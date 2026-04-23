山梨県産とうもろこし「甘々娘」を産地直送通販サイト「ＪＡタウン」で予約販売中！

ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」のショップ「フルーツ王国やまなし」では、山梨県市川三郷町で生産されるとうもろこし「甘々娘（かんかんむすめ）」の予約販売を開始しています。

「甘々娘」は、糖度15度以上を誇る生食も可能な希少品種です。黄色と白の粒が美しいバイカラーのとうもろこしで、皮が薄く、粒から際立つ甘さがあふれます。時間が経っても糖度が落ちにくく、採れたての味わいを楽しめるのも特長です。

本商品は鮮度にこだわり、収穫当日に葉付きで出荷します。家庭の食卓はもちろん、大切な方への季節の贈り物にもふさわしい逸品です。

また、同ショップでは「甘々娘」のほか、同品種を若採りした「甘々娘のヤングコーン」、爽やか甘みとボリュームへの評価が高い「ゴールドラッシュ」、コクとフルーティーな香りが楽しめる「ミルフィーユ」など、さまざまな品種・規格のとうもろこしを取り揃えています。

【山梨県市川三郷町産】甘々娘 約2kg（5～6本入り）6月12日頃より発送予定【収穫当日発送】 https://www.ja-town.com/shop/g/g3701-2128/

■とうもろこし 販売商品一覧

（１）特集ページ：https://www.ja-town.com/shop/c/c100010/

（２）販売商品一覧：

※販売期間は予定より早く終了することがあります。

【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

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