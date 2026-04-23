京阪ホールディングス株式会社（本社：大阪市中央区、社長：平川 良浩）は、新緑が美しい季節に合わせ、「おけいはん」こと俳優の仁村紗和さんが出演する新ポスタービジュアル「青もみじと、おけいはん」篇を、4月24日(金)より順次掲出します。 桜の季節が終わり、初夏へと移りゆくこのシーズン。光に透ける鮮やかな緑と風に揺れる「青もみじ」は、秋の紅葉とは一味違う美しさで、近年、初夏ならではの特別な趣として人気が高まっています。京都・滋賀の京阪沿線にはモミジの名所が数多く存在し、各地に「青もみじ」が織りなすみずみずしく美しい風景が広がります。今回のポスターでは、京都・貴船神社の生命力あふれる「青もみじ」を背景に、静かにたたずむ「おけいはん」こと、俳優 仁村紗和さんの姿を通して、この時期ならではのおでかけへと誘います。 「青もみじと、おけいはん」篇のポスターは、京阪電車の駅や車内のほか、大阪 梅田エリアや京都駅など、京阪沿線外の主要ターミナル駅でも幅広く展開。混雑を避け、ゆったりと流れる時間の中で、京都・滋賀の奥深さを楽しむ旅を提案いたします。

■新ポスタービジュアル「青もみじと、おけいはん」篇について 舞台となったのは、京都の奥座敷・貴船にある貴船神社の青もみじ。龍船閣から望む深く美しい青もみじと、涼しげな浴衣に身を包んだおけいはん・仁村紗和さんが共演します。 【出 演 者】おけいはん・仁村 紗和(にむら さわ)さん 【撮影協力】貴船神社 (叡山電車 貴船口駅下車 北へ徒歩約30分、 または京都バス33系統 貴船下車 北へ徒歩約5分)

■掲出日時および場所 【告知開始日】2026年4月24日(金)より順次 【告知媒体】京阪電車 各駅・車内ポスター、デジタルサイネージ ※そのほか、Osaka Metro 梅田駅・新大阪駅・なんば駅構内ポスター 京都市営地下鉄 京都駅構内・車内吊りポスター等でも掲出します 【WEB・SNS】京阪電車公式WEBサイト、SNS「京阪電車おでかけ情報」等 ■車内案内放送の実施 本キャンペーンに合わせ、京阪本線の車内にておけいはん・仁村紗和さんによる、青もみじシーズンのおでかけをご案内する車内案内放送(録音)を実施します。 【実施期間】2026年5月中の土・日・祝日 【対象列車】準急以上の全列車(ワンマン列車・ラッピング電車は除く) 【ご参考：青もみじをお楽しみいただくために】 〇特集サイトにて京阪沿線の青もみじ・初夏の花のスポットをご紹介 京阪電車公式WEBサイト内にて、京阪沿線の青もみじのおすすめスポットや、この季節に楽しめる「初夏の花」のスポット・見頃状況をご案内しています。 【特設サイト】「京都・大阪・滋賀 京阪沿線 青もみじ・初夏の花特集2026」 https://www.keihan.co.jp/hana/ 〇京都・滋賀の青もみじ巡りに便利な乗車券を販売 京都・滋賀に点在する青もみじの名所巡りには、京阪電車の企画乗車券が便利です。 【詳細ページ】京阪電車「便利な乗車券」 https://www.keihan.co.jp/traffic/valueticket/ 〇叡山電車「青もみじ新緑の徐行運転」 本ビジュアルの舞台ともなっている貴船へと向かう叡山電車では、期間限定で「青もみじ新緑の徐行運転」を実施しています。市原駅～二ノ瀬駅間の「もみじのトンネル」で速度を落として運転するため、鮮やかな緑が広がる景色を車窓からゆったりと眺めることができます。京阪電車とあわせて、この時期だけの特別なひと時をお楽しみください。 【実施期間】2026年5月31日(日)まで 【詳細ページ】https://eizandensha.co.jp/event/detail2073/（叡山電車公式ホームページ） 以 上

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