株式会社 松栄堂(所在地：京都市中京区、代表取締役社長：畑 元章)が運営するインセンスショップ「リスン」では、色をテーマにした香りのシリーズとして「The COLORS(ザカラーズ)」を発表いたしました。





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その第一弾として、生き生きとした赤色をイメージしたインセンス「VERMILLION RED(バーミリオン レッド)」が2026年4月23日(木)に発売。続く第二弾、第三弾は5月と6月にそれぞれ展開予定で、全5種の香りが順次登場します。

多様な色とともにある景色や物語。それらに想像をめぐらせながら香りの彩りをお楽しみください。









《今回発売 新商品詳細》

特設ページ(ブランドサイト・NEW SERIES)

URL： https://www.lisn.co.jp/new_series/

特設ページ(リスンストア)

URL： https://store.lisn.co.jp/shop/e/e2327/









＜第一弾＞





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発売日 ： 2026年4月23日(木)

商品名 ： 353 VERMILLION RED

販売価格： 1本88円(税込)、10本入880円(税込)

香り ： フローラルスパイス

生き生きとした赤色。

アンバーをベースにフローラルやスパイスを加えた香り。

取り扱い： リスン京都、リスン青山

リスン オンラインストア(10本入のみ)

URL ： https://store.lisn.co.jp/shop/g/g850353/





＜第二弾＞





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発売日 ：2026年5月

商品名 ：354 CREAM YELLOW





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発売日 ：2026年5月

商品名 ：355 APPLE GREEN





＜第三弾＞





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発売日 ：2026年6月

商品名 ：356 HORIZON BLUE





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発売日 ：2026年6月

商品名 ：357 PEONY PURPLE









《Lisn(リスン) https://www.lisn.co.jp 》

香りある豊かなライフスタイルを提案するインセンスショップ。

約150種のインセンスを中心に機能性とデザイン性に優れた香りのプロダクトを展開しています。





毎年ひとつのテーマをもとに新しい香りを発表しています。

ビジュアルやアーティスト作品とともに創りあげる世界観は香りだけにフォーカスするのではなくテーマに沿った楽しみ方ができるように創作されています。