ソーラーモニターシリーズおよびグリッドストレージモニターの通信・EMS機器がJC-STAR★1適合ラベルを取得

エナジー・ソリューションズ株式会社（東京都千代田区 代表取締役社長：森上 寿生）は、太陽光発電所向け監視・制御サービス「ソーラーモニター」シリーズおよび系統蓄電所監視・制御サービス「グリッドストレージモニター」のEMS機器（製品名：ESI-EMS-C）において、独立行政法人情報処理推進機構（IPA）が運用する「セキュリティ要件適合評価およびラベリング制度（JC-STAR）」の★1適合ラベル（適合ラベル登録番号：2026041600002144）を取得しましたのでお知らせいたします。

本ラベルの取得により、弊社の監視・制御サービスのEMS機器が、JC-STAR★1の適合基準に適合していることが示されました。

JC-STAR適合ラベル取得に取り組んだ背景

近年、IoT製品の脆弱性を狙ったサイバー脅威の高まりを背景に、政府機関や企業の調達・選定において、製品に備わるセキュリティ機能を共通の物差しで評価し、可視化する動きが進んでいます。とりわけエネルギー分野を含む重要インフラでは、遠隔監視・制御を担う機器・サービスがシステム基盤として位置付けられることから、運用を前提としたセキュリティ対策の明確化が求められています。弊社はこの外部環境を踏まえ、ソーラーモニターシリーズのEMS機器について、JC-STAR★1の適合ラベル取得に取り組みました。

弊社が提供するJC-STAR対応製品について

弊社EMS機器は、市販されている産業用コンピューターをベースに、弊社が独自に開発した監視・制御アプリケーションを導入し、さらにOSのセキュリティ設定および運用設定を組み合わせて提供する監視・制御用機器です。主に太陽光発電所・系統蓄電所に設置され、発電設備、蓄電池、PCS、各種センサー機器など多様な周辺機器と接続し、運転データやアラート情報を収集・保存・送信および出力制御・充放電制御の役割を担います。

また、弊社の監視・制御サービスは、用途や設置環境に応じて外部の通信機器（ルーター）を組み合わせて構成する場合があります。エヌエスティ・グローバリスト株式会社の産業用ルーター『SpreadRouter-R』はJC-STAR★1適合ラベルを取得しており、構成機器の選定においても、安心して運用できるシステム構成の実現を重視しています。（https://www.nstg-sr.com/product/router/spreadrouter-r/）

弊社EMS機器および通信機器は、いずれも長期運用を見据えたセキュリティ対応を整備しております。

独自アプリケーションに加え、OSのセキュリティ設定および運用設定を組み合わせ、アクセス制御、認証、通信保護等について、長期運用を見据えた対策を整備しています。

なお、これらのJC-STAR★1対応製品の弊社における取り扱いは、2026年10月以降を予定しています。

JC-STAR適合ラベル取得の意義

本取得により、弊社の監視・制御サービスのEMS機器および通信機器が、JC-STAR★1で定められたセキュリティ要件に基づく評価に適合していることを対外的に明確化し、お客様の導入判断および長期運用における安心・安全の向上に貢献します。

今後の展開

弊社は今後も、現場で安心して導入・運用できる監視・制御サービスの提供を通じて、再生可能エネルギー設備の安定運用と脱炭素社会の実現に貢献してまいります。

＜会社基本情報＞

エナジー・ソリューションズ株式会社

設立：2010年2月

資本金：1億円（資本準備金 4,890万円）

代表取締役社長：森上 寿生

本社所在地：東京都千代田区神田駿河台2-3-11ヒューリック御茶ノ水ビル11階

コーポレートサイト：https://www.energy-itsol.com/

事業内容：

・再生可能エネルギーの導入、運用、管理に関するソリューションシステムの開発およびサービスの提供

・IT人材の育成および派遣（許可番号：派13-314351）

・太陽光発電事業

＜ニュースリリースに関する問い合わせ先＞

エナジー・ソリューションズ株式会社

担当窓口：GX事業統括部 開発サポート部

TEL 03-6256-8095 FAX 03-6256-8097

お問い合わせフォーム https://www.energy-itsol.com/enquete/corporate/