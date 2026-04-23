災害の発生メカニズムを現場で学ぶ 自然災害防災論のフィールドワーク 地域の安全づくりを“自分ごと化” -- 広島国際大学

災害の発生メカニズムを現場で学ぶ 自然災害防災論のフィールドワーク 地域の安全づくりを“自分ごと化” -- 広島国際大学