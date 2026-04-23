コトブキシーティング株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役：深澤 重幸・深澤 啓子、以下、当社)は、2026年5月13日(水)～15日(金)に東京ビッグサイトで開催される、「第17回 EDIX(教育総合展)東京」に出展することをお知らせいたします。





学校の適正規模・適正配置や、学校を中心とした他の公共施設との複合化・共用化など、学校施設に求められる役割は年々多様化しています。当社のブースでは「これからの学校空間に、最適なソリューションを。やりたいを叶える、あれもこれもできる“体育館・多目的室”」をテーマに、効率的な空間利用を実現する、移動観覧席や大型電動間仕切 SIKIRUTO(シキルト)を実機展示いたします。

舞台や観覧席を設けて「みんなが集まれる場所」をつくる、ひとつの空間を分割して複数の用途で利用するなど、これからの学校に必要な環境と設備を、わたしたちと一緒に考えていきませんか。

また、当社ブースへ来場いただいた方には4月末発行予定の『公立学校向け事例集 vol.3』をいち早くお配りいたします。ぜひ、当社ブース［12-25］までお立ち寄りください。





ブースイメージ





■ 今回の展示の見どころ

1.【移動観覧席】電動で展開・収納が可能な階段状の座席が、教職員の負担軽減に

スペースをより多目的に活用するため開発された移動観覧席は、階段状の客席を必要に応じて展開・収納することができる製品です。用途や催しの規模に合わせて最適な環境をつくり出し、体育館や多目的空間の稼働率向上へとつなげます。フルオートタイプなら、リモコンのスイッチで操作が可能。設営にかかっていた時間を大幅に短縮し、教職員の負担を軽減します。本展では実機を展示し、操作性や客席をご体感いただけます。





移動観覧席





2.【大型電動間仕切 SIKIRUTO】空間を間仕切ることで、複数の授業の同時実施も可能に

SIKIRUTOは、体育館やアリーナなどの大空間を素早く、簡単に仕切ることで空間の多機能化を促します。空間を仕切ることで、異なる複数の活動をひとつのアリーナ内で安全に行えます。式典などで大空間を利用する場合は、SIKIRUTOは天井部分にコンパクトに格納され、視界や景観を妨げることはありません。雨天でグラウンドが使えない場合には、ひとつの体育館で複数の授業や、クラブ活動を実施でき、学習や練習の遅れを防ぎます。近年では、空間を仕切ることによる防音や空調効率改善の効果について実証実験も実施しています。本展では小型版の実機を展示し、操作性や安全性をご確認いただけるほか、スクリーンとしての第三の活用方法もご体感いただけます。





大型電動間仕切SIKIRUTO





3.【ご来場特典】最新パンフレット『公立学校向け事例集 vol.3』

教育委員会をはじめ学校計画にとって有益な情報を盛り込んだ情報誌『公立学校向け事例集』のvol.3が4月末に発刊されます。全国の小学校・中学校・高校の最新23事例をご紹介するほか、インタビュー記事を豊富に掲載しております。ぜひご覧ください。





公立学校向け事例集 vol.3





■ミニセミナーへの出演が決定

本展2日目の14日(木)には、当社社員によるミニセミナー登壇が決定いたしました。SIKIRUTOを用いた体育館の実例から、多目的利用の実態や省エネ効果などここでしか聞けない情報をお届けいたします。





日時：2026年5月14日(木)11:30～12:00

セミナータイトル：「学校体育館の多機能化を実現する大型電動間仕切 SIKIRUTO ～屋内運動場の空調設備整備事業を見据えて～」

場所：出展社によるPRセミナー会場B(東3ホール)









●「第17回 EDIX(教育総合展)東京」 開催概要

開催日程 ： 2026年5月13日(水)～15日(金)

開催時間 ： 10:00～18:00

※最終日のみ17：00まで

開催場所 ： 東京ビッグサイト 東展示棟1～3

出展ブース番号： 12-25

主催 ： EDIX実行委員会

企画運営 ： RX Japan合同会社

公式HP ： https://www.edix-expo.jp/hub/ja-jp.html





ご来場には事前登録が必須となります。以下サイトより事前登録をお願いいたします。(無料)





▽ 来場登録サイトはこちら

https://www.edix-expo.jp/tokyo/ja-jp.html









【会社概要】

コトブキシーティング株式会社

創業 ： 1914年(大正3年)12月

設立 ： 2010年(平成22年)7月

所在地 ： 東京都千代田区神田駿河台1-2-1

代表者 ： 代表取締役 深澤 重幸

深澤 啓子

事業内容： 公共施設家具事業／文化・スポーツ・教育施設・

議場向け等の家具の製造・販売

カプセルベッド事業／宿泊・仮眠用カプセルベッドの製造・販売

ならびにこれらの輸出入

URL ： https://www.kotobuki-seating.co.jp/