タイムアウトマーケット大阪は、“街のいま”を編集し続けるフードマーケットです。55年以上にわたって世界350都市以上の“都市のベスト”を編集してきたシティメディア「タイムアウト」の視点で、大阪の食シーンをキュレーションしています。

5月以降、新たな店舗が順次オープンします。5月1日には、大阪・西中島の人気ラーメン店「人類みな麺類」と酒ソムリエ・赤星慶太氏による新業態「天命」。6月初旬には大阪を代表するタイ料理レストラン「クンテープ」が新たなスタイルで登場。いずれも、いまの大阪で出会うべき一軒として選び抜いた顔ぶれです。タイムアウトマーケット大阪2年目の新たな展開に、ご期待ください。





大阪に拠点を置く、注目の新店舗が続々オープン





2026年5月にオープンする新業態「天命」は、大阪・西中島発の人気ラーメン店「人類みな麺類」と、酒ソムリエ・赤星慶太氏がタッグを組んだ注目の一軒です。その一杯の核となるのは、出汁を一切使わず「水と醤油」だけで仕立てた革新的なスープ。上質な水が醤油の旨みを極限まで引き出し、その奥行きある味わいに赤星氏自身も深く感動したといいます。さらに、赤星氏が厳選する、タイプの異なる日本酒を少しずつ合わせることで、一杯のラーメンを“体験”へと引き上げます。





6月には、本格タイ料理として長年大阪で愛される「クンテープ」が出店。タイムアウトマーケット大阪では、日替わりで選べるセットスタイルのランチを展開し、オフィスワーカーの日常にも溶け込む構成に。本店で名物のマンゴースイーツやタイドリンクも登場予定です。

その他区画も、夏にかけたオープンに向けて準備中です。詳細は第2弾以降で順次お知らせしていきます。





編集し続けるマーケットとして、その時々の“ベスト”を大阪からお届けします。





編集し続けるマーケットであるということ





「タイムアウトマーケット大阪は、完成された商業施設ではなく、“編集し続けるメディア”です」と語るのは、タイムアウトマーケット大阪のジェネラルマネージャー・仁科拓也。

「この1年、マーケットを育ててくれたのは、ここから巣立っていった一軒一軒でもあります。その挑戦があったからこそ、次の挑戦が生まれる。卒業していった店にも、これから迎える店にも、私たちは同じ敬意を持って向き合っています。

街のトレンドは、1年で確実に変わります。新しい才能が現れ、評価が更新され、人の流れも移り変わる。そのダイナミズムこそが、都市の魅力です。

1年という契約単位は、街のスピードに追随するためのものです。いま最高の一皿を、いまのお客様へ届ける。それがタイムアウトマーケットの約束であり、編集し続けるメディアとしての責任です。

長く愛されてきた味も、新しく評価される才能も、その時の大阪にふさわしい形で共存させていく。変わり続けることそのものが、タイムアウトマーケットの価値です。

タイムアウトマーケット大阪を、この街の"いま"を楽しんでいただける場所であり続けさせること。それが、私たちの仕事です。」





タイムアウトマーケット大阪 ジェネラルマネージャー・仁科拓也









食の先にある、"いまの大阪"のカルチャー





タイムアウトマーケット大阪が届けるのは、食だけではありません。

館内では、地元アーティストやDJによるステージイベント、日曜日には親子で楽しめる体験型の企画など、食の先にあるカルチャーの発信も日常的に行っています。

一つ屋根の下に集うのは、受賞歴を持つシェフの一皿から、ラーメンやうどんといった日常の味まで。ジャンルも温度も異なる食とカルチャーが交差することで、街の輪郭そのものを体験できる場所を目指しています。

食と音楽、人、時間がゆるやかに混ざり合う空間として、訪れるたびに違った表情を楽しんでいただける場所へ。





編集し続けるマーケットとして、次に何が現れるのか。その期待ごと、楽しんでいただければ幸いです。









■新店舗情報（1）

2026年5月1日オープン

天命 ～人類みな麺類 × 酒ソムリエ 赤星慶太～

ラーメン・日本酒

大阪・西中島発の人気ラーメン店「人類みな麺類」が、酒ソムリエ・赤星慶太氏とタッグを組んだ新ブランド「天命」が 2026年5月1日オープン。出汁を使わず“水と醤油”のみで仕上げた一杯に、日本酒のペアリングを重ねることで、一杯のラーメンを「圧巻」の体験へと昇華させる。「最初の一杯」から「締めの体験」まで、すべてが計算し尽くされた、唯一無二の食の旅を。





■新店舗情報（2）

2026年6月初旬オープン

クンテープ

タイ料理

大阪を代表する、タイ料理の人気店が出店。タイムアウトマーケット大阪では、複数の料理から選べるセットスタイルのランチを日替わりで展開。本店で人気のマンゴースイーツやドリンクも登場予定。気軽さと本格感を兼ね備えた一軒。





※本リリースの内容は予告なく変更される場合がございます。









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