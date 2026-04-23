臨海副都心エリアの活性化と東京都のグローバル人材育成を目的とする、TOKYOガンダムプロジェクト 2026実行委員会(東京港埠頭株式会社、株式会社東京臨海ホールディングス他)は、今年度も5月2日(土)から7月12日(日)の期間、臨海副都心(主に台場・青海)エリアにおいて

「ガンダムスタンプラリー2026(GUNDAM STAMP RALLY 2026)」を展開いたします。

第一弾として、6月7日(日)までは、凛々しいユニコーンモードの立像をモチーフにデザインしたスタンプとなっております。

※画像はイメージです





ガンダムスタンプラリー2026重ね捺しスタンプ画像





■スポットを廻ってスタンプを集めて完成、「ガンダムスタンプラリー2026」

ガンダムスタンプラリー2026は、臨海副都心内の潮風公園展望デッキ、水上バス乗り場、お台場海浜公園駅などのスポット6カ所を廻り、各所で台紙にスタンプを重ね捺しして、実物大ユニコーンガンダム立像ヴィジュアルを完成させていくものです。第1弾は凛々しいユニコーンモードの立像デザインとなっております。所要時間は約1時間、どのスポットからでも始めることができ、各スポットには英語での説明もあり、海外からいらした方でもご参加いただけます。

重ね捺しスタンプが完成したら台紙をダイバーシティ東京プラザ2F

“THE GUNDAM BASE 東京ANNEX(ガンダムベース東京アネックス)”に持参のうえ抽選券を受取り、同7Fの“THE GUNDAM BASE TOKYO(ガンダムベース東京)”にて、ユニコーンガンダムのガンプラ、ガンダムベース限定商品などが当たる抽選会にご参加いただけます。





「ガンダムスタンプラリー2026」で臨海副都心のスポットを巡ってみてはいかがでしょうか。





ガンダムスタンプラリー2026ポスター





●第一弾開催期間 ：2026年5月2日(土)～6月7日(日)

●第二弾開催期間 ：2026年6月8日(月)～7月12日(日)

※第二弾については後日 詳細をお知らせいたします

●スタンプスポット：(1)お台場海浜公園駅構内

(2)水上バス乗り場

(3)台場駅構内

(4)潮風公園展望デッキ

(5)ダイバーシティ東京 プラザ2F

ツーリストインフォメーション横

(6)ガンダムベース東京アネックス





ガンダムスタンプラリー2026スタンプスポット





●参加方法：

(1)スタンプスポットにある[ガンダムスタンプラリー2026]の台紙に、各スポットにてスタンプを重ね捺ししていく。

(2)全スポットを廻って、実物大ユニコーンガンダム立像が完成したら、ダイバーシティ東京プラザ2Fフェスティバル広場前の“ガンダムベース東京アネックス”に持参いただき、スタッフに確認をうけて、抽選券を受け取る。

(3)抽選券を持って、同7Fの“ガンダムベース東京”前の抽選機に、ご自身で二次元コードをかざす。当選すれば、その場で引換券が発行されるので、店舗スタッフへ声がけいただき、賞品と引き換え。

●抽選賞品：

・A賞：RG 1/144 ガンダムベース限定

ユニコーンガンダム[ゴールドコーティング]…1名様

・B賞：実物大ユニコーンガンダム立像缶型グラス …20名様

・C賞：ガンダムベース限定

RX-Oユニコーンガンダムデストロイモード

デザイン缶入り苺チョコクランチ …50名様

・D賞：ハロプラ ガンダムベース限定ハロ

[ガンダムベースカラー] …50名様





【A賞】RGユニコーンガンダム[ゴールドコーティング]

【B賞】実物大ユニコーンガンダム立像缶型グラス

【C賞】RX-Oユニコーンガンダムデストロイモード デザイン缶入り苺チョコクランチ

【D賞】ハロプラ ガンダムベース限定ハロ［ガンダムベースカラー］





●公式サイト： https://tokyo-gundam-project.jp/stamp-rally/





※完成された台紙はお持ち帰りいただけます。

※“ガンダムベース東京”への入店は事前抽選による入店整理券などによる入店制限を行っている場合があります。

※ガンダムベース東京の運営の詳細は、THE GUNDAM BASE公式サイトにて、ご確認ください。





TOKYOガンダムプロジェクト2026では、2026年5月初旬からの週末・祝日に、高校生が実物大ユニコーンガンダム立像周辺に訪れる外国人観光客に対して、オリジナル英語 MAPを使いながら、ガンダムの説明や、臨海副都心エリアの観光情報を英語で紹介する「English Guide」をダイバーシティ東京 プラザ2Fフェスティバル広場にて開催予定です。

当プログラム、今年で6回目の実施となり、東京の若い世代のパワーで“おもてなし”と国際交流を深めていきます。

日程など詳細については、確定次第、公式サイトにてお知らせいたします。

公式サイト：TOP｜TOKYO GUNDAM PROJECT( tokyo-gundam-project.jp )





今年も見逃せないTOKYOガンダムプロジェクト、乞うご期待ください！









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