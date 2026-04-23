株式会社Higherfield（所在地：大阪府大阪市淀川区宮原5-4-8 WillDo新大阪1001、代表：高野善男）は、ホームページの問い合わせフォームに届く営業メールや海外からのスパムメールを自動でブロックするWordPress専用プラグイン「迷惑メールブロッカーPro」をリリースしました。現在、プラグインリリース記念キャンペーンとして、リリース記念価格での提供を行っています。また、モニター企業にはプラグインを無償で提供しています。

営業メール削減が経営課題となる背景

https://plugin.higherfield.co.jp/

企業のホームページに設置された問い合わせフォームは、顧客との重要なコミュニケーションツールである一方で、近年、SEO提案やM&A、助成金情報などの営業メールが殺到する状況が深刻化しています。同時に、海外からのスパムメールも増加し、多くの企業が正規の顧客問い合わせを見落とすリスクに直面しています。 これらの迷惑メールの対応に追われることで、担当者の業務時間が圧迫され、ストレスも蓄積しているという課題が存在していました。従来のreCAPTCHAなどの対策方法でも、手動送信による営業メールは完全には防げず、根本的な解決策が求められていたのです。

5つの機能で迷惑メールを徹底ブロック

機能１：わずか30秒の設定で、関連する営業メールを自動でブロック

メールの受け取りを拒否したいカテゴリーにチェックを入れるだけで、鬱陶しい営業メールは届かなくなります。なおカテゴリーは現在6つ用意しております。（2026年4月現在）

機能２：海外からのスパムメールもチェックするだけでブロック

海外から大量に届くスパムメールもチェックを入れるだけでブロックします。もうreCAPTCHAを使わなくても大丈夫です。

機能３：NGワードの指定で特定ワードを含むメールもブロック

NGワードを設定しておくことで、特定のワードを含むメールを受け取らないようにすることができます。業界特有の営業メールに含まれるようなワードを入れておくことをお勧めします。

機能４：特定のアドレス（発信者）からのメール送信もブロックできる

何度もしつこくメールを送ってくるアドレスがある場合は、メールアドレスやドメインを指定してブロックすることもできます。その場合はどれだけ文面を変更しても送信できなくなります。

機能５：迷惑メールを何件ブロックしたかも一目でわかる

管理画面上に、ブロックした迷惑メールの件数が表示されるので、毎日どれだけの迷惑メールに悩まされていたかが可視化されます。そして、その対応に追われなくなったことによるストレスの軽減を実感できるはずです。

導入方法は2パターンから選択可能

セキュリティ重視の場合は、セルフ導入パターンが適しています。ログイン情報を外部に渡さずに、提供されるマニュアルとプリセット設定を活用することで、最短3分での完了が可能です。 業務多忙やWordPress操作への不安がある場合は、安心お任せパック（設定代行・無料）の利用をお勧めします。弊社スタッフが設定を全て代行するため、ユーザーは負担なく運用を開始できます。

対応するフォームプラグインと利用料金

現在のところ、Contact Form 7またはElementor Proのいずれかを導入しているWordPressサイトでの利用が可能です。今後、対応プラグインの拡大が予定されており、新たな対応要望については相談に応じています。 通常、利用料金はライセンス発行料4,980円ですが、リリース記念キャンペーン期間中は、ライセンス発行料を2,980円（税込3,278円）に割引して提供しています。なお月額利用料などはかかりません。 また法人向けには、モニター企業の募集を行っており、参加企業にはプラグインを無償で提供しています。

利用の流れとサポート体制

まず専用フォームからお問い合わせを行い、内容確認後にお申し込み手続きを進めます。次に、セルフ導入または設定代行のいずれかの方法を選択して、プラグインの設置・設定を実施します。最後に、ブロック機能を開始し、営業メールと迷惑メールの自動削減を実現させます。 導入に関する疑問や技術的な問題については、問い合わせフォームから気軽に相談できるサポート体制が整備されています。なお、現在、多数の相談とお申し込みに対応しているため、返信や利用開始までに日数がかかることがあらかじめアナウンスされています。

株式会社Higherfield について

https://plugin.higherfield.co.jp/

株式会社Higherfieldは、大阪市淀川区を拠点に、検索エンジンからの集客を重視したホームページ制作とSEO対策を提供する会社です。SEOコンサルティング、SEO記事制作代行、ホームページ運営サポート、WordPress向けプラグイン開発などにも対応しています。

https://www.higherfield.co.jp/