎天下のハンドルもカバーして保護(収納袋がそのままハンドルカバーに)

・畳めばコンパクト。ドアポケットへもすっきり収まる





ポップアップ特徴





■ 真夏の車内環境を、根本から変える

うだるような真夏の強い日差しも、放射冷却素材「Radi-Cool」が車内の温度上昇を抑え、ドライブのたびに涼しさの違いを実感できる。熱中症対策・エアコン効率・車内装備の熱ダメージ軽減まで、幅広くカバーする猛暑時代の必需品です。





【商品概要】

品番／販売価格(税込)：

・ワンタッチサンシェード IMP428・IMP429・IMP430(S・M・L)…各4,280円

・ポップアップサンシェード IMP435・IMP436・IMP437(S・M・L)…各3,280円／IMP438(LL)…3,580円

※価格は税込み

発売日 ： 2026年4月

YouTube： https://youtu.be/rTQacdoBbvY

販売先 ：

▼Amazon

https://www.amazon.co.jp/stores/page/439C28DA-3A1D-4B30-AEA6-AC0E88EC21A2?channel=radishade_press26

▼楽天市場

https://www.rakuten.co.jp/happycarlife/contents/radishade_press26/

▼Yahoo！ショッピング

https://store.shopping.yahoo.co.jp/carlife/radicool28.html?clink=carlife%20m8awb3





【製品詳細】

https://www.seiwa-c.co.jp/products_category/radicool/

※掲載写真はすべてイメージです。掲載写真の色調は実際の商品と多少異なる場合があります。

※ニュースリリース記載の情報(参考価格、仕様、サービスの内容、お問い合わせ先、URL等)は、2026年4月現在の情報です。

※仕様は予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。





【株式会社セイワ会社概要】

会社名 ： 株式会社セイワ

本社 ： 〒134-0092 東京都江戸川区一之江町3000番地

創業 ： 1964年2月

事業内容 ： 自動車用品の企画・製造・販売

URL ： https://www.seiwa-c.co.jp