株式会社ブレインパッド（本社：東京都港区、代表取締役社長 CEO 関口 朋宏、以下：ブレインパッド）のグループ会社である株式会社アクティブコア（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：羽柴 秀彦、以下：アクティブコア）は、アクティブコアが提供するAI-BPO（*1）サービス「marutto1to1（マルットワン）」を、2025年4月より株式会社阪急交通社（以下：阪急交通社）へ本格導入後、メールマガジン経由のツアー予約数を約2倍、ROIを160%へ達成したことを発表します。また、メルマガ制作・配信にかかる作業時間を10分の1に短縮しました。この成果を起点に、阪急交通社は、全社横断的なCRM（*2）戦略基盤として更なるAI活用を目指しています。









■ 導入の背景

阪急交通社は、2023年に情報システム部門とウェブ戦略部門を統合しＤＸ戦略事業本部を立ち上げましたが、両領域の融合が課題となっていました。特にメールマガジンを用いたマーケティングでは、顧客データベースとの連携が、配信の質に直結する喫緊の課題でした。そして、アンケート調査の結果、メールマガジンが購買意欲へ与える影響が想定以上であることが判明します。

一方で、顧客セグメント別の質の高いメールを継続的に制作・配信する人的リソースが不足していたため、AI活用による業務変革の手段として「marutto1to1」の導入が決定されました。





■ AI-BPOの活用方法と運用体制

2025年4月の本格稼働開始後、まず首都圏顧客向けメールマガジンの3分の1を「marutto1to1」に切り替えました。ターゲティング・訴求テーマ・メッセージ案・商品選定など、プランニングと制作業務の提案をアクティブコアが担い、阪急交通社ウェブ戦略チームがコンテンツを調整・設定するワークフローを確立し、実績効果をモニタリングし、定期ミーティングで即座に改善策を立案しました。このように、現場メンバーのアイデアを継続的に施策に反映できる体制を整えています。





■ 今後の展開

首都圏での成功を受け、アクティブコアは、すでに阪急交通社の関西圏でもサービス展開を開始しており、2026年度中には全国規模での展開を予定しています。また、メールマガジンに加えLINEをはじめとする複数チャネルへの拡張も計画しています。アクティブコアは、今後もCRMを起点に、AIエージェントによるマーケティング業務範囲の拡充を通じ、阪急交通社の 全社横断的かつ統合的なマーケティング実行力を提供してまいります。





■ 株式会社阪急交通社 執行役員 DX戦略事業本部長 兼 ウェブ戦略部長 橋口 剛 氏 のコメント

メールマガジンでの成功をきっかけに経営層のDXへの本気度が高まりました。CRM起点でのマーケティング戦略実行が継続可能になることはもちろん、旅行マーケティングに求められる季節・地域・顧客の多様な知見をAIで蓄積・共有化し、人材育成や組織ナレッジの高度化にも活用できるため、これまで縦割りになりがちだった組織改革にもつなげていきたいと考えています。





■ AI-BPO「marutto1to1サービス」について

「marutto1to1」( https://marutto.activecore.jp/ )は、マーケターの仮説力・設計力をシステムに組み込み、プランニングから制作・実行、そして改善提案までを自動化するマーケティングAI-BPOサービスです。「marutto1to1」により、担当者の勘や経験に依存していたマーケティングから脱却し、成果につながる「勝ちパターン」を組織資産として蓄積できる体制へと変化します。AIとBPOの活用により施策の設計から実行までを一気通貫で最適化し、施策数と実行スピードを高めながらROI向上とLTV最大化を実現。マーケティングの実行力を企業の持続的な成長につながる強みに変えていきます。





（*1）AI BPOとは、AI技術（AI-OCR、チャットボット、生成AI）と従来の人的サービス（BPO）を融合し、経理、顧客対応、マーケティングなどの業務を高速・高精度に自動化・最適化するサービスのこと。

（*2）CRM（Customer Relationship Management：顧客関係管理）とは、顧客の属性、行動履歴、購買データなどを一元管理し、顧客満足度の向上とLTV（顧客生涯価値）の最大化を目指す戦略・ツールのこと。





■ ご参考情報

● 株式会社阪急交通社について https://www.hankyu-travel.co.jp/

本社所在地：大阪府大阪市北区梅田2丁目5-25 ハービスOSAKA

創業：1948年（昭和23年）2月22日

代表者：代表取締役社長 山川 豊治

資本金：100百万円

従業員数：3,023名（2026年3月1日現在）

事業内容：旅行業法に基づく旅行業 / 内外の航空、船舶、鉄道、軌道、バス、その他の運輸機関の貨客販売代理店業 / 官公庁、企業、団体向け各種業務支援に関する事業 / 損害保険代理業 / 両替商 / 貸事務所ならびに貸店舗の経営 / 駐車場の経営





● 株式会社アクティブコアについて https://www.activecore.co.jp/

本社所在地：神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1 8F

設立：2005年2月

代表者：代表取締役社長 羽柴 秀彦

事業内容：マーケティング領域のITサービスの提供など





● 株式会社ブレインパッドについて https://www.brainpad.co.jp/

ブレインパッドは2004年創業の日本を代表するデータ／AI活用のリーディングカンパニーです。近年は「分析／コンサルティング／SI」「人材育成・教育」「SaaS」の三位一体のビジネスモデルを武器に、企業の内なるIT力を高める「データ活用の民主化と内製化支援」に注力しています。支援実績は金融・小売・メーカー・サービスなど幅広い業種を対象に1,400社を超え、データの力をビジネス創造と企業価値向上につなげるお手伝いをしています。





本社所在地：東京都港区六本木三丁目1番1号 六本木ティーキューブ

上場市場：東京証券取引所 プライム市場（証券コード 3655）

設立：2004年3月

代表者：代表取締役社長 CEO 関口 朋宏

資本金：597百万円（2025年6月30日現在）

従業員数：589名（連結、2025年6月30日現在）

事業内容：データ活用を通じて企業の経営改善を支援するプロフェッショナルサービス、プロダクトサービス





■ お問い合わせ先

● 製品・サービスに関するお問い合わせ

株式会社ブレインパッド

e-mail：info@brainpad.co.jp









＊本ニュースリリースに記載されている会社名・商品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

＊本ニュースリリースに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。





以上