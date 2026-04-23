小南光司主演！S・S・ヴァン・ダインの傑作推理小説が舞台で蘇る 舞台『ビショップマーダーケース』開幕！



本作の舞台は1928年のニューヨーク。物理学教授ディラードの邸宅で起きた殺人事件と、そこから始まるビショップを名乗る人物による不気味な連続殺人事件。事件は童謡「マザー・グース」を見立てており、新たな事件が起きる度に謎は深まっていく。そんな難事件に挑むことになった素人探偵ファイロ・ヴァンス（小南光司）の活躍を描く。





須貝版では原作小説のあらすじを軸に、元刑事の私立探偵サイモン・ブレイ（中本大賀）というオリジナルキャラクターが登場し、探偵のヴァンス、地方検事のジョン・F・X・マーカム（山本佳志）とともにトリオで事件の真相へと迫っていく。大胆なアレンジを加えたことで、原作を知らない人はもちろん、原作を知っているミステリーファンも新鮮な気持ちで楽しめる上質なミステリー作品に仕上がっていた。

第一の殺人事件をきっかけにバートランド・ディラード（陰山泰）の邸宅に集結するヴァンスら捜査陣と、屋敷の関係者たち。関係者は全員個性的で怪しく、物語が進むなかでそれぞれが抱える問題や秘密も紐解かれていく。探偵であるヴァンスやサイモンの見立てでも、当初は全員が容疑者。そんな状況から、容疑者たちの言動や探偵陣のセリフ、視線を手がかりに、ひとつずつパズルのピースを拾い集めていくような丁寧な構造が、本格ミステリーとしての醍醐味を存分に味わわせてくれる。

そしてもう1人の主人公ともいえる存在感を放っていたのが、中本が演じるサイモンだ。サイモンは本作の前に起きたグリーン家殺人事件をきっかけに刑事を辞め、私立探偵になったという経緯を持つ人物。天才肌で考えの読めないヴァンスとは対象的に、サイモンも切れ者ではあるが、観客が共感しやすい感情的な一面を持ち合わせている。彼の存在は観客が物語に踏み込むための入口として機能しており、サイモンの感情的な反応を通じて、複雑な事件の渦中に自然と引き込まれていく。

そしてトリオの一角をなすのが、6人組昭和歌謡＆ポップスグループ・SHOW-WAのメンバーとしても活躍する山本が演じるマーカム。会見では、小南と中本いわく山本の「天然なところ」が稽古場の温かなムードを作っていたそう。それはマーカム役にも通じており、緊迫の事件現場で、マーカムがふと肩の力が抜けるような柔らかな空気を生み出し、作品にリズムを生み出していた。

稽古場から積み上げてきた密度の高い日々が、舞台上で確かな熱となって解き放たれた約2時間15分(休憩あり)。ヴァンス、サイモン、マーカムの三者三様の推理と捜査、屋敷に渦巻く愛憎の行方を、ぜひ博品館劇場で見届けてほしい。













開幕に先立ち行われた囲み取材には、ファイロ・ヴァンス役の小南光司、サイモン・ブレイ役の中本大賀、ジョン・F・X・マーカム役の山本佳志（SHOW-WA）、ベル・ディラード役の渡辺みり愛の4名が登壇し、ゲネプロを終えた心境や役への思いを語った。

小南は「セリフ量も情報量も多く、稽古からずっと密度の濃い日々でした」と振り返りながら、「博品館劇場で初日を迎えられることがとても嬉しい」と喜びを語った。ヴァンスをどう構築したかという問いには「推理自体をゲームのように楽しんでいる人物という解釈で、自分がお芝居を楽しむ感覚をそのままぶつけてきた」と答え、「異様な空気をお客様に感じてもらえたら」と意気込んだ。

中本は唯一のオリジナルキャラクターとしての役作りについて「ヴァンスが感情を表に出さないぶん、観客の感情も一緒に動かせるようなキャラクターを意識した」と語る。「公演を重ねるごとにさらにブラッシュアップしていきたい」と前向きな言葉を届けた。

SHOW-WAのメンバーとして活動する山本は今作がグループ加入後初の舞台となる。「グループのMCでファンの空気感を読む感覚が、マーカムとして観客の感情を代弁する役割に通じていると感じた」と話した。

渡辺はベルについて「平等に人を愛しすぎるがゆえに悩む女性」と語り、「出てきた瞬間に太陽がぱっと明るくなるような存在でいたい」と役への思いを明かす。

3人のチームワークについては、山本の「天然なところ」が稽古場を和ませていたというエピソードが飛び出し、笑いに包まれる場面も。カンパニー最年少である中本は「年齢の壁をなくしてくれたカンパニーだったからこそ、率直に意見を言えた」と感謝を述べ、小南は「差し入れのお菓子でみんなの士気を上げました！」と茶目っ気たっぷりに締めくくった。

＜あらすじ＞

1928 年春、ニューヨーク。物理学教授ディラードの邸宅で 1 人の男が殺された。

古くから伝わる童謡、マザーグースの一節になぞらえて。

いくつもの難事件を解決してきた探偵のファイロ・ヴァンスは地方検事のマーカム、元刑事のサイモン・ブレイと共に捜査に向かう。

ひと癖もふた癖もある関係者たちに聞き込みを重ねる 3 人だったが、ほどなくして 「ビショップ」と名乗る犯人から怪文書が届く。

性質の悪い冗談めいたその手紙は、世間を震撼させる猟奇殺人の序章に過ぎなかったー。

＜公演概要＞

舞台『ビショップマーダーケース』

公演期間：2026 年 4 月 22 日 (水) ～ 2026 年 4 月 29 日 (水・祝)

会場：銀座 博品館劇場（東京都中央区銀座 8-8-11 8 階）

■出演者

小南光司 中本大賀 山本佳志（SHOW-WA）

渡辺みり愛 小見川千明 近藤雄介 松村優 碕理人

木ノ本嶺浩 陰山泰

■公演スケジュール

4 月 22 日(水) 18:00

4 月 23 日(木) 14:00

4 月 24 日(金) 14:00

4 月 25 日(土) 13:00／17:00

4 月 26 日(日) 13:00／17:00

4 月 27 日(月) 14:00

4 月 28 日(火) 14:00

4 月 29 日(水・祝) 13:00

※開場は開演の 45 分前

※上演時間 約2時間15分(休憩有り)

★アフタートーク開催決定！★

下記の公演にてアフタートークの開催が決定しました！

小南光司、中本大賀、山本佳志（SHOW-WA）、演出家の須貝英が登壇し、 舞台の熱気そのままに、公演直後ならではの感想などをトークいたします。 この場だけで聞くことができる貴重な機会をどうぞお見逃しなく！

・4月26日(日) 17:00

・4月28日(火) 14:00

※対象公演のチケットをお持ちのお客様のみご参加いただけます。終演後はご着席のままお待ちください。

※アフタートークイベントは終演後10分程度を予定しております。

※登壇者は、やむを得ない理由により予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。出演者変更の場合でも払い戻しはいたしかねます。

■チケット料金

ビショップ席：13,000 円（1～3 列目確保、特別記念品付）

指定席：10,000 円

※全席指定・税込 ※未就学児入場不可

■スタッフ

原作：S・S・ヴァン・ダイン

脚本・演出：須貝英

総合演出：野坂実

舞台美術：原田愛

舞台監督：土居歩 木村篤

演出助手：椙田航平

照明：富山貴之

音響：大園康司

衣装・ヘアメイク：nonchi(87)

宣伝美術：清水みちる(礼泉堂)

WEB 制作：原口貴史(礼泉堂)

宣伝票券：池谷美保(全栄企画) 石井千聖(全栄企画)

制作：岡田るみ(ちあふる) あきやまくみこ(ノサカラボ)

プロデューサー：石塚仁基(全栄企画)

主催：ニッポン放送／カンフェティ／全栄企画株式会社

企画制作：ノサカラボ

製作：全栄企画株式会社

【問合せ】Zen-A（ゼンエイ）TEL：03-3538-2300[平日 11:00～19:00]

【公式 HP】https://zen-a.co.jp/bishop/



