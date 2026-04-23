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「外国人留学生のためのキャリアフェア2026」を東京と大阪で開催
学生情報センター・アクセスネクステージとの合同企画
外国人に特化し、住まい・就労・通信・金融など日本での暮らしを支えるサービスを包括的に提供する株式会社グローバルトラストネットワークス（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：後藤裕幸、以下「GTN」）は、株式会社学生情報センターおよび株式会社アクセスネクステージとともに、日本での就職を希望する外国人留学生を対象とした合同企業説明会「外国人留学生のためのキャリアフェア2026」を共催いたします。東京会場は2026年4月24日（金）、大阪会場は5月19日（火）に開催し、積極的に外国人留学生を採用する企業の人事担当者が参加します。
イベント開催の背景
日本の大学・専門学校に通う外国人留学生は33万人*を超え、過去最高を記録しています。卒業後も日本での就職を希望する留学生が多い一方で、日本語能力や在留資格、日本の企業文化への理解不足などにより、希望する職に就くことができないケースが少なくありません。その結果、やむを得ず母国に帰国する留学生も存在しています。
本イベントはこうした課題を解決するために企画され、外国人留学生の採用に積極的な優良企業が一堂に会することで、留学生は効率的に企業と接点を持つことができます。また、当日は外国人スタッフ（中国語・英語対応）が通訳としてサポートし、安心して参加できる環境を提供します。
*※出典：独立行政法人 日本学生支援機構2024（令和6）年度外国人留学生在籍状況調査結果（令和6年5月1日時点）
開催概要
2023年度から毎年開催している本イベントでは、各社のノウハウとネットワークを活かして、外国人留学生を積極採用する優良企業と、各社の支援サービス利用者や大学キャリアセンターからの案内により来場する留学生との最適なマッチングを実現します。今回は第7回目の開催です。
【東京会場】
イベント名：外国人留学生のためのキャリアフェア2026（東京）
日時 ：2026年4月24日(金) 13:00〜16:00 （受付開始 12:30）
会場 ：アクセス渋谷フォーラム（渋谷クロスタワー24階）
東京都渋谷区渋谷2-15-1
各線「渋谷駅」徒歩3〜5分
参加企業 ：外国人留学生を積極採用する企業
詳細・申込：https://careerfair-tokyo2604.eventcloudmix.com/entry
【大阪会場】
イベント名：外国人留学生のためのキャリアフェア2026（大阪）
日時 ：2026年5月19日（火）13:00〜16:00 （受付開始 12:30）
会場 ：アクセス梅田フォーラム（大阪富国生命ビル12階）
大阪市北区小松原町2-4
JR各線「大阪」駅、阪急・阪神電鉄「大阪梅田」駅、大阪メトロ各線「梅田」「東梅田」「西梅田」駅から徒歩5分〜8分
参加企業 ：外国人留学生を積極採用する企業
詳細・申込：https://careerfair-osaka2605.eventcloudmix.com/entry
＜対象学生＞
2026年9月・2027年3月卒業予定の大学院生・大学生（在留資格：技術・人文知識・国際業務／特定活動46号）
※2028年3月以降に卒業予定の方も、業界研究として参加可能
※参加無料、履歴書不要、服装自由
【株式会社学生情報センター】
所在地 ：京都府京都市下京区烏丸通七条下ル ニッセイ京都駅前ビル
創業/設立年月：1975年/2016年7月21日
代表 ：代表取締役社⾧ 社⾧執行役員 吉野 一樹
事業内容：学生用賃貸住宅の開発・管理運営、学生寮の管理運営、学生のキャリア形成支援
URL ：https://tokyu-nasic.jp/
【株式会社アクセスネクステージ】
所在地 ：東京都渋谷区渋谷2-15-1 渋谷クロスタワー24F
創業年月：1982年10月
代表 ：代表取締役社長 増田 智夫
事業内容：人財ソリューション事業、教育機関支援事業、外国人進路支援事業
URL ：https://www.access-t.co.jp/nx/
【株式会社グローバルトラストネットワークス（GTN）】
GTNは、「国を越え、共に生きるすべての人に、豊かな暮らしを。」をミッションに、2006年の創業当初から一貫して外国人専門のサービスを提供してきました。住まい（家賃保証・賃貸仲介）・就労（就職・定着支援）・通信（SIM・回線）・金融（クレジットカード・ローン）など日本での暮らしを支えるサービスを包括的に提供しています。社員の7割を、約20の国と地域の外国籍メンバーが占めており、言語・文化の違いを理解したうえで、生活の中で発生するあらゆる困りごとの解決をしています。
所在地 ：東京都豊島区東池袋1-21-11 オーク池袋ビル2F
創業年月：2006年7月
代表 ：代表取締役社長 後藤 裕幸
事業内容：外国人専門の家賃債務保証・賃貸仲介・通信・金融・登録支援・人材紹介事業など
URL ：https://www.gtn.co.jp/
本件に関するお問合わせ先
株式会社グローバルトラストネットワークス
広報部
電話：03-4500-1281 FAX：03-6804-6802 e-mail：promo@gtn.co.jp
関連リンク
外国人留学生のためのキャリアフェア2026｜東京
https://careerfair-tokyo2604.eventcloudmix.com/entry
外国人留学生のためのキャリアフェア2026｜大阪
https://careerfair-osaka2605.eventcloudmix.com/entry
外国人に特化し、住まい・就労・通信・金融など日本での暮らしを支えるサービスを包括的に提供する株式会社グローバルトラストネットワークス（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：後藤裕幸、以下「GTN」）は、株式会社学生情報センターおよび株式会社アクセスネクステージとともに、日本での就職を希望する外国人留学生を対象とした合同企業説明会「外国人留学生のためのキャリアフェア2026」を共催いたします。東京会場は2026年4月24日（金）、大阪会場は5月19日（火）に開催し、積極的に外国人留学生を採用する企業の人事担当者が参加します。
イベント開催の背景
日本の大学・専門学校に通う外国人留学生は33万人*を超え、過去最高を記録しています。卒業後も日本での就職を希望する留学生が多い一方で、日本語能力や在留資格、日本の企業文化への理解不足などにより、希望する職に就くことができないケースが少なくありません。その結果、やむを得ず母国に帰国する留学生も存在しています。
本イベントはこうした課題を解決するために企画され、外国人留学生の採用に積極的な優良企業が一堂に会することで、留学生は効率的に企業と接点を持つことができます。また、当日は外国人スタッフ（中国語・英語対応）が通訳としてサポートし、安心して参加できる環境を提供します。
*※出典：独立行政法人 日本学生支援機構2024（令和6）年度外国人留学生在籍状況調査結果（令和6年5月1日時点）
開催概要
2023年度から毎年開催している本イベントでは、各社のノウハウとネットワークを活かして、外国人留学生を積極採用する優良企業と、各社の支援サービス利用者や大学キャリアセンターからの案内により来場する留学生との最適なマッチングを実現します。今回は第7回目の開催です。
【東京会場】
イベント名：外国人留学生のためのキャリアフェア2026（東京）
日時 ：2026年4月24日(金) 13:00〜16:00 （受付開始 12:30）
会場 ：アクセス渋谷フォーラム（渋谷クロスタワー24階）
東京都渋谷区渋谷2-15-1
各線「渋谷駅」徒歩3〜5分
参加企業 ：外国人留学生を積極採用する企業
詳細・申込：https://careerfair-tokyo2604.eventcloudmix.com/entry
【大阪会場】
イベント名：外国人留学生のためのキャリアフェア2026（大阪）
日時 ：2026年5月19日（火）13:00〜16:00 （受付開始 12:30）
会場 ：アクセス梅田フォーラム（大阪富国生命ビル12階）
大阪市北区小松原町2-4
JR各線「大阪」駅、阪急・阪神電鉄「大阪梅田」駅、大阪メトロ各線「梅田」「東梅田」「西梅田」駅から徒歩5分〜8分
参加企業 ：外国人留学生を積極採用する企業
詳細・申込：https://careerfair-osaka2605.eventcloudmix.com/entry
＜対象学生＞
2026年9月・2027年3月卒業予定の大学院生・大学生（在留資格：技術・人文知識・国際業務／特定活動46号）
※2028年3月以降に卒業予定の方も、業界研究として参加可能
※参加無料、履歴書不要、服装自由
【株式会社学生情報センター】
所在地 ：京都府京都市下京区烏丸通七条下ル ニッセイ京都駅前ビル
創業/設立年月：1975年/2016年7月21日
代表 ：代表取締役社⾧ 社⾧執行役員 吉野 一樹
事業内容：学生用賃貸住宅の開発・管理運営、学生寮の管理運営、学生のキャリア形成支援
URL ：https://tokyu-nasic.jp/
【株式会社アクセスネクステージ】
所在地 ：東京都渋谷区渋谷2-15-1 渋谷クロスタワー24F
創業年月：1982年10月
代表 ：代表取締役社長 増田 智夫
事業内容：人財ソリューション事業、教育機関支援事業、外国人進路支援事業
URL ：https://www.access-t.co.jp/nx/
【株式会社グローバルトラストネットワークス（GTN）】
GTNは、「国を越え、共に生きるすべての人に、豊かな暮らしを。」をミッションに、2006年の創業当初から一貫して外国人専門のサービスを提供してきました。住まい（家賃保証・賃貸仲介）・就労（就職・定着支援）・通信（SIM・回線）・金融（クレジットカード・ローン）など日本での暮らしを支えるサービスを包括的に提供しています。社員の7割を、約20の国と地域の外国籍メンバーが占めており、言語・文化の違いを理解したうえで、生活の中で発生するあらゆる困りごとの解決をしています。
所在地 ：東京都豊島区東池袋1-21-11 オーク池袋ビル2F
創業年月：2006年7月
代表 ：代表取締役社長 後藤 裕幸
事業内容：外国人専門の家賃債務保証・賃貸仲介・通信・金融・登録支援・人材紹介事業など
URL ：https://www.gtn.co.jp/
本件に関するお問合わせ先
株式会社グローバルトラストネットワークス
広報部
電話：03-4500-1281 FAX：03-6804-6802 e-mail：promo@gtn.co.jp
関連リンク
外国人留学生のためのキャリアフェア2026｜東京
https://careerfair-tokyo2604.eventcloudmix.com/entry
外国人留学生のためのキャリアフェア2026｜大阪
https://careerfair-osaka2605.eventcloudmix.com/entry