変化するサステナビリティ環境におけるPETボトル用シュリンクラベルの将来需要の評価
進化する規制と代替包装形式が需要パターンと戦略的意思決定をどのように再構築しているか
コアとなる課題の理解
PETボトル用シュリンクラベル分野で事業を展開するグローバル企業が、本調査に明確な目的を持って取り組みました。サステナビリティ要件が厳格化し、循環型経済への取り組みが加速する中で、地域ごとに需要がどのように変化するのか、そしてそれが製品戦略や市場ポジショニングにどのような影響を与えるのかについて、より明確な見通しを必要としていました。
この課題は単なる需要予測にとどまりません。規制圧力、材料の移行、代替包装ソリューションが長期的に市場へどのような影響を及ぼすかを理解することが求められていました。
需要予測の背後にある複雑性
クライアントは、2026年から2035年にかけて、低密度ポリオレフィン（PO）および従来のPETシュリンクラベルの需要を、ヨーロッパ、北米、南米、日本、韓国、中国、ASEAN、その他地域にわたり推計することを目指していました。
同時に、包装市場はますます動的に変化していました。ロールラベル、タックラベル、ラベルレスボトルといった新しい形式が登場し、ブランドの包装設計や機能性に対する考え方を変え始めていました。
さらに、規制環境は地域ごとに分断されていました。サステナビリティ政策、リサイクル基準、コンプライアンス要件は地域によって異なる形で進化しており、材料選択やラベル技術が将来的にどのような影響を受けるかを評価することが難しくなっていました。
クライアントは、これらの要素を個別にではなく、相互に関連付けて理解できる統合的な視点を必要としていました。
明確性を構築するための体系的アプローチ
これらの課題に対応するため、本調査では一次情報と詳細な市場モデリングを組み合わせました。
コカ・コーラやペプシコといった主要ブランドオーナー、ならびにフジシールインターナショナルなどのメーカーとの直接的な対話を通じて、サステナビリティの優先事項や投資判断が実際の現場でどのように形成されているかについての実践的な理解を得ました。
これらの知見は、包装データベース、貿易データ、企業開示情報を活用して構築された地域別・国別の需要モデルによって裏付けられました。これにより、材料別およびラベル形式別に需要がどのように進化するかを可視化しました。
また、PO、PET-G、PVCといった材料の詳細比較に加え、ロールラベルやラベルレス包装といった代替ソリューションの分析を行い、代替リスクが生じる可能性のある領域を特定しました。
並行して、欧州における欧州PETボトルプラットフォームや米国のプラスチックリサイクラー協会などの規制枠組みおよびサステナビリティ施策を、リサイクルインフラやコンプライアンス要件とともに分析しました。これにより、規制が実際に材料選択や製品設計へどのように影響するかについて、より明確な理解が得られました。
インサイトによってクライアントが得た成果
本調査により、クライアントは不確実性の高い状況から、より構造的に市場を理解できる状態へと移行しました。
どの地域やセグメントが安定的に推移するのか、どこで需要の変化が見込まれるのか、またどの領域で代替形式がコア事業に影響を与え始める可能性があるのかを特定することができました。また、規制の変化が将来の材料選択にどのような影響を及ぼすかについても明確になりました。
このような理解をもとに、クライアントは仮定に依存するのではなく、市場動向に沿った形で製品開発の優先順位、市場フォーカス、リサイクル可能なシュリンクラベルソリューションのポジショニングを整合させることができました。
全体的なインパクト
地域ごとの需要動向、代替リスク、規制動向を結び付けて把握することで、同社はより高い確信を持って計画を進められるようになりました。
サステナビリティに起因する変化に後追いで対応するのではなく、それを事前に予測し、自社の提供価値を適応させる体制を整えることが可能となりました。
同様の課題に取り組みたいとお考えですか？
規制の変化、技術の進化、市場動向の変化が自社ビジネスにどのような影響を与えるかを理解したい場合、体系的かつインサイト主導のアプローチが明確な方向性をもたらします。
ニーズに合わせたカスタマイズ調査ソリューションについてはこちらをご覧ください：
http://www.thebusinessresearchcompany.com/customized-research
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347729/images/bodyimage1】
配信元企業：The Business research company
コアとなる課題の理解
PETボトル用シュリンクラベル分野で事業を展開するグローバル企業が、本調査に明確な目的を持って取り組みました。サステナビリティ要件が厳格化し、循環型経済への取り組みが加速する中で、地域ごとに需要がどのように変化するのか、そしてそれが製品戦略や市場ポジショニングにどのような影響を与えるのかについて、より明確な見通しを必要としていました。
この課題は単なる需要予測にとどまりません。規制圧力、材料の移行、代替包装ソリューションが長期的に市場へどのような影響を及ぼすかを理解することが求められていました。
需要予測の背後にある複雑性
クライアントは、2026年から2035年にかけて、低密度ポリオレフィン（PO）および従来のPETシュリンクラベルの需要を、ヨーロッパ、北米、南米、日本、韓国、中国、ASEAN、その他地域にわたり推計することを目指していました。
同時に、包装市場はますます動的に変化していました。ロールラベル、タックラベル、ラベルレスボトルといった新しい形式が登場し、ブランドの包装設計や機能性に対する考え方を変え始めていました。
さらに、規制環境は地域ごとに分断されていました。サステナビリティ政策、リサイクル基準、コンプライアンス要件は地域によって異なる形で進化しており、材料選択やラベル技術が将来的にどのような影響を受けるかを評価することが難しくなっていました。
クライアントは、これらの要素を個別にではなく、相互に関連付けて理解できる統合的な視点を必要としていました。
明確性を構築するための体系的アプローチ
これらの課題に対応するため、本調査では一次情報と詳細な市場モデリングを組み合わせました。
コカ・コーラやペプシコといった主要ブランドオーナー、ならびにフジシールインターナショナルなどのメーカーとの直接的な対話を通じて、サステナビリティの優先事項や投資判断が実際の現場でどのように形成されているかについての実践的な理解を得ました。
これらの知見は、包装データベース、貿易データ、企業開示情報を活用して構築された地域別・国別の需要モデルによって裏付けられました。これにより、材料別およびラベル形式別に需要がどのように進化するかを可視化しました。
また、PO、PET-G、PVCといった材料の詳細比較に加え、ロールラベルやラベルレス包装といった代替ソリューションの分析を行い、代替リスクが生じる可能性のある領域を特定しました。
並行して、欧州における欧州PETボトルプラットフォームや米国のプラスチックリサイクラー協会などの規制枠組みおよびサステナビリティ施策を、リサイクルインフラやコンプライアンス要件とともに分析しました。これにより、規制が実際に材料選択や製品設計へどのように影響するかについて、より明確な理解が得られました。
インサイトによってクライアントが得た成果
本調査により、クライアントは不確実性の高い状況から、より構造的に市場を理解できる状態へと移行しました。
どの地域やセグメントが安定的に推移するのか、どこで需要の変化が見込まれるのか、またどの領域で代替形式がコア事業に影響を与え始める可能性があるのかを特定することができました。また、規制の変化が将来の材料選択にどのような影響を及ぼすかについても明確になりました。
このような理解をもとに、クライアントは仮定に依存するのではなく、市場動向に沿った形で製品開発の優先順位、市場フォーカス、リサイクル可能なシュリンクラベルソリューションのポジショニングを整合させることができました。
全体的なインパクト
地域ごとの需要動向、代替リスク、規制動向を結び付けて把握することで、同社はより高い確信を持って計画を進められるようになりました。
サステナビリティに起因する変化に後追いで対応するのではなく、それを事前に予測し、自社の提供価値を適応させる体制を整えることが可能となりました。
同様の課題に取り組みたいとお考えですか？
規制の変化、技術の進化、市場動向の変化が自社ビジネスにどのような影響を与えるかを理解したい場合、体系的かつインサイト主導のアプローチが明確な方向性をもたらします。
ニーズに合わせたカスタマイズ調査ソリューションについてはこちらをご覧ください：
http://www.thebusinessresearchcompany.com/customized-research
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347729/images/bodyimage1】
配信元企業：The Business research company
プレスリリース詳細へ