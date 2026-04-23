株式会社さいたまアリーナ(所在地：さいたま市中央区、代表取締役社長：三上浩嗣)は、日本最大級のクラフトビールの祭典「けやきひろば春のビール祭り」を5月13日(水)～17日(日)の5日間、さいたま新都心けやきひろばにて開催いたします。

今回はイベントを盛り上げる多彩な特別企画を3つご紹介いたします。









■けやきBEER LIVE 2026 春 ＆ DJタイム





けやきBEERLIVE＆DJタイム





5月16日(土)17日(日)の2日間限定で「けやきBEER LIVE 2026 春 ＆ DJタイム」の実施が決定しました。例年秋のビール祭りで好評をいただいている「けやきBEER LIVE」を春のビール祭りで初めて開催いたします。さらに、5月15日(金)には前夜祭的なDJタイムも開催。

BEER LIVEとDJタイムは、けやきひろばのお隣、GMOアリーナさいたまCゲート前の屋外特設ステージにて実施。観覧無料ですので、気軽にお気に入りのビールを片手に音楽もお楽しみください。





＜けやき BEER LIVE・DJタイム開催概要＞

開催日：DJタイム

5月15日(金)17：00～21:00

けやきBEER LIVE

5月16日(土)15：00～16：00

5月17日(日)15：00～16：00

場所 ：GMOアリーナさいたま Cゲート前

入場 ：無料





出演＆タイムテーブル：

DJタイム

15日(金)17:00～U-TA

18:00～Kuramari

19:00～U-TA

20:00～Kuramari





けやきBEER LIVE 2026春

16日(土) 15：00～16：00 上鈴木兄弟

17日(日) 15：00～16：00 宮 武弘＆上鈴木兄弟





各出演者のプロフィールは公式サイトからご確認ください。

https://www.beerkeyaki.jp/topics/archives/58









■芝生ヨガ with けやきひろばビール祭り





初開催の芝生ヨガ





ビール祭り期間中、5月16日(土)、17日(日)の2日間限定でけやきひろば1Fのプラザにてヨガ教室(要事前予約/有料)を初開催します。インストラクターによる指導のもと、ヨガを体験することができ、老若男女・ヨガの経験問わず参加可能です。けやきの木に囲まれたけやきひろばで、5月のさわやかな朝の空気の中、ヨガの体験をしていただけます。ヨガ体験後の一杯はきっと格別の美味しさになるはずです。





＜芝生ヨガ with けやきひろばビール祭り開催概要＞

開催日 ： 5月16日(土)・17日(日) 10：00～10：45(受付9：45～)

チケット料金： 3,000円(税込)





詳細情報、および、予約申込については公式サイトからご確認ください。

https://yoga-event.jp/shibafu-yoga/









■けやき限定醸造 ‐Brew for Keyaki 2026 spring‐

「このイベントでしか飲めないビール」をコンセプトに、会場限定販売または先行販売のビールを「Brew for Keyaki」としてご提供いたします。このけやきひろばビール祭りへの熱い想いが込められたブルワリーこだわりの限定ビールをお楽しみいただけます。





＜Brew for Keyaki一部商品のご紹介＞





葵陽‐aoi-bi- Brew for keyaki

The Leftfield

みんなで乾杯！Session IPA





・月と太陽BREWING(北海道) 「けやき初出店！ みんなで乾杯Session IPA」

けやき初出店を記念してリリース。春らしい爽やか華やかなSession IPAでみんなで乾杯！





・ティー・ワイ・ ハーバーブルワリー(東京) 「Keyakiサワーセゾン」

ベルギースタイルのファームハウスイーストとサワーイーストを使用して、香り漬けにベルガモットを使用。ほんのりした酸味と柑橘の香りがさわやかな、初夏にピッタリのビールです。





・COEDO BREWERY(埼玉) 「葵陽-Aoibi- Brew for Keyaki」

毬花(SessionIPA)や伽羅(IPL)を定番販売してきたCOEDOが、IPAの王道スタイルであるWCIPAを、けやきビール祭り限定で醸造した【葵陽-あおいびー】。

華やかなホップアロマと、スッと消えるシャープなキレ。心地よい苦味が楽しめる一杯です。





・OUR BREWING(福井) 「けやきラガー」

「香ばしさ」と「適度なボディ」が特徴のこのビールは幅広い料理と合いますが、肉料理とのマリアージュをお楽しみください！福井産ソーセージとの相性は抜群です！





・Nobody Brewing(埼玉) 「The Leftfield」

＜既存の概念を打ち破る、前衛的なDDH IPA＞

グラスから立ち上がるのは、トロピカルフルーツやシトラスを思わせる明るいアロマ。

クリーンな苦味と軽快なボディに、仄かなパインとダンクなニュアンスが重なります。

6.0％の飲みやすさの中に、しっかりとしたホップの輪郭。メインストリームの外側から鋭く響く、DDH IPAです。

使用ホップはCitra、Mosaic、Idaho 7。









■2026けやきひろば春のビール祭りの概要





国内最大級のクラフトビールの祭典





(1)開催期間・日時：2026年5月13日(水)16：00～21：00

14日(木)～16日(土)11：00～21：00

17日(日)11：00～20：00

(2)開催場所 ：さいたま新都心けやきひろば

(3)入場料 ：無料

(4)出店数 ：52店(予定)

【国内】月と太陽BREWING(北海道)、hokkaido brewing(北海道)、

Brasserie Knot(北海道)、忽布古丹醸造(北海道)、いわて蔵ビール(岩手)、

遠野麦酒ZUMONA(岩手)、田沢湖ビール(秋田)、HOPDOG BREWING(秋田)、

希望の丘醸造所(宮城県)、SHINOMAKI HOP WORKS(宮城)、

鳴子温泉ブルワリー(宮城)、BLACK TIDE BREWING(宮城)、

Yellow Beer Works(福島)、牛久醸造場(茨城)、うしとらブルワリー(栃木)、

BLUE MAGIC(栃木)、ろまんちっく村の地ビール(栃木)、コエドブルワリー(埼玉)、

スモーク・クラフト(埼玉)、Nobody Brewing(埼玉)、麦雑穀工房(埼玉)、

U.B.P BREWERY(埼玉)、ティーワイ・ハーバーブルワリー(東京)、

SORACHI 1984(東京)、NAMACHAんBrewing(東京)、サンクトガーレン(神奈川)、

反射炉ビヤ(静岡)、Repubrew(静岡)、Y.MARKET BREWING(愛知)、

オラホビール(長野)、信州須坂フルーツブルワリー(長野)、南信州ビール(長野)、

アンドビール(山梨)、八ヶ岳ブルワリータッチダウン(山梨)、エチゴビール(新潟)、

妻有ビール(新潟)、OUR BREWING(福井)、ISEKADO(三重)、

CRAFT BANK(京都)、Kyoto Brewing Co.(京都)、CHORYO Craft Beer(奈良)、

松江ビアへるん(島根)、大山Gビール(鳥取)、DD4D BREWING(愛媛)、

ヒメビール(愛媛)、別府ブルワリー(大分)、B.M.B Brewery(宮崎)、

宮崎ひでじビール(宮崎)、AGARIHAMA BREWERY(沖縄)





【海外・その他】

ドイツビールエルディンガー、そじ坊・杵屋、青蓮さいたま新都心店

(5)Webサイト ： https://www.beerkeyaki.jp

(6)一般問合せ先 ：株式会社さいたまアリーナ 048-601-1122(10:00-18:00)









■株式会社さいたまアリーナ【会社概要】

会社名 ： 株式会社さいたまアリーナ

所在地 ： 埼玉県さいたま市中央区新都心8番地

資本金 ： 4億9,500万円

設立年月日： 平成9年3月27日

設立目的 ： 「さいたまスーパーアリーナ」及び「けやきひろば」の

事業管理及び管理受託

URL ： https://www.saitama-arena.co.jp/

GMOアリーナさいたまは、さいたまスーパーアリーナの愛称です。