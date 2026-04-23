酢酸セルロース用綿パルプ市場、トップ3社でシェア59% - Georgia-Pacific、雪龍、銀鷹が牽引
酢酸セルロース用綿パルプは、綿短繊維（コットンリンター）を原料とし、脱脂、漂白、精製、分級などの工程を経て製造される高純度セルロースパルプである。灰分が極めて低く、重合度が高く、溶解・反応特性に優れることから、酢酸セルロースを製造するための中核原料である。高度に精製されたセルロース構造と優れた加工適応性を背景に、巻きたばこ用フィルター・トウ、TAC光学フィルム、酢酸セルロース繊維布、特殊紙、医療用および濾過材料などの領域で広く用いられる。酢酸セルロース産業チェーンにおいて代替困難な基盤材料であり、品質の安定性と高純度に対する要求が極めて高いことから、技術障壁が最も高い特種綿パルプの一類型に位置付けられる。
需要は“量”から“品質”へ
酢酸セルロース用綿パルプ産業は全体として安定的な成長段階にあり、その成長ドライバーは下流用途構造の継続的な高度化と、バイオベース材料需要の拡大にある。従来、巻きたばこ用フィルター用途が主要な需要を担ってきたが、光学フィルム、エンジニアリングプラスチック、繊維用途、特殊紙など高付加価値分野の伸長により、高純度・低不純物で粘度安定性の高い綿リンターパルプに対する需要は持続的に増加している。同時に、環境規制およびエネルギー消費関連政策が企業に技術改造、プロセス最適化、生産能力の集約を促し、産業は規模化・グリーン化・ハイエンド化へと進展する傾向にある。総じて需給構造は相対的に安定している一方、品質を軸とした競争は一段と激化しており、原料の安定性、技術力、ならびに下流との協働水準が企業競争力を左右する中核要素となりつつある。
静かな市場に、後半加速というシナリオが走る
LP Information調査チームの最新レポートである「世界酢酸セルロース用綿パルプ市場の成長予測2026～2032 」（https://www.lpinformation.jp/reports/601198/cellulose-acetate-cotton-pulp）によると、2026年から2032年の予測期間中のCAGRが5.5%で、2032年までにグローバル酢酸セルロース用綿パルプ市場規模は5.59億米ドルに達すると予測されている。すなわち前半は安定成長、後半は成長率が一段高まる構図である。需要の重心が、伝統的なフィルター用途の底堅さに加えて、光学膜、樹脂改質、繊維、機能紙といった高付加価値領域へ移り、求められるスペックが高純度化、低雑質化、粘度安定化へと収れんしていくことが、市場の質的な拡張を生む。供給側では環境・エネルギー制約を背景に、歩留まり改善と工程安定化を軸とする技術投資が競争条件となり、規模、品質、安定供給を同時に満たす事業者が選別される局面に入る。
図. 酢酸セルロース用綿パルプ世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347767/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347767/images/bodyimage2】
図. 世界の酢酸セルロース用綿パルプ市場におけるトップ９企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要企業：勝者の地域と企業像
LP Informationのトップ企業研究センターによると、酢酸セルロース用綿パルプの世界的な主要製造業者には、Georgia-Pacific、Anhui Xuelong New Materials Co., Ltd.、Shandong Yinying Chemical Fiber Co., Ltd.などが含まれている。2025年、世界のトップ3企業は売上の観点から約59.0%の市場シェアを持っていた。競争構造は寡占というより、用途別に求められる品質帯を押さえた企業群が並走する形である。北米は大規模設備と長期供給の信頼性を強みに、グローバル顧客の基幹サプライとしての存在感を持つ。中国は原料調達と産業集積を背景に、品位別ラインアップとコスト競争力を磨きながら、光学膜や機能材向けの高度要求へ段階的に対応範囲を広げる。中央アジアや南アジアは綿関連サプライチェーンを活用し、特定顧客・特定用途に最適化した供給でポジションを築く傾向がある。今後は設備能力そのものよりも、原料ロット変動の吸収力、品質保証体制、下流工程との共同最適化が、シェアを動かす決定変数となる。
需要は“量”から“品質”へ
酢酸セルロース用綿パルプ産業は全体として安定的な成長段階にあり、その成長ドライバーは下流用途構造の継続的な高度化と、バイオベース材料需要の拡大にある。従来、巻きたばこ用フィルター用途が主要な需要を担ってきたが、光学フィルム、エンジニアリングプラスチック、繊維用途、特殊紙など高付加価値分野の伸長により、高純度・低不純物で粘度安定性の高い綿リンターパルプに対する需要は持続的に増加している。同時に、環境規制およびエネルギー消費関連政策が企業に技術改造、プロセス最適化、生産能力の集約を促し、産業は規模化・グリーン化・ハイエンド化へと進展する傾向にある。総じて需給構造は相対的に安定している一方、品質を軸とした競争は一段と激化しており、原料の安定性、技術力、ならびに下流との協働水準が企業競争力を左右する中核要素となりつつある。
静かな市場に、後半加速というシナリオが走る
LP Information調査チームの最新レポートである「世界酢酸セルロース用綿パルプ市場の成長予測2026～2032 」（https://www.lpinformation.jp/reports/601198/cellulose-acetate-cotton-pulp）によると、2026年から2032年の予測期間中のCAGRが5.5%で、2032年までにグローバル酢酸セルロース用綿パルプ市場規模は5.59億米ドルに達すると予測されている。すなわち前半は安定成長、後半は成長率が一段高まる構図である。需要の重心が、伝統的なフィルター用途の底堅さに加えて、光学膜、樹脂改質、繊維、機能紙といった高付加価値領域へ移り、求められるスペックが高純度化、低雑質化、粘度安定化へと収れんしていくことが、市場の質的な拡張を生む。供給側では環境・エネルギー制約を背景に、歩留まり改善と工程安定化を軸とする技術投資が競争条件となり、規模、品質、安定供給を同時に満たす事業者が選別される局面に入る。
図. 酢酸セルロース用綿パルプ世界総市場規模
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図. 世界の酢酸セルロース用綿パルプ市場におけるトップ９企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要企業：勝者の地域と企業像
LP Informationのトップ企業研究センターによると、酢酸セルロース用綿パルプの世界的な主要製造業者には、Georgia-Pacific、Anhui Xuelong New Materials Co., Ltd.、Shandong Yinying Chemical Fiber Co., Ltd.などが含まれている。2025年、世界のトップ3企業は売上の観点から約59.0%の市場シェアを持っていた。競争構造は寡占というより、用途別に求められる品質帯を押さえた企業群が並走する形である。北米は大規模設備と長期供給の信頼性を強みに、グローバル顧客の基幹サプライとしての存在感を持つ。中国は原料調達と産業集積を背景に、品位別ラインアップとコスト競争力を磨きながら、光学膜や機能材向けの高度要求へ段階的に対応範囲を広げる。中央アジアや南アジアは綿関連サプライチェーンを活用し、特定顧客・特定用途に最適化した供給でポジションを築く傾向がある。今後は設備能力そのものよりも、原料ロット変動の吸収力、品質保証体制、下流工程との共同最適化が、シェアを動かす決定変数となる。