報道関係各位

学校法人立教学院（東京都豊島区、理事長：福田裕昭）は、2026年5月10日（日）、豊島区との共催により、防災・減災への意識を高める体験型イベント「ALLとしま×立教 WAKUWAKU防災フェス2026」を立教大学池袋キャンパスにて開催します。

本学客員教授の池上彰氏による講演会・シンポジウムを実施するほか、「立教生による研究発表コーナー」では、社会学部の学生による研究発表、能登半島地震で被災地支援活動を行った学生による写真展、立教池袋中学校・高等学校の生徒による防災展示を開催します。そのほか、岩手県や石川県などが出店する「地域復興応援物産展」や、被災地でも活躍したキッチンカーによる食事の提供、池袋消防署によるVR防災体験・はしご車搭乗体験など、子どもから大人まで楽しみながら防災を学ぶことができる多彩なプログラムを展開します。

名 称 ： ALLとしま×立教 WAKUWAKU防災フェス 2026

https://sites.google.com/rikkyo.ac.jp/allwakuwaku2026





＊日 時：2026年5月10日（日）10時～15時

＊場 所：立教大学池袋キャンパス（東京都豊島区西池袋3-34-1）

●池上彰氏特別講演会・シンポジウム 「未来型防災ノススメ」（要事前申込）

●立教生による研究発表コーナー

●キャラクター合同撮影会、石川県観光PR特別ステージ

●地域復興応援物産展

（岩手県、福島県、福井県、石川県、岡山県、鳥取県、熊本県から出店）

●鉄道・駅の防災対策を知るコーナー

●災害時に活躍するクルマの紹介・展示コーナー 等

模擬消火器体験の様子（昨年）

＊主催等：学校法人立教学院（主催）、豊島区（共催）