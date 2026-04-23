研究と現場をつなぐ人材が求められる時代へ ― 雑穀エキスパート講座が提供する“社会実装の視点”とは ―
一般社団法人日本雑穀協会（所在地：東京都中央区）は、
食品市場や生産現場における環境変化を背景に、
雑穀に関する知見を社会に活かすことの重要性が、現場においても確認されていることを受け、
「雑穀エキスパート講座」における人材育成の考え方についてお知らせいたします。
近年、食品業界では、
健康志向の高まりや食生活の多様化、さらには持続可能性への関心の拡大を背景に、
単なる知識の蓄積にとどまらず、
それをどのように商品やサービスとして社会に展開するかという
“実装力”が求められるようになっています。
こうした中で、研究や教育の分野においても、
得られた知見をどのように社会へつなげていくかという視点の重要性が高まっています。
■ 知識を“活用できる形”へ整理する講座
日本雑穀協会が実施する「雑穀エキスパート講座」では、
雑穀に関する基礎知識に加え、
制度や市場動向、社会的意義といった観点と結びつけながら、
知見を実務で活用できる形に整理することを重視しています。
単なる情報の提供にとどまらず、
「どのように使うか」「どのように伝えるか」といった視点を含めて学ぶことで、
受講者がそれぞれの立場で活用できる力を養成しています。
■ 研究と現場をつなぐ視点
本講座では、
研究成果をどのように社会へ展開していくかという
“社会実装の視点”を得る機会としての役割も担っています。
実際に、商品開発や売場提案、地域振興といった現場においては、
科学的な知見と実務的な判断を結びつけることが求められる場面が多く見られます。
そのため、研究・教育関係者にとっても、
現場との接点を持ち、理解を深める機会として活用される動きが見られています。
近年、食品関連事業者に加え、
研究・教育分野の関係者による受講も見られ始めており、
現場と研究をつなぐ視点を提供する取り組みとして、
その重要性は着実に高まっています。
■ 人材の役割が市場を左右する
雑穀は種類ごとに特性が異なり、
その活用方法によって商品の価値が大きく変わる素材です。
そのため、知識を持つだけでなく、
それを適切に活かすことのできる担い手の存在が、
商品開発や提案の質を左右する重要な要素となっています。
近年の市場動向においても、
知識と提案力が商品価値の差別化につながる事例が増えており、
人材育成の重要性は一層高まっています。
■ 今後の展望
今後、食品市場および地域における雑穀活用が進む中で、
研究・教育・実務を横断的に理解し、
知見を社会に活かすことができる人材の育成は、
ますます重要になっていくと考えられます。
日本雑穀協会では、今後も講座を通じて、
雑穀に関する知識の体系化と社会実装の促進を図り、
人材育成の側面から、雑穀市場の発展に貢献してまいります。
■ 関連情報
【雑穀エキスパート講座】
https://www.zakkoku.jp/ex66-recruitmentinfo
【受講者の声】
https://www.zakkoku.jp/exvoice
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347663/images/bodyimage1】
【当件についてのお問い合わせ先】
一般社団法人 日本雑穀協会 事務局:中西
〒103-0026
東京都中央区日本橋兜町15番6号 製粉会館6階
TEL :03-6661-7340 FAX :03-6661-7350
URL : https://www.zakkoku.jp/
E-mail : info@zakkoku.jp
配信元企業：一般社団法人 日本雑穀協会
食品市場や生産現場における環境変化を背景に、
雑穀に関する知見を社会に活かすことの重要性が、現場においても確認されていることを受け、
「雑穀エキスパート講座」における人材育成の考え方についてお知らせいたします。
近年、食品業界では、
健康志向の高まりや食生活の多様化、さらには持続可能性への関心の拡大を背景に、
単なる知識の蓄積にとどまらず、
それをどのように商品やサービスとして社会に展開するかという
“実装力”が求められるようになっています。
こうした中で、研究や教育の分野においても、
得られた知見をどのように社会へつなげていくかという視点の重要性が高まっています。
日本雑穀協会が実施する「雑穀エキスパート講座」では、
雑穀に関する基礎知識に加え、
制度や市場動向、社会的意義といった観点と結びつけながら、
知見を実務で活用できる形に整理することを重視しています。
単なる情報の提供にとどまらず、
「どのように使うか」「どのように伝えるか」といった視点を含めて学ぶことで、
受講者がそれぞれの立場で活用できる力を養成しています。
■ 研究と現場をつなぐ視点
本講座では、
研究成果をどのように社会へ展開していくかという
“社会実装の視点”を得る機会としての役割も担っています。
実際に、商品開発や売場提案、地域振興といった現場においては、
科学的な知見と実務的な判断を結びつけることが求められる場面が多く見られます。
そのため、研究・教育関係者にとっても、
現場との接点を持ち、理解を深める機会として活用される動きが見られています。
近年、食品関連事業者に加え、
研究・教育分野の関係者による受講も見られ始めており、
現場と研究をつなぐ視点を提供する取り組みとして、
その重要性は着実に高まっています。
■ 人材の役割が市場を左右する
雑穀は種類ごとに特性が異なり、
その活用方法によって商品の価値が大きく変わる素材です。
そのため、知識を持つだけでなく、
それを適切に活かすことのできる担い手の存在が、
商品開発や提案の質を左右する重要な要素となっています。
近年の市場動向においても、
知識と提案力が商品価値の差別化につながる事例が増えており、
人材育成の重要性は一層高まっています。
■ 今後の展望
今後、食品市場および地域における雑穀活用が進む中で、
研究・教育・実務を横断的に理解し、
知見を社会に活かすことができる人材の育成は、
ますます重要になっていくと考えられます。
日本雑穀協会では、今後も講座を通じて、
雑穀に関する知識の体系化と社会実装の促進を図り、
人材育成の側面から、雑穀市場の発展に貢献してまいります。
■ 関連情報
【雑穀エキスパート講座】
https://www.zakkoku.jp/ex66-recruitmentinfo
【受講者の声】
https://www.zakkoku.jp/exvoice
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347663/images/bodyimage1】
【当件についてのお問い合わせ先】
一般社団法人 日本雑穀協会 事務局:中西
〒103-0026
東京都中央区日本橋兜町15番6号 製粉会館6階
TEL :03-6661-7340 FAX :03-6661-7350
URL : https://www.zakkoku.jp/
E-mail : info@zakkoku.jp
配信元企業：一般社団法人 日本雑穀協会
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