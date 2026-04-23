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東京農業大学第一高等学校】タイの高校生と文化交流を実施
ソンクラーン祭りの紹介や剣道体験を通じて、国際理解を深めました。
東京農業大学第一高等学校（東京都世田谷区）は、2026年4月22日（水）、タイの教育プラットフォーム「LUCA」を通じて来日した高校生8名を迎え、文化交流を実施しました。
本交流は、日本スタディツアー「LUCA Challenge」の一環として行われたものです。タイの高校生は東京農業大学世田谷キャンパスを見学した後、本校で生徒間交流プログラムを実施しました。
交流では、タイの正月行事「ソンクラーン祭り」の紹介や、伝統的な飾りである「ドンサイモー」作りを通じて、文化相互理解を深めました。また、本校剣道部員の指導による剣道体験も行い、日本文化への理解を深める機会となりました。
東京農業大学第一高等学校は、今後もこのような国際交流の機会を積極的に設け、生徒の国際感覚の育成に取り組んでまいります。
【教育プラットフォーム「LUCA」について】
LUCAは、タイのチェンマイおよびバンコクを拠点に、大学教授や高校・中学の教員によって構成される教育機関です。教師の人材バンクとしての機能も持ち、生徒・学生は所属する学校に関わらず、様々な教員による授業を年齢や学年の垣根を越えて受講できる教育プラットフォームです。
LUCAには「LUCA Learning Space」「LUCA Art Studio」「LUCA Global Study」の3部門があります。特に「LUCA Global Study」は日本語教育に力を入れており、日本語授業、日本文化交流活動、日本の大学のオンラインオープンキャンパスの開催、日本への留学支援などを展開しています。また、奨学金を活用した日本へのスタディツアーを企画する「LUCA Challenge」を年に3〜4回実施しています。
本件に関するお問合わせ先
学校法人東京農業大学初等中等教育部
東京農業大学第一高等学校（東京都世田谷区）は、2026年4月22日（水）、タイの教育プラットフォーム「LUCA」を通じて来日した高校生8名を迎え、文化交流を実施しました。
本交流は、日本スタディツアー「LUCA Challenge」の一環として行われたものです。タイの高校生は東京農業大学世田谷キャンパスを見学した後、本校で生徒間交流プログラムを実施しました。
東京農業大学第一高等学校は、今後もこのような国際交流の機会を積極的に設け、生徒の国際感覚の育成に取り組んでまいります。
【教育プラットフォーム「LUCA」について】
LUCAは、タイのチェンマイおよびバンコクを拠点に、大学教授や高校・中学の教員によって構成される教育機関です。教師の人材バンクとしての機能も持ち、生徒・学生は所属する学校に関わらず、様々な教員による授業を年齢や学年の垣根を越えて受講できる教育プラットフォームです。
LUCAには「LUCA Learning Space」「LUCA Art Studio」「LUCA Global Study」の3部門があります。特に「LUCA Global Study」は日本語教育に力を入れており、日本語授業、日本文化交流活動、日本の大学のオンラインオープンキャンパスの開催、日本への留学支援などを展開しています。また、奨学金を活用した日本へのスタディツアーを企画する「LUCA Challenge」を年に3〜4回実施しています。
本件に関するお問合わせ先
学校法人東京農業大学初等中等教育部